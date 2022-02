Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Wie sieht die Übertragung in der K.-o.-Phase aus?

Endlich ist es so weit: Die entscheidende Phase in der Champions League beginnt heute! Am Dienstag, den 15. Februar, geht es mit den Begegnungen Sporting vs. Manchester City und PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid los!

Novum in dieser CL-Spielzeit: Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft! Keine ewigen Rechnereien mehr, Schluss mit Weiterkommen dank zwei Unentschieden: Jetzt muss klar auf Sieg gespielt werden!

Heißt auch: Es wird wohl mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen geben - zum Vergnügen von vielen neutralen Anhänger:innen. Davon gibt es in Deutschland genug, schließlich ist mit dem FC Bayern München nur noch ein Verein für die K.-o.-Runde der Champions League qualifiziert!

Bayern, Real Madrid, Liverpool, ManCity, PSG: Zahlreiche Top-Teams wollen in dieser Saison in der Königsklasse viel erreichen. GOAL erklärt, wie diese Partien übertragen werden!

Champions League heute live: Die Königsklasse im Überblick

Wettbewerb Champions League Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordspieler Cristiano Ronaldo (181 Spiele) Finale 2022 Gazprom-Arena | Sankt Petersburg | Russland Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League heute live im TV: So sieht die Übertragung in der K.-o.-Phase aus

Die Champions League ist der prestigeträchtigste Titel, den man im europäischen Vereinsfußball erlangen kann - an der Stelle dürften sich alle einig sein. 16 Teams können sich noch Hoffnungen auf den Titel machen, doch wer wird es am Ende werden?

Dass der Sieger am Ende aus der Bundesliga kommt, ist nicht allzu wahrscheinlich - mit dem FC Bayern München ist nur ein Teilnehmer noch im Rennen. Allerdings sind die Bayern gut drauf und hatten Losglück - im Achtelfinale geht es für Nagelsmann und Co. gegen RB Salzburg.

Champions League heute LIVE im TV? So wird die Königsklasse der Männer gezeigt

Es sind die besten Spieler und Mannschaften im europäischen Fußball der Männer - Grund genug für viele Anhänger:innen, zu den Spielen einzuschalten. Aber wie wird die Königsklasse in dieser Saison überhaupt übertragen?

Zwei Anbieter teilen sich in dieser Saison die Rechte untereinander auf: Sowohl das beliebte und altbekannte DAZN als auch das etwas unbekanntere Prime Video haben sich Rechte an der Champions League gesichert und zeigen diese live!

DAZN überträgt mit Abstand die meisten CL-Spiele! So sind der FC Bayern München, Liverpool, Salzburg und Co. zu sehen

Fangen wir bei DAZN an: Der schwarz-weiße Streamingdienst überträgt fast jedes Spiel dieser Champions-League-Saison LIVE! Schon seit Jahren ist die Plattform in der Königsklasse aktiv und überträgt die Spiele von Manchester United, Manchester City, dem FC Bayern oder Juventus Turin.

Von der Hinrunde des Achtelfinals überträgt DAZN beispielsweise sechs von acht Begegnungen, also 75 Prozent! Dabei müssen sich Fans der Bundesliga keine Sorgen machen, auch das Spiel des FC Bayern München am Mittwochabend ist hier live zu sehen, als Experte ist unter anderem Sandro Wagner zu Gast!

Prime Video zeigt Champions League live: So sind Real Madrid, PSG und der FC Chelsea zu sehen

Auch Prime Video überträgt in dieser Saison die Champions League, wobei sich die Streamingplattform des Versandhändlers Amazon die Rechte von Sky geschnappt hat. Der Fernsehsender ist nämlich vor dieser Saison ausgestiegen, stattdessen zeigt Prime Video die Partien.

Dabei hat der Streamingdienst weitaus weniger als DAZN im Angebot. In der Hinrunde des Achtelfinals beschränkt sich das beispielsweise auf die Spiele PSG vs. Real Madrid und Chelsea vs. Lille - bei Prime scheint jemand Gefallen an der französischen Liga gefunden haben!

