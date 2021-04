Champions League live: FC Chelsea vs. FC Porto heute im LIVE-TICKER

Im Viertelfinale der Champions League spielen der FC Chelsea und der FC Porto um das Halbfinale. Goal begleitet das Rückspiel heute im LIVE-TICKER.

Wer zieht in das Halbfinale der UEFA Champions League ein? Der FC Chelsea und der FC Porto spielen heute um das Weiterkommen. Los geht es um 21 Uhr und Goal ist im LIVE-TICKER dabei.

Die besseren Karten hat der FC Chelsea aus London, der von Thomas Tuchel gecoacht wird und das Hinspiel mit 2:0 gewann.

Champions League live: FC Chelsea vs. FC Porto heute im LIVE-TICKER in diesem Artikel mitlesen - oder aber auch live im TV und LIVE-STREAM mit dabei sein. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung wissen solltet.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Nach dem 2:0 für Chelsea im Hinspiel (Tore: Mount und Chilwell) setzen heute wohl nur noch wenige auf ein Weiterkommen der Portugiesen. Die Statistik spricht auch klar gegen sie: Erst vier Teams gelang es in der K.o.-Runde der Champions League, nach einer torlosen Heimniederlage im Rückspiel noch die nächste Runde zu erreichen.

vor Beginn | Sergio Oliveira und Mehdi Taremi fehlten im Hinspiel in der vergangenen Woche gesperrt - aber von diesem Duo spielt nur Oliveira von Beginn an. Im Vergleich zum 2:0 im Liga-Spiel gegen Tondela am vergangenen Wochenende sind außerdem Marega und Mbemba neu dabei. Diogo Leite, Martinez und Evanilson rutschen allesamt raus auf die Bank.

vor Beginn | Die Anfangsformation des FC Porto ist diese hier: Marchesin - Wilson Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi - Grujic, Uribe, Sergio Oliveira - Corona, Marega, Otavio. Trainer: Marceneiro Conceicao.

vor Beginn | Die Generalprobe für die Partie heute gelang am Wochenende mit einem 4:1 in der Premier League gegen Crystal Palace. Nach diesem Spiel rutschen heute Thiago Silva, NGolo Kante und Reece James in die Startelf. Kovacic ist nicht im Kader, Zouma und Hudson-Odoi sitzen auf der Bank. Dort findet sich erneut zu Beginn auch Timo Werner. Christensen und Abraham stehen wieder im Kader und sind weitere Joker-Optionen.

vor Beginn | So geht der FC Chelsea in die Partie: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - James, Chilwell - Mount, Havertz, Pulisic. Trainer: Tuchel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des Viertelfinales zwischen dem FC Chelsea und dem FC Porto.

FC Chelsea vs. FC Porto im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Chelsea:

Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Havertz, Pulisic

Bei Chelsea nimmt Trainer Thomas Tuchel im Vergleich zum 2:0-Sieg im Hinspiel letzte Woche drei Änderungen vor. Anstelle von Christensen, Kovacic und Werner stehen heute Thiago Silva, Kante und Pulisic in der Startelf der Blues.

Porto setzt auf folgende Aufstellung:

Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Uribe, Grujic, Oliveira - Corona, Otavio - Marega

Bei Porto gibt es gegenüber dem Hinspiel nur einen Wechsel: Für Luis Diaz kommt Sergio Oliveira neu in die Mannschaft.

FC Chelsea vs. FC Porto im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Chelsea hat zum 11. Mal das Hinspiel in einer K.o.-Runde der Champions League gewonnen, 8-mal kam man danach eine Runde weiter. Nur gegen Barcelona (1999-2000) und Liverpool (2006-07) ist man gescheitert.

Bisher haben es nur 4 Mannschaften in der K.o.-Runde der Champions League geschafft, nach einer Heimniederlage ohne eigenes Tor noch eine Runde weiter zu kommen – Ajax 1995-96 gegen Panathinaikos, Inter Mailand 2010-11 gegen Bayern München, Manchester United 2018-19 gegen PSG und die Spurs 2018-19 gegen Ajax.

Chelsea hat seine letzten 2 Europapokalspiele gewonnen, die in Spanien ausgetragen wurden (4-0 in Sevilla in der Gruppenphase und nun 2-0 gegen Porto, ebenfalls in Sevilla) – bisher haben sie noch nie 3 Europapokalspiele hintereinander in Spanien gewonnen.

Seit einem 5-0 gegen Leicester City in der Gruppenphase im Dezember 2016, hat Porto keines seiner folgenden 7 Champions-League-Spiele gegen englische Teams gewonnen (U2 N5). Das Torverhältnis aus diesen 7 Partien: 2-16.

Chelsea ist in dieser Champions-League-Saison noch ungeschlagen (Sp9 S7 U2 N0), nun könnte man als 1. englisches Team seit Liverpool (2017-18, 11 Spiele) die ersten 10 Partien in der Königsklasse ungeschlagen überstehen.

