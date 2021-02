CL-Achtelfinale heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM

Das Achtelfinale der Champions League steht an, doch wo werden die Spiele übertragen? Goal liefert einen Überblick.

Alle vier deutschen Vereine sind im Achtelfinale der Champions League vertreten. Dementsprechend groß ist natürlich das mediale Interesse an der K.-o.-Phase der Königsklasse.

RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern München und Borussia Mönchengladbach möchten allesamt ins Viertelfinale einziehen, doch zunächst muss der jeweilige Gegner geschlagen werden. Leipzig spielt in Budapest gegen Liverpool, Dortmund muss in Sevilla ran, Bayern gastiert bei Lazio Rom und die Gladbacher treffen auf Manchester City.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Vorab die gute Nachricht: Alle Spiele der Champions League bekommt Ihr live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Die schlechte Nachricht: Keines davon wird im Free-TV laufen. Eine Ausnahme stellt womöglich das Finale dar, welches von einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen wird, sollte eine deutsche Mannschaft teilnehmen.

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, zuerst wird das Achtelfinale gespielt und übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte und zeigen alle Spiele live. Um zu wissen, welcher Sender welches Spiel überträgt, haben wir Euch im nächsten Absatz eine Übersichtstabelle erstellt. Pro Spieltag finden immer zwei Spiele statt. DAZN und Sky zeigen davon jeweils eines exklusiv. Sky überträgt zudem die Konferenz.

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen

Duell Anstoß Datum TV-Sender / LIVE-STREAM RB Leipzig - FC Liverpool 21 Uhr 16. Februar 2021 DAZN FC Barcelona - Paris Saint-Germain 21 Uhr 16. Februar 2021 Sky FC Sevilla - Borussia Dortmund 21 Uhr 17. Februar 2021 DAZN FC Porto - Juventus Turin 21 Uhr 17. Februar 2021 Sky Lazio Rom - FC Bayern München 21 Uhr 23. Februar 2021 Sky Atletico Madrid - FC Chelsea 21 Uhr 23. Februar 2021 DAZN Borussia Mönchengladbach - Manchester City 21 Uhr 24. Februar 2021 DAZN Atalanta Bergamo - Real Madrid 21 Uhr 24. Februar 2021 Sky Borussia Dortmund - FC Sevilla 21 Uhr 09. März 2021 Sky Juventus Turin - FC Porto 21 Uhr 09. März 2021 DAZN FC Liverpool - RB Leipzig 21 Uhr 10. März 2021 Sky Paris Saint-Germain - FC Barcelona 21 Uhr 10. März 2021 DAZN Manchester City - Borussia Mönchengladbach 21 Uhr 16. März 2021 Sky Real Madrid - Atalanta Bergamo 21 Uhr 16. März 2021 DAZN FC Bayern München - Lazio Rom 21 Uhr 17. März 2021 Sky FC Chelsea - Atletico Madrid 21 Uhr 17. März 2021 DAZN

CL-Achtelfinale heute live im TV sehen: So geht's

Wer die Königsklasse im Fernsehen verfolgen möchte, der kommt um ein Sky- oder DAZN-Abonnement nicht herum. Sky überträgt die Champions League im Fernsehen. Um den Sender empfangen zu können, müsst Ihr einen Sky-Receiver besitzen und das Champions-League-Paket gebucht haben. An jedem Spieltag könnt Ihr auf Sky entweder das Einzelspiel einer Partie oder die CL-Konferenz verfolgen. Wie viel Sky kostet und alle weiteren Informationen zu diesem Thema findet Ihr auf der Sky-Homepage.

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM sehen

Das CL-Achtelfinale bekommt Ihr heute und auch in den nächsten Wochen live im LIVE-STREAM zu sehen. DAZN und Sky zeigen zusammen alle Spiele im Stream. DAZN ist von Haus aus ein Streamingdienst, der in den letzten Jahren immer mehr Übertragungsrechte erworben hat. Sky streamt die Königsklasse über Sky Ticket und Sky Go.

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM sehen: DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der die Hälfte aller Achtelfinalspiele exklusiv als Einzelspiel überträgt. Als Neukunde könnt Ihr das Portal einen Monat lang kostenlos testen. Nach dem Ablauf des Probemonats kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Über die DAZN-App könnt Ihr die Champions League live verfolgen oder alle Spiele in den Highlights oder im Re-Live schauen. Die App ist mit den meisten mobilen Endgeräten kompatibel, zudem könnt Ihr die Spiele auch über Euren Smart-TV verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Wer bereits Kunde bei Sky ist und dementsprechend einen Sky-Receiver besitzt, der kann die Champions League über Sky Go von unterwegs aus streamen. Sky Go ist in jedem Abo-Paket automatisch enthalten. Ihr müsst die App lediglich herunterladen und Euch mit den Zugangsdaten von Sky anmelden.



Bild: Getty Images / Doyle

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, das Einzelspiel oder die Konferenz dennoch spontan verfolgen möchten. Für mindestens einen Monat könnt Ihr Sky Ticket buchen und das CL-Achtelfinale streamen.

Der Vorteil von Sky Ticket: Ihr braucht keinen Sky-Receiver zuhause und könnt das Abo jederzeit kündigen.

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine Alternative zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM. Alle CL-Achtelfinalspiele bekommt Ihr auf Goal ausführlichst im Ticker beschrieben.

Dazu gibt es noch interessante Fakten und Statistiken zum Spiel. Hier geht's direkt zu den Spielen.