In der Champions League steigen die Aufeinandertreffen des achten und letzten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (28. Januar) mit Inter Mailand zu tun. Der Anpfiff dieses Duells ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Duells zwischen dem BVB und den Nerazzurri. Borussia Dortmund und Inter Mailand stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei elf und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand heute im Live Stream und live im TV?

Das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Inter Mailand ist live bei DAZN zu sehen. Ihr habt die Wahl zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz. Die Einstimmung beginnt fast zwei Stunden vor dem Anstoß im Signal Iduna Park, und genauer gesagt um 19.15 Uhr. Jan Platte kommentiert das Einzelspiel zusammen mit Michael Ballack, moderiert wird die Sendung von Daniel Herzog. Auch die Konferenz geht um 19.15 Uhr auf Sendung. Hier begrüßen Euch Laura Wontorra mit den Experten Sami Khedira sowie Nils Petersen im Studio und Lukas Schönmüller am Mikrofon.

Für den Zugriff auf die Übertragung benötigt Ihr das Unlimited-Paket von DAZN. Dieses kostet derzeit 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Anschließend könnt Ihr die DAZN-App kostenfrei nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf Euren Fernseher übertragen.

Spiel Borussia Dortmund – Inter Mailand Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Anstoßzeit Borussia Dortmund vs. Inter Mailand

Champions League - Champions League Signal Iduna Park

Ort und Zeit des Spiels.

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand: Aufstellungen

News über den BVB

Borussia Dortmund empfängt Inter Mailand acht Tage nach einem 0:2 bei Tottenham Hotspur. Damit ließ der BVB nach einem 2:2 im jüngsten Heimspiel gegen Bodö/Glimt zum zweiten Mal am Stück Punkte liegen. Der jüngste Dreier in der Champions League gelang am 25. November mit einem 4:0 gegen Villarreal.

News über Inter Mailand

Inter Mailand punktete in der Ligaphase zum bislang letzten Mal am 5. November mit einem 2:1 gegen Kairat Almaty. Danach unterlagen die Nerazzurri bei Atletico Madrid (1:2), gegen den FC Liverpool (0:1) sowie am Dienstag vor einer Woche gegen den FC Arsenal mit (1:3).

Form

Bilanz direkte Duelle

BVB Letzte 2 Spiele INT 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Borussia Dortmund 3 - 2 Inter Mailand

Inter Mailand 2 - 0 Borussia Dortmund 3 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand: Die Tabellen

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand (Champions League) live anschauen: Nützliche Links