Chelsea ist in dieser Champions-League-Saison in 9 Spielen 7-mal ohne Gegentor geblieben - gemeinsam mit Manchester City mehr als alle anderen Klubs. Die letzte Mannschaft, die in einer Saison öfter “zu Null” gespielt hat, war Juventus 2016-17 (9). Die Blues könnten erstmals seit März 2008 (6) 4 Spiele hintereinander ohne Gegentor bleiben.

Porto hat in der K.o.-Phase der Champions League nur 1 seiner letzten 20 Spiele als Auswärtsmannschaft gewonnen (U6 N13): gegen Deportivo de La Coruña im Halbfinale 2003-04.

Sérgio Oliveira hat in dieser Champions-League-Saison 5 Tore für Porto erzielt. Nie hat ein portugiesischer Spieler in diesem Wettbewerb mehr Tore für eine portugiesische Mannschaft geschossen (auch Nuno Gomes traf 1998-99 für Benfica 5-mal). Öfter war im Landesmeister-Pokal nur Eusébio in der Saison 1967-68 erfolgreich (6, auch für Benfica).

Chelsea hat seine letzten 7 Champions-League-Spiele mit Édouard Mendy gewonnen – der einzige Torhüter, der für einen englischen Klub mehr Spiele in Folge gewonnen hat, ist sein Landsmann Fabien Barthez, der mit Manchester United 2002-03 8 Partien hintereinander gewonnen hat.

Mason Mount könnte als 2. englischer Chelsea-Spieler nach Frank Lampard in Hin- und Rückspiel einer K.o.-Runde der Champions League treffen. Lampard gelang dies 2004-05 im Viertelfinale gegen die Bayern.

FC Chelsea vs. FC Porto heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Champions League wird heute das Rückspiel im Viertelfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Chelsea und Porto heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

FC Chelsea vs. FC Porto im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur CL-Partie

Kai Havertz scheint nach schweren Monaten beim FC Chelsea langsam anzukommen. Der Rekordtransfer überzeugt ausgerechnet in der Rolle, die Timo Werner zugedacht war.

Sevilla/München (SID) Mit seiner knallharten Ansage an Sorgenkind Kai Havertz klang Thomas Tuchel ein bisschen wie einst Joachim Löw. "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi!", hatte der Bundestrainer Mario Götze im WM-Finale 2014 zugeraunt, ehe dieser den vierten Stern vom Himmel schoss. "Geh raus und beweise, dass du es besser kannst", sagte Tuchel jetzt zu Chelseas Rekordeinkauf, "kämpfe um deinen Platz, du bekommst eine zweite Chance".

Und Havertz nutzte sie. Beim 4:1 in der Premier League im Londoner Derby bei Crystal Palace zeigte der Nationalspieler sein bislang bestes Spiel im Blues-Trikot. Zweites Ligator, das erste unter Tuchel, dazu die fünfte Vorlage und jede Menge Spielwitz: "Ich bin glücklich", sagte Havertz erleichtert nach "schwierigen Monaten" mit Corona- und Verletzungspause.

Sein ganz persönlicher Befreiungsschlag kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Mit dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League in Sevilla gegen den FC Porto am Dienstag (21.00 Uhr) und dem FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City am Samstag (18.30 Uhr/beide DAZN) steht Chelsea vor entscheidenden Begegnungen. "Die Jungs müssen liefern, ganz einfach. Wenn sie liefern, spielen sie für Chelsea", sagte Tuchel unmissverständlich.

Havertz tut es - und das ausgerechnet in der Rolle der "falschen Neun", die seinem schwächelnden DFB-Kollegen Timo Werner zugedacht war. "Ich mag es, ich denke, das ist eine gute Position für mich", sagte er, "ich habe die Freiheit, überall da hin zu gehen, wo ich hingehen möchte".

Im Hinspiel gegen Porto (2:0) hatte das noch nicht wie erhofft geklappt, und so sah sich Tuchel gezwungen, den 21-Jährigen ein bisschen zu kitzeln. "Ehrlich gesagt musste er jetzt mal zeigen, dass er es besser kann", meinte der Coach streng: "Er hat herausragende Qualitäten, aber es ist immer noch Raum für Verbesserungen." Havertz müsse vor dem Tor "skrupelloser" werden.

Die ewige Kritik an der Körpersprache des Hochtalentierten kann Tuchel nicht nachvollziehen. "Er ist nicht der emotionale Typ, der die ganze Zeit mit seinem Gegenspieler kämpfen muss, um sein Bestes zeigen zu können. Er ist nicht Diego Costa, und das soll er auch nicht sein", betonte er. Havertz habe "das gewisse Etwas - und ich will, dass er das zeigt".

Tue er das regelmäßig, könne der ehemalige Leverkusener "ein wichtiger Spieler werden" für Chelsea. Havertz ist durchaus bewusst, dass seine Leistungen konstanter werden müssen. Nach dem Palace-Spiel "wäre es einfach zu behaupten, dass ich auf meinem Top-Niveau bin", sagte er, "aber ich muss es in mehr Spielen beweisen".

Gerne schon am Dienstag gegen Porto.

