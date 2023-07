In der Europa League gehen 2023/24 auch deutsche Teams an den Start. Wie viele Plätze hat die Bundesliga?

Noch befindet sich der Vereinsfußball in der Sommerpause, in wenigen Wochen geht die Saison 2023/24 aber wieder los. Auch die Europa League wirft bereits ihre Schatten voraus. Schon bevor die Bundesliga am 18. August startet, stehen die ersten Spiele im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb auf Klubebene an.

In der vergangenen Saison nahmen aus der Bundesliga der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg an der Europa League teil. Beide Teams überstanden die Gruppenphase und zogen in die K.o.-Phase ein. Dort stieß auch Bayer Leverkusen dazu, das als Gruppendritter aus der Champions League in die EL herabgestuft wurde.

Sowohl Union Berlin als auch Freiburg mussten dann im Achtelfinale ihre Koffer packen. Die Berliner zogen gegen Royale Union Saint-Gilloise den Kürzeren, Freiburg hatte im Duell mit Juventus Turin das Nachsehen. B04 drang hingegen bis in das Halbfinale vor, dort war allerdings gegen die AS Rom Endstation. Letztmalig konnte ein deutscher Klub in der Saison 21/22 die Europa League gewinnen, damals triumphierte Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen über die Glasgow Rangers.

Welche Bundesliga-Vereine gehen in der Saison 23/24 in der Europa League an den Start und wie viele Plätze hat die höchste deutsche Spielklasse?

Wie viele Europa-League-Plätze hat die Bundesliga? Infos zur EL-Saison 2023/24

Wettbewerb: UEFA Europa League, Saison 2023/24 Anzahl teilnehmender Teams: 32 Datum und Ort des Finals: 22. Mai 2024 im Aviva Stadium (Dublin, Irland) Titelverteidiger: FC Sevilla

Wie viele Europa-League-Plätze hat die Bundesliga? Sieben deutsche Teams 2023/24 international

Die Bundesliga wird in der anstehenden Spielzeit mit sieben Teams in den UEFA-Wettbewerben vertreten sein. Die vier bestplatzierten Klubs treten in der Champions League an, dazu gehören neben Meister FC Bayer München noch Borussia Dortmund, RB Leipzig und erstmals auch der 1. FC Union Berlin.

In der Europa League wird Deutschland durch den SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen vertreten, Eintracht Frankfurt qualifizierte sich als Tabellensiebter noch für die Conference League. Normalerweise wären der Fünftplatzierte sowie der DFB-Pokalsieger in der EL startberechtigt gewesen, da RB Leipzig allerdings im Pokalfinale über die SGE triumphierte und sich über die Liga für die CL qualifizierte, reichte auch der sechste Tabellenplatz der Saison 22/23 für die Europa League.

Wie viele Europa League Plätze hat die Bundesliga? Wann finden die einzelnen Runden statt und wann ist die Auslosung?

Somit wird auch klar, dass sich im Normalfall nur ein Verein über die Liga für die Europa League qualifiziert - und zwar der Fünftplatzierte der Vorsaison. Der zweite fixe Startplatz ist dem DFB-Pokalsieger vorbehalten. Wie viele Startplätze eine Liga hat, richtet sich immer nach der Platzierung der Nation in der UEFA-Fünfjahreswertung, die durch das Abschneiden der Vereine in den internationalen Wettbewerben bestimmt wird. Für die kommende Saison war die Platzierung am Ende der Spielzeit 21/22 ausschlaggebend.

Aber wann steigen der SC Freiburg und Bayer Leverkusen eigentlich in den Wettbewerb ein? Und wann kennen die beiden Teams ihre Gruppengegner? Die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League steigt am 10. und 17. August, die Playoffs stehen am 24. und 31. August an. Nur einen Tag später, am 1. September 2023, folgt die Auslosung. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über alle Runden von der Gruppenphase bis zum Finale.

Start der Gruppenphase 21. September 2023 6. Spieltag der Gruppenphase 14. Dezember 2023 Playoffs zur K.o.-Runde 15. & 22. Februar 2024 Achtelfinale 7. & 14. März 2024 Viertelfinale 11. & 18. April 2024 Halbfinale 2. & 9. Mai 2024 Finale 22. Mai 2024

Wie viele Europa-League-Plätze hat die Bundesliga? Wer überträgt live in TV und STREAM?

Die Rechte für die Übertragung der Europa League liegen bei der RTL-Gruppe. Pro Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL übertragen, viele weiteren Partien sind beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Dort findet Ihr übrigens auch die Highlights der Partien. Wollt Ihr während der Spiele auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in unsere LIVE-TICKER.

Wie viele Europa-League-Plätze hat die Bundesliga? Welche Teams sind bereits sicher qualifiziert?

Einige Teams sind bereits sicher in der Europa League 2023/24 dabei. Nachfolgend seht Ihr die fixen Teilnehmer (Stand: 7. Juli 2023).

Deutschland: SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen

England: FC Liverpool, Brighton & Hove Albion, West Ham United

Spanien: Real Betis, Villarreal CF

Italien: Atalanta Bergamo, AS Rom

Portugal: Sporting Lissabon

Frankreich: FC Toulouse, Stade Rennes