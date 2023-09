Japan trifft am Samstagabend in einem Testspiel auf Deutschland. Ein Japaner zieht dabei wegen seines Namens Aufmerksamkeit auf sich.

Schaut man sich Japans Kader für das Freundschaftsspiel gegen Deutschland am Samstagabend in Wolfsburg an, fällt der Name eines Torhüters aus der Reihe. Denn mit Daniel Schmidt trägt er einen deutschen Namen.

Der 31-jährige Keeper hat bislang 13 Länderspiele für Japan absolviert und stand auch bei der WM 2022 im Aufgebot, als die Japaner die DFB-Auswahl im ersten Gruppenspiel mit 2:1 besiegen konnten.

GOAL erklärt in diesem Artikel, was es mit Schmidts deutschem Namen auf sich hat.

Daniel Schmidt: Warum hat der Torwart von Japan einen deutschen Namen?

Auf den ersten Blick hat Daniel Schmidt mit Deutschland gar nicht so viel zu tun. Sein Vater ist US-Amerikaner, seine Mutter Japanerin. Geboren wurde der Torhüter im Februar 1992 in Illinois in den USA, schon als Zweijähriger zog er mit seiner Familie aber nach Japan.

©Getty Images

Schmidts deutscher Name erklärt sich durch die deutschen Vorfahren seines Varers. "Ich bin mir nicht sicher, welche Generation meiner Familie aus Deutschland in die USA ausgewandert ist", verreit er einmal in einem Interview mit Eurosport. "Es muss in den Generationen vor meinem Großvater gewesen sein - also vor langer Zeit."

Daniel Schmidt: Spielt der Torwart von Japan in Deutschland?

Deutsch spricht Schmidt indes nicht, wie er rund um Japans WM-Auftakt gegen Deutschland im vergangenen November erklärte. Dennoch ist er häufiger im Land seiner Vorfahren, da die Entfernung von seinem aktuellen Wohnort dorthin nicht allzu groß ist.

"Es sind nur zwei Stunden, ich lebe ja in Belgien", betont Schmidt. Der 13-malige Nationalspieler ist als Profi beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden aktiv. Bereits 2019 war er von Vegalta Sendai aus Japan dorthin gewechselt.

Zuvor hatte er seine gesamte Karriere in Japan verbracht, war dabei für mehrere verschiedene Vereine aktiv. Nationalspieler wurde er im November 2018, also kurz vor seinem Wechsel nach Belgien. Bei der WM 2022 stand Schmidt übrigens zwar im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Daniel Schmidt: Die Eckdaten zum Torwart von Japan

Name Daniel Schmidt Klub VV St. Truiden (Belgien) Alter 31 Geburtsort Illinois (USA) Länderspiele für Japan 13

Deutschland vs. Japan heute live: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Japan wird heute live im Free-TV übertragen.

RTL zeigt die Partie kostenlos und frei empfangbar. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr angesetzt, die Vorberichterstattung bei RTL beginnt um 20.25 Uhr.

Getty

Auch im LIVESTREAM gibt es derweil eine Übertragung, hier ist RTL+ die richtige Adresse. Dafür ist allerdings ein Abonnement notwendig, alle Informationen dazu gibt es HIER.