Champions League heute LIVE auf DAZN und Prime Video: So wird die Königsklasse übertragen

15.2., 21 Uhr PSG vs. Real Madrid Prime Video 15.2., 21 Uhr Sporting Lissabon vs. Manchester City DAZN 16.2., 21 Uhr RB Salzburg vs. FC Bayern München DAZN 16.2., 21 Uhr Inter Mailand vs. FC Liverpool DAZN 22.2, 21 Uhr FC Chelsea vs. OSC Lille Prime Video 22.2, 21 Uhr FC Villarreal vs. Juventus Turin DAZN 23.2, 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN 23.2, 21 Uhr Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam DAZN

K.-o.-Phase der Champions League heute im TV und LIVE-STREAM: So übertragen DAZN und Prime Video die CL

DAZN und Prime Video übertragen also die Champions League LIVE - aber wie genau? Übertragen nicht beide Anbieter ihr Programm im LIVE-STREAM und sind daher gar nicht im TV zu sehen? GOAL beantwortet alle Fragen!

DAZN zeigt die Champions League LIVE im TV! So wird das Bayern-Spiel im Fernsehen gezeigt

Fangen wir bei DAZN an: DAZN ist zwar ein Streamingdienst, allerdings gab es im vergangenen Sommer ein Upgrade! Seit August 2021 gibt es mit DAZN 1 und DAZN 2 zwei Fernsehsender, die täglich von 8 Uhr bis Mitternacht ausgewähltes Programm übertragen!

Am Dienstag, den 15.2., ist zum Beispiel Sporting vs. Manchester City ab 20.45 Uhr auf DAZN 1 zu sehen, am Mittwoch ist auf DAZN 1 RB Salzburg vs. Bayern München zu sehen. Nicht nur das: DAZN hat natürlich auch die legendäre Konferenz im Angebot, diese ist am Mittwoch auf DAZN 2 zu sehen.

Das "Netflix des Sports": So überträgt DAZN tausende Events pro Jahr

Die Fernsehsender lassen sich dazubuchen, wenn man Sky oder Vodafone als TV-Anbieter hat, alternativ kann man selbstverständlich auf den LIVE-STREAM im Internet zurückgreifen. Mit der kostenlosen App ist das ganz einfach möglich - egal, ob am Handy, Tablet, dem PC, Laptop, Smart-TV oder der Spielekonsole!

DAZN ist zwar nicht kostenlos, gemessen am übertragenen Programm ist der Preis aber wahrlich ein Schnapper. Egal, ob Fußball, American Football, Basketball, Wintersport, Leichtathletik, Darts, Olympische Spiele, Motorsport, Kampfsport, E-Sports: Hier gibt es für jeden etwas! Außerdem gibt es DAZN in gleich dreifacher Ausführung zu buchen!

Champions League, Super Bowl, NBA, Bundesliga: Die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (22,92 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Champions League heute live: Die Übertragung der K.o.-Phase - der Vorbericht zu Salzburg vs. Bayern

Für RB Salzburg ist es das größte Spiel der Klubgeschichte - für Bayern München eine gefährliche Pflichtaufgabe mit großem Pleite-Potenzial: Der ambitionierte deutsche Rekordmeister steht im Kampf um Europas Fußball-Thron im Achtelfinale der Champions League gegen den frechen Underdog aus Österreich massiv unter Druck.

Nach dem peinlichen 2:4 in Bochum herrscht bei den angeschlagenen Bayern ohnehin schon (Abwehr-)Alarm. Ein erneuter Ausrutscher im Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) würde die angespannte Lage noch einmal verschärfen.

Vorstandsboss Oliver Kahn übte bereits heftige Kritik an der Defensive - und auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht Defizite. "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist – vielleicht zu gut, es gibt zu wenig Reibung", sagte Hoeneß bei ServusTV und erwartet eine deutliche Steigerung. Routinier Thomas Müller versprach am Dienstag umgehend Besserung.

