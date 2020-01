Robin Koch zu RB Leipzig? Freiburg-Trainer Christian Streich legt wohl Veto gegen Transfer im Januar ein

Aus dem anvisierten Wechsel von Robin Koch nach Leipzig wird im Winter nichts. Christian Streich möchte seinen Innenverteidiger nicht abgeben.

-Tabellenführer hat angeblich Interesse an einer sofortigen Verpflichtung von Freiburgs Jung-Nationalspieler Robin Koch. Das berichtete der kicker am Donnerstag. Laut Bild soll SCF-Trainer Christian Streich dem Deal jedoch einen Riegel vorgeschoben haben.

Dem kicker zufolge seien die beiden Klubs in Verhandlungen getreten, der Spieler habe seine Bereitschaft zum Wechsel signalisiert. Koch sollte bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

RB Leipzig: Robin Koch steht beim bis 2021 unter Vertrag

Aufgrund der Ausfälle von Kapitän Willi Orban (Knie-OP) und Ibrahima Konate (Sehnenriss im Hüftbeuger) sind die Sachsen derzeit auf der Suche nach einem adäquaten Ersatzmann.

Die Bild vermeldete am späten Donnerstagabend jedoch, dass der Deal geplatzt sei: Christian Streich wolle seinen Leistungsträger nicht abgeben, weil so kurzfristig kein adäquater Ersatz aufzutreiben sei.

Weiter heißt es, Freiburg fordere rund 20 Millionen Euro für den 23-Jährigen, der 2017 für vier Millionen Euro vom zum SCF wechselte. Leipzig sei jedoch nicht bereit, mehr als 15 Millionen Euro zu zahlen, zumal Kochs Vertrag schon 2021 ausläuft.

Robin Koch debütierte 2019 in der DFB-Elf

Koch überzeugte in der laufenden Saison, in der er noch keine Minute verpasst hat, und wurde Anfang Oktober vergangenen Jahres mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft belohnt. Gegen feierte der Pfälzer sein Debüt. Erstmals in einem DFB-Pflichtspiel kam er in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland zum Einsatz.

In den vergangenen Tagen wurde auch Benfica aus Lissabon ein Interesse an Koch nachgesagt .