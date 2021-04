PSG vs. FC Bayern München live: Die Champions League im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München gastiert in der Champions League bei PSG (Paris Saint-Germain). Goal begleitet das Viertelfinale heute im LIVE-TICKER.

Viertelfinalrückspiel in der UEFA Champions League! Der FC Bayern München spielt bei PSG (Paris Saint-Germain) um den Einzug in das Halbfinale. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen - wir sind LIVE dabei!

Mit 2:3 haben die Bayern das Hinspiel verloren, es müssen also mindestens zwei Tore her, um das Spiel noch drehen zu können. Ansonsten wäre für den Titelverteidiger schon im Viertelfinale Schluss und der Traum vom Double geplatzt. Zudem hat PSG mit Kylian Mbappe und Neymar zwei absolute Ausnahmespieler in seinen Reihen. Man darf also gespannt sein, ob die Münchner das Duell zu ihren Gunsten entscheiden können.

PSG vs. FC Bayern München live: Die Champions League im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen. Ihr könnt aber auch live im TV und LIVE-STREAM mit dabei sein, hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung.

PSG vs. FC Bayern München Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung PSG Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting Gelbe Karten - Parallelspiel Chelsea vs. Porto Hier geht's zum LIVE-TICKER

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Für ein Weiterkommen brauchen die Münchner allerdings mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied oder einen Erfolg mit vier oder mehr Treffern. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage der Bayern ist PSG sicher weiter, bei einem 3:2 für den FCB gehen wir heute in eine Verlängerung. So viel zum offiziellen Teil.

vor Beginn | PSG dagegen gewann sein Gastspiel bei Racing Straßbourg deutlich mit 4:1 und bleibt damit in der Liga Tabellenführer Lille auf den Fersen. Aber: PSG hat nur eines seiner letzten fünf Heimspiele für sich entscheiden können, komplett sicher kann sich der Vorjahresfinalist aus Frankreich also nicht sein. Und: Die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie in einer vermeintlich schwierigen Situation nicht auftrumpfen würden.

vor Beginn | Heute müssen die Münchner aber nicht nur auf die heimischen Fans verzichten, sondern auch noch auswärts das Comeback schaffen. Nicht nur ohne Goretzka, sondern auch Torgarant Robert Lewandowski. Die Vorzeichen für die noch im Herbst souverän wirkenden Münchner sind plötzlich alles andere als gut, auch die Generalprobe gegen Union Berlin am Samstagnachmittag endete nur mit einem 1:1.

vor Beginn | Es ist der fünfte Besuch im Parc des Princes in der Königsklasse für die Bayern - und in den vier vorherigen Anläufen gab es in Paris nichts zu holen. Vier Mal ging der deutsche Rekordmeister als Verlierer vom Platz, zuletzt in der Spielzeit 2017/18 mit 0:3. Die Statistik spricht also gegen die Münchner, die zuletzt im April 2015 eine Hinspiel-Niederlage noch in ein Weiterkommen ummünzten. Damals gab es nach einem 1:3 beim FC Porto im Rückspiel vor heimischer Kulisse ein deutliches 6:1.

vor Beginn | Eine einzige Veränderung in der Startelf leistet sich dagegen Mauricio Pochettino - und diese ist verletzungsbedingt. Kapitän Marquinhos, Torschütze im Hinspiel, fehlt mit einer Adduktorenverletzung und wird durch Pereira den wiedergenesenen Paredes ersetzt. Ansonsten stehen dem argentinischen Cheftrainer mit Verratti und Florenzi auch zwei Akteure nach überstandener Corona-Quarantäne wieder zur Verfügung.

vor Beginn | Die Gastgeber aus Paris beginnen folgendermaßen: Navas - Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe.

vor Beginn | Hansi Flick nimmt damit im Vergleich zum Hinspiel zwei personelle Veränderungen vor: Süle wird in der Innenverteidigung durch Boateng ersetzt, Alaba rückt für den verletzten Goretzka aus der Innenverteidigung ins Mittelfeldzentrum. Den freien Platz in der Viererkette nimmt Davies ein, Hernandez gibt dafür den zweiten Innenverteidiger. Goretzka hatte noch am Montag das Abschlusstraining absolviert, schlussendlich reicht es für den deutschen Nationalspieler heute aber nicht.

vor Beginn | Starten wir direkt mit den Aufstellungen. Die Münchner setzen heute von Beginn an auf: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Alaba, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting.

vor Beginn | Es ist das wichtigste Spiel des Jahres für den Titelverteidiger in der Königsklasse. Und geht es nach den Verantwortlichen an der Säbener Straße, dann dürfen aus Münchner Sicht gerne noch weitere Partien dieser Kategorie hinzukommen. Dafür müssen die Bayern aber erstmal ein 2:3 gegen PSG aus dem Hinspiel umbiegen. Pack ma's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel des Viertelfinales der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München.