"Wenn wir so verlieren, kriegt das Selbstverständnis einen kleinen Kratzer, aber es wird auch die Ehre gekitzelt. Wir sind absolut heiß", sagte Müller - und unterstrich noch einmal ausdrücklich die großen Ambitionen der Bayern. "Es beginnt der Startschuss für die Phase, die extrem wichtig ist. Es geht gegen die Besten, und du willst zu den Besten in Europa dazugehören."

Für ihn fühle es sich "so an", betonte Müller unlängst, "als ob die Champions League in diesem Jahr ein großes Ding für uns werden kann". Mit einem kurzen Zwischenstopp im 137 km entfernten Salzburg, wohin sich der Rekordmeister am Dienstagnachmittag mit dem Bus aufmachte.

Die Schmach von Bochum war da intern bereits aufgearbeitet. Und Müller machte bei allen Problemen und aller Kritik an der Abwehr deutlich, "dass wir zusammenstehen".

Auch Trainer Julian Nagelsmann beschwor die Geschlossenheit, war sich aber bewusst, "dass wir einige Dinge verbessern müssen." Der FC Bayern müsse, so Müllers Ansatz, in den Spielen, "wenn es um die Wurst geht", wieder dahin kommen, "dass wir nicht den Druck von außen brauchen, um uns zu quälen".

Druck haben die Bayern auch diesmal genug. Ein Aus gegen Salzburg käme einer Sensation gleich und wäre nach dem frühen DFB-Pokal-Aus in Nagelsmanns Premieren-Saison fatal. Und RB, das erstmals die K.o.-Phase der Königsklasse erreicht hat, sieht durchaus eine Chance gegen den großen Nachbarn.

"Wir machen uns keinen Druck, den Druck hat Bayern. Wir sind motiviert und haben Lust. Wir können Bayern das Leben schwer machen", sagte der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi selbstbewusst.

Der deutsche RB-Coach Matthias Jaissle forderte seine Profis auf, "einfach Spaß" zu haben, "durch den Einzug ins Achtelfinale haben wir schon etwas Historisches erreicht".

Dass es nun auch noch gegen den FC Bayern geht? "Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg. Das werden richtige Fußball-Spektakel", sagte Sportdirektor Christoph Freund und fügte forsch an: "Wir werden sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren."

Nur eines hatte sich Freund nicht gewünscht: "In der Vergangenheit haben die Bayern, wenn sie verloren haben, eine richtige Reaktion gezeigt. Sie haben nur sehr, sehr selten zweimal hintereinander verloren."

Quelle: SID

Champions League heute live sehen: Die Opta-Fakten zu Sporting vs. Manchester City

Die einzigen bisherigen Begegnungen zwischen Sporting Lissabon und Manchester City im Europapokal fanden ebenfalls im Achtelfinale statt, als die Portugiesen die Citizens in der UEFA Europa League 2011/12 aus dem Wettbewerb warfen (3-3 in der Addition, weitergekommen durch Auswärtstor-Regel).

Manchester City hat nur eines seiner sechs Europapokal-Spiele, die in Portugal ausgetragen wurden, gewonnen (2U 3N) - darunter war auch eine Niederlage gegen Sporting Lissabon im März 2012 sowie die Finalniederlage gegen Chelsea in der vergangenen Saison in der UEFA Champions League.

Sporting Lissabon steht erst zum zweiten Mal in der K.o.-Phase der UEFA Champions League. Das letzte Mal traf man 2008/09 im Achtelfinale auf den FC Bayern München - damals schied das Team von Paolo Bento nach Hin- und Rückspiel mit ingsesamt 1-12 Toren aus. Nach Hin- und Rückspiel in Addition ist dies bis dato die höchste Gesamtniederlage eines Teams in der CL-Historie.

Manchester City hat jedes seiner letzten vier Spiele in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League gewonnen, wenn die Citizens als Auswärtsteam antraten – dies nach nur drei Siegen in den ersten zehn Gastspielen in der K.o.-Phase in diesem Wettbewerb (1U 6N). Mit einem Sieg wäre Manchester City das erste Team in der Geschichte der UEFA Champions League, das fünf Auswärtsspiele in der K.-o.-Phase in Folge gewinnt.

