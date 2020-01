Real Madrid: Bale-Berater schließt Tottenham-Rückkehr aus - Zidane "zählt auf ihn"

Real Madrids Gareth Bale wird entgegen anderslautender Spekulationen nicht zu den zurückkehren. Das bestätigten sowohl sein Berater Jonathan Barnett als auch Real-Coach Zinedine Zidane.

Barnett bezeichnete das Gerücht um seinen Klienten auf Nachfrage von ESPN als "Müll", während Zidane auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Derby gegen (Samstag, 16 Uhr live auf DAZN ) erklärte: "Gareth ist bei uns und ich werde auf ihn zählen. Ich ziehe diese Möglichkeit (ihn abzugeben, Anm. d. Red.) nicht in Betracht:"

Zuvor hatte die Times von einem "Durchbruch" hinsichtlich einer Rückkehr des 30-Jährigen nach London gesprochen.

Gareth Bale training as normal with team mates this morning... pic.twitter.com/F84bIxxYKu