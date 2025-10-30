Shootingstar Desire Doue wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel gegen Bayern München fehlen und wohl noch weit darüber hinaus.
Getty Images
Diagnose nach Tränen-Drama ist da! Bittere Gewissheit für Shootingstar Desire Doue bei PSG
WAS IST PASSIERT?
Der 20-Jährige erlitt im Ligaspiel beim FC Lorient (1:1) am Mittwochabend eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Laut Angaben des Klubs wird Doue, der in der 60. Minute unter Tränen auf einer Trage vom Feld gebracht wurde, "einige Wochen" ausfallen.
WIE GEHT ES WEITER?
Eine weitere Untersuchung erfolge nach der anstehenden Länderspielpause im November. Womöglich ist auch das Spieljahr 2025 für ihn schon beendet.
WUSSTEST DU?
Erst kürzlich war Doué, einer der Finalhelden beim Pariser Triumph in der Königsklasse im Mai, nach einer sechswöchigen Verletzungspause zurückgekehrt. Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern wieder in starker Form. PSG empfängt die Bayern in der Ligaphase der Champions League am kommenden Dienstag.
Werbung