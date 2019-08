Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des Community Shield 2019

FC Liverpool vs. Manchester City - das Kracherduell! Wir verraten Euch, wie Ihr den Community Shield live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Es ist das Highlight vor dem Start der Premier League: Im Community Shield trifft der FC Liverpool auf Manchester City. Die Begegnung wird am Sonntagnachmittag um 16 Uhr im Londoner Wembley-Stadium angepfiffen.

Es geht um den ersten Titel der Saison. Der Community Shield ist mit dem deutschen Supercup vergleichbar. Auch in treffen der Meister der Premier League und der Sieger des FA Cup aufeinander. Weil in der abgelaufenen Spielzeit beide Titel gewann, rückt der Vizemeister automatisch nach - in diesem Fall der .

Das Duell der beiden Top-Teams wird mit Spannung erwartet. Schließlich haben alle Fußballfans noch den spektakulären Kampf um die englische Meisterschaft im Kopf. Mit nur einem Zähler Vorsprung vor den Reds sicherte sich ManCity die Trophäe der Premier League. Ein großer Trost allerdings für den FC Liverpool: Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich dagegen Europas Krone auf und gewann die Champions League .

FC Liverpool oder Manchester City - Wer holt sich den ersten Titel der Saison? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer den Community Shield live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Liverpool vs. Manchester City: Der Community Shield im Detail

Duell FC Liverpool vs. Manchester City Datum Sonntag, 6. August 2019 || 16 Uhr Ort Wembley-Stadium, London Zuschauer 90.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM?

Das Duell der Überflieger - Champions-League-Sieger FC Liverpool trifft auf Premier-League-Meister Manchester City. Nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen in der vergangenen Saison ruhen auf diesem Duell große Hoffnung - Spannung pur ist angesagt . Kein Wunder also, dass das Interesse an dieser Partie enorm groß ist. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN schauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

DAZN ist am Sonntagnachmittag Eure einzige Möglichkeit überhaupt, das Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester City in live zu verfolgen. Nur DAZN zeigt den Community Shield in voller Länge im LIVE-STREAM. Beim Streamingdienst Eures Vertrauens verpasst Ihr keine Sekunde der packenden Begegnung im Londoner Wembley-Stadium

Bereits um 15.45 Uhr startet DAZN mit der Vorberichterstattung . In den 15 Minuten vor dem Anpfiff werdet Ihr bestens auf die Partie FC Liverpool vs. Manchester City, welche um 16 Uhr angepfiffen wird, vorbereitet. Für den gesamten Sonntagnachmittag schickt DAZN folgendes Trio ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City KOSTENLOS im LIVE-STREAM - Wie geht das?

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ihr könnt den Community Shield zwischen dem FC Liverpool und Manchester City vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM genießen. Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid. Ist das der Fall, könnt Ihr Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN sichern und sowohl die komplette DAZN-Programmvielfalt als auch FC Liverpool vs. Manchester City vier Wochen lang gratis nutzen.

Damit aber noch lange nicht genug: Das Übertragungsangebot bei DAZN ist riesig. Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und Co. - der europäische Spitzenfußball ist bei DAZN zuhause. Seit dieser Saison überträgt der Streamingdienst sogar die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Die live bei DAZN! Welche BL-Spiele der Streamingdienst konkret im Programm hat, haben wir für Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Hat Euch der Gratismonat mit Spitzenfußball und zahlreichen unterschiedlichen Sport-Events überzeugt, gibt es für Euch zwei Abonnement-Versionen . Entweder Ihr entscheidet Euch für das monatliche Abo und zahlt 11,99 Euro pro Monat oder Ihr gönnt Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro . Mit dieser spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro aufs Jahr hochgerechnet.

Bleibt noch eine Frage offen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar? Auf nahezu allen. Auf Eurem Laptop / Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Wollt Ihr DAZN lieber auf mobilen Geräten nutzen, ist das ebenfalls kein Problem. Sichert Euch die kostenlose DAZN-App für Euer Handy, Tablet, Euren Smart-TV oder Eure Playstation4 im App-Store Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City live im TV?

DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM zu verfolgen. DAZN ist allerdings auch Eure einzige Möglichkeit überhaupt, den Community Shield live zu schauen. Nur der DAZN überträgt das Duell zwischen Liverpool und ManCity live und in voller Länge.

Kein deutscher TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte am Community Shield. FC Liverpool vs. Manchester City läuft also weder in der ARD oder im ZDF noch bei Sky, RTL oder anderen bekannten deutschen Sendern. Auch DAZN zeigt die Begegnung nicht im TV. Allerdings hat der Streamingdienst noch etwas in der Hinterhand.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

DAZN ist ein Streamingdienst und kein TV-Sender. Dementsprechend zeigt DAZN FC Liverpool vs. Manchester City auch nur in voller Länge im LIVE-STREAM und nicht im TV. Doch aufgepasst! Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, den Community Shield live auf Eurem Fernseher genießen zu können.

DAZN bringt Euch FC Liverpool vs. Manchester City in voller Länge im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Die App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen Smart-TVs verfügbar. Schaut dazu einfach mal in den App-Store Eures Fernsehers, registriert Euch bei DAZN, startet den LIVE-STREAM und genießt das Highlight-Spiel am Sonntagnachmittag bequem auf Eurem Smart-TV.