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung PSG:

Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

6 Änderungen bei PSG nach dem 4-1 in Straßburg: Neymar, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye und Dagba ersetzen Bakker, Kehrer, Herrera, Sarabia, Rafinha und Kean.

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Bayern München beginnt das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain mit dem zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez. Nationalspieler Leon Goretzka ist dagegen nicht rechtzeitig fit geworden. Er fehlt im Kader des Rekordmeisters.

Vor Torwart Manuel Neuer bietet Trainer Hansi Flick eine Viererkette mit Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Hernandez und dem in der Liga zuletzt gesperrten Alphonso Davies auf. Der eigentliche Abwehrchef David Aalaba rückt ins defensive Mittelfeld neben Joshua Kimmich vor.

Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman agieren offensiv. Zentraler Angreifer anstelle des verletzten Robert Lewandowski ist erneut Eric Maxim Choupo-Moting.

Neben Goretzka und Lewandowski muss der Rekordmeister, der ein 2:3 aus dem Hinspiel aufholen muss, auf die angeschlagenen Niklas Süle und Marc Roca, den positiv auf Corona getesteten Serge Gnabry sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa verzichten.

Für David Alaba ist es sein 425. Pflichtspiel für die Bayern – damit zieht er mit Franck Ribery gleich und ist damit jetzt Rekordausländer der Münchner im Profifußball.

Sowohl bei Bayern (Pavard, Hernandez und Coman) als auch bei PSG (Dagba, Kimpembe und Mbappe) stehen je 3 Franzosen in der Startelf.

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

PSG siegte im Hinspiel in München mit 3-2 und hat bislang alle 4 Heimspiele gegen die Bayern gewonnen (alle in der UEFA Champions League zwischen 1994 und 2017).

Bayern könnte erstmals seit 2014-15 (damals im Viertelfinale gegen den FC Porto) wieder die nächste K.o.-Runde der Königsklasse erreichen, obwohl man das Hinspiel verloren hat – in den darauffolgenden Saisons zwischen 2014-15 und 2017-18 sind die Münchner immer dann ausgeschieden, wenn sie das Hinspiel verloren hatten.

Seit Beginn der Saison 2003-04 waren die 31 Schüsse des FC Bayern gegen PSG die meisten, die in einem Spiel der UEFA Champions League auf den Kasten der Pariser abgefeuert wurden. Exklusive Elfmeter betrug der Wert der erwarteten Tore der Münchner (xG) 3,79 und war damit der höchste aller Klubs in dieser Saison.

Nur 3 der letzten 50 Teams, die in einer K.o.-Runde der UEFA Champions League das Hinspiel zuhause verloren hatten, haben es geschafft, noch eine Runde weiterzukommen – einmal war PSG der Leidtragende: 2018-19 setzte sich Manchester United im Achtelfinal-Rückspiel in Paris mit 3:1 durch, nachdem man das Hinspiel mit 0-2 verloren hatte.

PSG ist das 1. Team, dass die Bayern unter Hansi Flick in der Champions League schlagen konnte (nach 17 Spielen). Seit der Saison 2018-19, als Bayern (unter Niko Kovac) im Achtelfinale an Liverpool scheiterte (U1 N1), haben die Deutschen in jeder K.o.-Runde jeweils beide Spiele gewonnen.

Nachdem er sein 1. K.o.-Duell als Trainer in der Champions League verloren hatte – mit insgesamt 3-4 gegen Juventus im Achtelfinale der Saison 2017-18 – könnte PSG-Coach Mauricio Pochettino jetzt sein 5. K.o.-Runden-Duell (mit Hin- und Rückspiel) in Folge gewinnen.

Kylian Mbappé hat in dieser Saison in 8 Spielen 8 Tore geschossen, nun könnte er eine neue Bestmarke für französische Spieler in einer Champions-League-Saison aufstellen – bisher liegt er mit David Trezeguet (2001-02) und Wissam Ben Yedder (2017-18) gleichauf.

Bayerns Joshua Kimmich ist in dieser Champions-League-Saison an mehr Toren aus dem Spiel heraus beteiligt als jeder andere Mittelfeldspieler (9). In den letzten 9 Spielen in der Königsklasse bereitete Kimmich 8 Treffer vor, darunter auch das Tor von Thomas Müller im Hinspiel.

Kylian Mbappé könnte nun zum 2. Mal in seiner Karriere in 4 Champions-League-Spielen in Folge treffen, erstmals gelang ihm dies 2017 in seinen ersten 4 Spielen im Trikot von Monaco. Er wäre der 1. PSG-Spieler, der in 4 Partien in Folge in der Königsklasse getroffen hat.

