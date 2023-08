Was kostet es, alle Champions-League-Spiele im TV und LIVE-STREAM zu sehen? Abos, Preise, Pakete

Die Champions League will sich natürlich jeder Fußball-Fan anschauen. Was muss man zahlen, um alle Spiele live zu sehen?

Die Champions League ist der weltweit größte und wichtigste Wettbewerb im Vereinsfußball. Dementsprechend riesig ist natürlich das Interesse an der Königsklasse.

Klar, dass jeder Fan die Spiele der Champions League gerne live sehen will. GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick über die Kosten und notwendigen Abos, um in der Saison 2023/24 alle CL-Partien live im TV oder STREAM anschauen zu können.

Was kostet es, alle Champions-League-Spiele im TV und LIVE-STREAM zu schauen?

Den Großteil der Champions-League-Spiele zeigt auch 2023/24 wieder DAZN live und exklusiv. Insgesamt 121 Partien der Spielzeit werden bei dem Streamingdienst übertragen - um live dabei zu sein, muss man das Paket DAZN Unlimited abonnieren.

Dieses kostet im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat. Wer sich für das monatlich kündbare Monatsabo entscheidet, zahlt jeden Monat 44,99 Euro.

Getty

Wer wirklich alle Partien der Königsklasse live sehen will, benötigt aber zusätzlich auch ein Abonnement bei Amazon Prime Video. Dort werden nämlich ab Start der Gruppenphase insgesamt 14 Champions-League-Spiele live gezeigt. Vom 1. Spieltag bis zum Halbfinale überträgt Amazon Prime Video pro Spielwoche ein ausgewähltes Topspiel am Dienstag live und exklusiv, das dann nicht bei DAZN zu sehen ist. Das Finale wird allerdings nicht bei Prime Video übertragen.

Die Kosten für das entsprechende Abo, um die Champions League bei Prime Video schauen zu können, betragen 8,99 Euro pro Monat. Wer alle CL-Spiele bei DAZN und Prime Video sehen will, muss insgesamt also 38,98 Euro dafür bezahlen.

Preis DAZN-Abo (insgesamt 121 Spiele live) 29,99 Euro Preis Prime-Video-Abo (insgesamt 16 Spiele live inkl. Playoffs) 8,99 Euro Preis gesamt 38,98 Euro

Champions League 2023/24 live im TV und STREAM: Gibt es auch Spiele, die kostenlos zu sehen sind?

Lediglich ein einziges Champions-League-Spiel läuft pro Saison live und kostenlos im Free-TV. Dabei handelt es sich aber immerhin um das wichtigste.

Getty

Das ZDF überträgt nämlich das Finale live im Free-TV - unabhängig davon, ob eine deutsche Mannschaft beteiligt ist oder nicht. Außerdem läuft das Endspiel natürlich auch bei DAZN.

Champions League 2023/24: Die wichtigsten Termine