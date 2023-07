Die Conference League geht in ihre dritte Saison. Welche Mannschaften aus Deutschland 2023/24 dabei sind, erfahrt Ihr hier.

Mit der Conference League gibt es seit zwei Jahren einen dritten internationalen Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball. In diesem haben auch Klubs aus schwächeren Nationen die Möglichkeit, sich gegen Teams aus anderen Nationen zu messen.

Die Bundesligisten hatten bisher mit dem Sieg nichts zu tun. Alle bisherigen Teilnehmer erreichten die K.o.-Phase nicht.

Die Conference League geht in ihre dritte Saison. GOAL weiß, welche deutschen Mannschaften 2023/24 antreten.

Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der Conference League?

Grundsätzlich lautet für Deutschland die Regel bezüglich der Teilnahme an der Conference League: der Sechste startet in der Play-off-Runde. Das ist so, da Deutschland in der UEFA-Fünfjahreswertung den dritten Platz hinter England und Spanien belegt.

Nach dieser Regel hätte 2023/24 Bayer Leverkusen in der Conference League gespielt. Dem ist nun aber nicht so. Der Grund: RB Leipzig hat sich über die Liga als Tabellendritter für die Champions League qualifiziert. Deshalb wird in der Europa League der Fixplatz des DFB-Pokalsiegers frei. Diesen nimmt Leverkusen ein.

Deshalb spielt 2023/24 Eintracht Frankfurt als Siebter in der Conference League. Die Hessen spielen am 24. und am 31. August gegen einen noch unbekannten Gegner in Hin- und Rückspiel um den Einzug in die Gruppenphase.

Conference League: Die bisherigen Sieger