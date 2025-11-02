DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei PSG (Paris) live im TV und im Live Stream?

Es ist eines der absoluten Topspiele am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase: Der FC Bayern München ist am Dienstag (4. November) bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu Gast. Das mit Spannung erwartete Duell zwischen französischem und deutschem Meister wird um 21 Uhr angepfiffen.

Bayern-Fans aufgepasst: PSG gegen FCB läuft nicht wie alle anderen Partien dieses CL-Spieltags bei DAZN, sondern wird live und exklusiv bei Prime übertragen. Der Streamingdienst von Amazon darf in jeder Champions-League-Woche jeweils ein Spiel am Dienstag live zeigen und hat sich diesmal verständlicherweise für Paris vs. Bayern entschieden. Kommentator ist Hannes Herrmann, als Experte ist wie immer der frühere deutsche Nationalspieler Benedikt Höwedes am Start. Moderator der Sendung ist Jonas Friedrich.

Ihr benötigt also unbedingt ein Prime-Abo, um PSG gegen Bayern München am Dienstagabend live sehen zu können. Eine Übertragung live im Free-TV gibt es nicht.

Nach dem lange ersehnten Gewinn der Königsklasse in der Vorsaison ist Paris Saint-Germain auch in die laufende Champions-League-Spielzeit ganz stark gestartet.

Einem 4:0 gegen Atalanta zum Auftakt folgte ein 2:1-Auswärtserfolg im Kracherspiel beim FC Barcelona. Am vergangenen Spieltag gelang den Parisern dann ein rauschender 7:2-Sieg bei Bayer Leverkusen.

Mit neun Punkten und einem überragenden Torverhältnis führt PSG die Tabelle der Ligaphase aktuell an und befindet sich auf bestem Wege, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Bitter allerdings: Offensivjuwel Desire Doue hat sich zuletzt verletzt und fällt für einige Wochen aus, verpasst damit auch das Duell mit den Bayern.

In der heimischen Ligue 1 tat sich PSG am Wochenende indes schwer: Gegen OGC Nizza stand es lange 0:0, erst ein Treffer in der Nachspielzeit durch Goncalo Ramos sicherte noch einen 1:0-Heimsieg. Es waren wichtige drei Punkte, schließlich wäre Olympique Marseille vorbeigezogen und an die Spitze gesprungen, hätte Paris nur unentschieden gespielt.

Wer zeigt / überträgt Bayern München bei PSG im Live Stream und TV? News zum FCB

Die Bayern spielen bisher bekanntlich eine herausragende Saison und sind in der Champions League ähnlich gut gestartet wie PSG.

Nach Siegen gegen Chelsea (3:1), Pafos (5:1) und Brügge (4:0) ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany knapp hinter Paris aktuell Tabellenzweiter der CL-Ligaphase. PSG steht lediglich aufgrund des ganz knapp besseren Torverhältnisses vor dem FCB.

Bei der Generalprobe gegen Bayer Leverkusen am Bundesliga-Wochenende überraschte Kompany mit seiner Startaufstellung: Unter anderem Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz saßen zunächst auf der Bank, das Offensivtrio wurde erst nach einer Stunde eingewechselt. Auch ohne Kane und Co. dominierte der FCB aber und hatte schon zur Halbzeitpause einen ungefährdeten 3:0-Erfolg heraus geschossen. Damit setzten die Bayern ihre Siegesserie fort und gewann auch die 15. Partie der bisherigen Saison. Zudem konnten Kane, Olise, Diaz und auch Dayot Upamecano oder Aleksandar Pavlovic wertvolle Kräfte für das Duell mit PSG sparen.

