FC Barcelona: Transfer von Cedric Bakambu platzte auf dem Weg nach Spanien

Der spanische Meister hat auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Luis Suarez offenbar versucht, Stürmer Cedric Bakambu vom chinesischen Klub zu verpflichten. Das berichtet L'Equipe.

Demnach war der 28-Jährige bereits auf dem Weg in die spanische Metropole, erfuhr allerdings bei seiner Zwischenlandung, dass Barca-Sportdirektor Eric Abidal den vorerst mündlich vereinbarten Deal abgeblasen hatte.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2