Nachdem Manchester City in der vergangenen Saison zwischen der Gruppenphase und dem Achtelfinale der UEFA Champions League in sieben aufeinanderfolgenden Spielen eine weiße Weste behalten hatte, konnten die Skyblues in den letzten elf Spielen in diesem Wettbewerb nur ein einziges Mal eine weiße Weste bewahren – in dieser Saison gelang dies noch kein einziges Mal.

Ruben Ámorim, Trainer von Sporting Lissabon, wird am Spieltag 37 Jahre und 19 Tage alt sein. Damit ist er der zweitjüngste portugiesische Trainer, der ein UEFA-Champions-League-K.o.-Spiel leitet nach André Villas-Boas (34 Jahre und 127 Tage), der 2011/12 mit Chelsea gegen Napoli spielte. Villas-Boas wurde vor dem Rückspiel entlassen.

Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, hat es in der UEFA Champions League bereits zwölf Mal mit Trainern unter 40 Jahren zu tun gehabt, Ruben Ámorim von Sporting ist bereits der siebte verschiedene Trainer dieser Altersgruppe, gegen den er in diesem Wettbewerb antritt. Guardiola hat jedes seiner bisherigen 12 CL-Spiele gegen Trainer dieser Altersgruppe gewonnen, dabei erzielte seine Mannschaft 42 Tore (3.5 pro Spiel) und kassierte im Gegenzug nur neun Gegentore (0.8 pro Spiel).

Sportings Pote hat in dieser Saison in vier UEFA-Champions-League-Spielen vier Tore erzielt, davon jeweils zwei in den beiden Heimspielen gegen Besiktas und Borussia Dortmund im November. Pote könnte der zweite portugiesische Spieler werden, dem in einer einzigen UEFA-Champions-League-Saison mindestens drei Mehrachpacks gelingen – bislang gelang dies nur Cristiano Ronaldo in den Jahren 2009/10 (dreimal), 2011/12 (vier), 2013/14 (sechs), 2015/16 (fünf), 2016/17 (vier) und 2017/18 (fünf).

Manchester Citys Riyad Mahrez, hat in seinen letzten zehn Einsätzen in der UEFA Champions League neun Tore erzielt, in den letzten sechs Spielen der K.-o.-Runde war der Algerier an sechs Toren direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen). Seit Beginn der letzten Saison hat Mahrez in diesem Wettbewerb mindestens vier Tore mehr erzielt als jeder andere Spieler von Manchester City (Gabriel Jesus, 5).

Unter allen portugiesischen Spielern war in dieser Saison nur Cristiano Ronaldo von Manchester United (6 Tore) an mehr Toren in der UEFA Champions League direkt beteiligt als Pote von Sporting (5 - 4 Tore, 1 Assist) und João Cancelo von Manchester City (5 - 2 Tore, 3 Assists)

Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Kurz-Vorschau auf PSG - Real

Die Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar führen das Aufgebot des französischen Fußball-Abonnementmeisters Paris St. Germain im Champions-League-Achtelfinalhinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid an.

Nicht im Kader steht indes der Ex-Kapitän der Madrilenen, Sergio Ramos, der immer noch von Wadenproblemen geplagt wird, wie PSG mitteilte. Zum Gesamtkader der Pariser zählen auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer.

Quelle: SID

Prime Video zeigt die Champions League: So ist das Programm live zu sehen

Auch Prime Video ist ein Streamingdienst, im Gegensatz zu DAZN bietet Prime aber keine Übertragung im Fernsehen an. Hier ist man also darauf angewiesen, mit dem PC oder Laptop, dem Handy, Tablet oder dem Smart-TV Prime einzurichten.

Der Vorteil an einem Prime-Abonnement: Wenn man dieses bucht, hat man auch Zugriff auf alle anderen Vorteile von Amazon Prime. Sei es für schnellere Bestellungen oder die Streamingplattform Twitch.tv - wenn ihr Amazon hierfür bereits Geld bezahlt, habt ihr schon einen Zugang für Prime Video!

Sky, Prime Video und die kostenlosen Apps fürs Handy: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Bundesliga

Die K.-o.-Runde LIVE auf DAZN und Prime Video: So wird die Champions League heute live übertragen