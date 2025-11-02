Die Reporter lachen, Max Eberl grinst triumphal: Mit einem bemerkenswerten Satz nimmt der Sportvorstand des FC Bayern die Kritik aus dem Sommer auf die Schippe

Trotz der Rotation dominierten die Münchner Leverkusen von Beginn an. Sie spielten einfach so, wie sie in dieser Saison immer spielen: ansehnlich und erfolgreich. "Ich war oft auf der anderen Seite", erinnerte Eberl an seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. "Wenn du liest, dass drei, vier, fünf Stammspieler nicht dabei sind, dann kommt ein Moment der Hoffnung auf." Leverkusens Moment der Hoffnung habe der FC Bayern laut Eberl "aber mit der ersten Minute erledigt".

Bezeichnend war dann, welche Spieler für die Tore sorgten. Das 1:0 leitete der reinrotierte Neuzugang Tom Bischof mit einem überragenden Pass ein. Das 2:0 erzielte der ebenfalls reinrotierte Neuzugang Nicolas Jackson. Das Eigentor-3:0 erzwang Raphael Guerreiro, auch er neu in die Mannschaft. In Minute 59 gönnte sich Kompany den Luxus, auf einen Schlag Kane, Diaz und Olise einzuwechseln.

Der FC Bayern hat zwar weiterhin einen der kleinsten Kader aller europäischer Topklubs. Wenn zusätzlich zu den langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito einige Spieler gleichzeitig ausfallen, kann das immer noch zur Gefahr werden. Aktuell aber haben die Münchner mit 19 fitten Startelf-Kandidaten gleichzeitig den womöglich homogensten Kader Europas. Alle bekommen Spielzeiten. Alle dürfen sich wichtig fühlen. Und aktuell liefern alle ab.

"Wir leben von unseren Prinzipien und von unserer Energie, egal wer auf dem Platz steht", sagte Joshua Kimmich. "Wir wollen nicht vom Personal abhängig sein, sondern immer auf die gleiche Art und Weise Fußball spielen." Kompanys System funktioniert derzeit tatsächlich losgelöst von Spielern. Und seine Spieler funktionieren losgelöst von Positionen. Sie rotieren nicht nur zwischen Bank und Startelf, sondern auch zwischen unterschiedlichen Rollen.