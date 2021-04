CL live sehen: Wo läuft PSG vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM?

In der Champions League treffen PSG und der FC Bayern München aufeinander. Wer überträgt die CL heute live im TV und STREAM?

In der UEFA Champions League spielen der FC Bayern München und PSG (Paris Saint-Germain) gegeneinander. Das Rückspiel im Viertelfinale wird heute um 21 Uhr angepfiffen.

Das Hinspiel in München gewann PSG mit 3:2, nachdem Kylian Mbappe Manuel Neuer und Co. gleich zwei Tore einschenkte. Doch die Münchner waren das haushoch überlegene Team, machte aber im jeweils falschen Moment die entscheidenden Fehler.

Im Stade des Princes geht es nun darum, dass die Münchner mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Andererseits wäre die Mission Titelverteidigung verhältnismäßig früh gescheitert,

PSG vs. FC Bayern München in der CL: Das Spiel der Königsklasse auf einen Blick

Begegnung Paris Saint-Germain - FC Bayern München Datum Dienstag, 13. April 2021 | 21 Uhr Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Stadion Parc des Princes, Paris

Wo wird das CL-Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris heute live im Fernsehen übertragen, diese Frage stellen sich alle, die wissen wollen, ob der Titelverteidiger die Aufholjagd starten und doch noch ins Halbfinale der Champions League einziehen kann.

Es gibt in der Saison 2020/21 zwei Sender, die die CL live im TV und LIVE-STREAM zeigen / übertragen. Der Ismaninger Streamingsender DAZN und der Pay-TV-Sender Sky halten die Übertragungsrechte dieser Spielzeit, das Free-TV strahlt hingegen keine Spiele mehr aus. Doch wo wird also PSG vs. FC Bayern München im TV übertragen?

CL live auf Sky im TV: PSG vs. FC Bayern München im Einzelspiel und der Konferenz

Das heutige Kracherduell zwischen PSG und den Bayern wird live im TV auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender zeigt pro Spieltag eines der beiden Viertelfinalduelle live und in voller Länge im Fernsehen. Heute sind die Bayern auf Sky dran, wenn es in Paris ums Ganze geht. Hier findet Ihr ein paar Details zu den beiden Übertragungswegen live im Fernsehen.

PSG vs. FC Bayern München im Einzelspiel PSG vs. FC Bayern München in der Konferenz Übertragungsbeginn 19.30 Uhr /Dienstag der Champions) 20.50 Uhr Sender Sky Sport 2 HD Sky Sport 1 HD Kommentar / Expertise Wolff Fuss Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer (im Studio) Paris Saint-Germain - FC Bayern München (Kommentar: Martin Groß) und FC Chelsea - FC Porto (Roland Evers).

Um bei Sky Fußball und die CL heute live sehen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Dieses könnt Ihr auf der Homepage erwerben. Hier geht es direkt dorthin.

Sky zeigt die vollen 90 Minuten der CL im Fernsehen, PSG vs. FC Bayern München kommt aber heute auch im LIVE-STREAM. Das geht mit zwei Optionen, die der Sender im Netz bietet.

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Ticket: So kommt die CL

Sky Ticket ist die beste Option, wenn Ihr PSG vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen und dabei nicht bei Sky Kunde werden wollt. Das Supersport-Ticket kostet derzeit 29,99 Euro im Monat, im Jahresabo nur 19,99 Euro. Bei Sky Ticket könnt Ihr Euch anmelden und die CL-Partie der Bayern in PSG sehen.

Zudem bietet Sky Ticket die Option, jederzeit zu kündigen. Ihr müsst also nicht ein ganzes Jahr Kunde bleiben.

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go: Die CL-Übertragung

Wenn Ihr aber bereits ein Sky-Abo besitzt, dann kommen die vollen 90 Minuten des CL-Viertelfinales heute auch live im TV und LIVE-STREAM mit Sky Go. Der Streamingdienstleister des Unterföhringer TV-Senders strahlt das Spiel ebenfalls live aus.

Das sind natürlich gute Nachrichten für alle Besitzer eines solchen Abos. Ihr könnt Sky Go auf einem beliebigen Gerät Eurer Wahl installieren und direkt los streamen.

Übrigens: Das Duell PSG vs. FC Bayern München kommt heute nicht im LIVE-STREAM auf DAZN. Die Übertragungsrechte liegen einzig und allein bei Sky und seinen Streamingoptionen. DAZN zeigt dagegen das Spiel FC Chelsea gegen FC Porto ganz.

