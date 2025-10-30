Diagnose nach Tränen-Drama ist da! Bittere Gewissheit für Shootingstar Desire Doue bei PSG

Erst kürzlich war Doué, einer der Finalhelden beim Pariser Triumph in der Königsklasse im Mai, nach einer sechswöchigen Verletzungspause zurückgekehrt. Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern wieder in starker Form. PSG empfängt die Bayern in der Ligaphase der Champions League am kommenden Dienstag.