Eric Maxim Choupo-Moting hat in seinen letzten 2 Champions-League-Spielen für die Bayern getroffen (2 Tore), das ist nur 1 Tor weniger, als ihm in seinen ersten 22 Spielen in der Königsklasse gelungen sind, und 1 mehr als ihm in seinen 10 Partien für PSG gelungen sind.

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Kader der beiden Teams

Kader des FC Bayern:

Kader von PSG:

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Ein angeschlagener FC Bayern München steht bei Paris St. Germain gehörig unter Druck. Interne Querelen belasten den Rekordmeister zusätzlich.

München (SID) Wunderstürmer Kylian Mbappe? Weltstar Neymar? Dauerstreit mit Hasan Salihamidzic? Einige Personalprobleme? Alles egal! Hansi Flick blendete seine Sorgen vor dem Showdown des angeschlagenen FC Bayern in Paris einfach aus. "Wir sind absolut fokussiert auf unseren Job", sagte der Münchner Trainer vor dem mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bestimmt.

"Wir lassen uns die Freude auf dieses Highlight nicht nehmen", betonte auch Thomas Müller vor dem "Riesenspiel" am Dienstag (21.00 Uhr/Sky). Dennoch ergänzte er mit Blick auf die vielen Nebengeräusche: "Ein Sieg wäre enorm wichtig. Das würde der ganzen Geschichte um den Verein gut tun."

Nach dem unnötigen 2:3 zu Hause benötigt der Rekordmeister auf dem Weg zur Titelverteidigung aber ein kleines Fußball-Wunder. Der Druck beim "Finale reloaded" ist massiv - doch die Bayern flogen am Montagnachmittag mit viel Zuversicht nach Paris. "Wir werden alles reinhauen und sind guter Dinge", sagte Flick kurz vor dem Abflug. Präsident Herbert Hainer attestierte der Mannschaft "einen unglaublichen Willen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Mannschaft auch in Paris gewinnen kann." Zumal Flick nach dem Abschlusstraining immerhin bei den zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Leon Goretzka sowie bei Kingsley Coman Entwarnung geben konnte.

Trotz der schwierigen Ausgangslage werde der FC Bayern "nicht von Anfang an mit der Brechstange agieren", sagte Müller. Man werde natürlich offensiv denken, "aber wir werden nicht fünf Stürmer aufbieten". Es gehe gegen die Offensivstars Mbappe und Neymar vor allem "um Risikoabwägung", so Müller.

Es wird ein schwieriger Spagat. Auf der einen Seite brauchen die Münchner mindestens zwei Tore. Aber, so warnte Flick, "müssen wir immer unsere Defensive im Blick haben und immer das Zentrum dicht haben". Um insbesondere Mbappe, der laut Flick "irgendwann Weltfußballer wird" und im Hinspiel zweimal traf, diesmal auszubremsen.

Zudem wolle man "die Schlüsselmomente auf unserer Seite haben", unterstrich Müller und hofft bei der Aufholjagd auch auf die psychologische Komponente: "Wenn wir ein Tor vorne sein sollten, ist es menschlich, dass die Alarmglocken beim Gegner angehen. Wir wollen erzwingen, dass Paris in diese Situation kommt."

Der letztjährige Finalgegner ist auf jeden Fall gewarnt. Julian Draxler erwartet angesichts der "hohen Bayern-Qualität ein sehr hartes Rückspiel". Auch PSG-Trainer Mauricio Pochettino zeigte sich am Montag zurückhaltend: "Bayern ist momentan die beste Mannschaft der Welt und immer noch der Favorit."

Im Achtelfinale der Saison 2018/19 hat PSG beim 1:3 im Rückspiel zu Hause gegen Manchester United ein 2:0 verspielt. "Wir haben großen Respekt, aber auch Vertrauen in unsere Stärke", sagte Pochettino. Zur moralischen Unterstützung schaute am Montag sogar Präsident Nasser Al-Khelaifi beim Training vorbei.

Die Bayern müssen gegen Paris Weltfußballer Robert Lewandowski, der am Montag immerhin das Lauftraining wieder aufnahm, Niklas Süle und Marc Roca ersetzen. Zudem fehlen der positiv auf COVID-19 getestete Serge Gnabry sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa. Definitiv wieder zur Verfügung steht der gegen Berlin gesperrte Alphonso Davies.

Bei PSG absolvierte Torwart Keylor Navas das Abschlusstraining nach überstandenen muskulären Problemen ohne sichtbare Einschränkungen. Auch Marco Verratti und Alessandro Florenzi stehen nach positiven Corona-Tests zur Verfügung. Offen ist noch der Einsatz von Kapitän Marquinhos, der sich im Hinspiel verletzt hatte.

Doch egal, wer letztendlich spielt. Der FC Bayern versuche, so Flick, "alles rauszuholen und zwei Tore mehr zu machen".

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Paris: Navas - Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe. - Trainer: Pochettino

München: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting. - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

PSG vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick