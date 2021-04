Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Porto live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der FC Chelsea und der FC Porto treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und STREAM gibt es hier.

Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals trifft der FC Chelsea auf den FC Porto. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Partie wie bereits das Hinspiel im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla statt. Anstoß ist am Dienstag um 21.00 Uhr.

Der FC Chelsea hat beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. Das Hinspiel in der Vorwoche gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel mit 2:0 und verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition. Zuletzt hatten die Blues 2014 die Vorschlussrunde der Champions League erreicht.

Porto kam sogar seit 2004 im höchsten europäischen Wettbewerb nicht mehr ins Halbfinale, damals gewannen die Drachen den Henkelpott. Und auch damals waren sie in der Außenseiterrolle.

Der FC Chelsea trifft auf den FC Porto. Goal liefert die Infos zur TV-Übertragung.

FC Chelsea vs. FC Porto live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Chelsea vs. FC Porto WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Rückspiel ORT Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan | Sevilla ANSTOSS Dienstag | 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 07. April 2021 | FC Porto vs. FC Chelsea 0:2 (0:1)

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Porto? So wird die Champions League übertragen

Es ist die große Frage seit Jahren: Wer zeigt die Champions League in Deutschland? Und vor allem: Wie?

Noch bis Ende der laufenden Saison teilen sich in Deutschland Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der europäischen Königsklasse.

Das aktuell laufende Viertelfinale ist dabei die letzte Runde, in der sich die beiden Anbieter die Spiele untereinander aufteilen. Ab dem Halbfinale sind alle verbleibenden Spiele komplett bei beiden Sendern zu sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Porto live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Da Sky das parallel stattfindende Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München live zeigt, wird die Partie zwischen Chelsea und Porto exklusiv in voller Länge bei DAZN übertragen.

FC Chelsea vs. FC Porto live: Die Übertragung bei DAZN

DAZN beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Tobi Wahnschaffe und Experte Sebastian Kneißl stimmen auf die Partie ein, zum Anpfiff übernimmt Kommentator Marco Hagemann gemeinsam mit Kneißl das Kommando.

FC Chelsea vs. FC Porto live: Das kostet DAZN

DAZN ist ein Streaminganbieter für nationalen und internationalen Live-Sport in Hülle und Fülle.

Neben Fußball zeigt DAZN unter anderem auch Tennis, US-Sport, Darts, die Motorrad-Weltmeisterschaft, Wrestling und vieles mehr. Das Beste aber ist, dass DAZN einen Monat lang nach Neuanmeldung gratis getestet werden kann. Erst, wenn Ihr danach an Bord bleibt, müsst ihr zahlen.

Das Monatsabo bei DAZN schlägt derzeit mit 11,99 Euro zu Buche. Wenn Ihr Euch gleich ein ganzes Jahr binden wollt, müsst Ihr einmalig 119,99 Euro zahlen. Ihr spart also zwei volle Monate.

FC Chelsea vs. FC Porto live: So empfangt Ihr DAZN

DAZN ist über verschiedene Geräte empfangbar. Über TV-Stick, Konsole oder als App für den Smart-TV holt Ihr Euch DAZN ganz bequem auf Euren Fernseher. Zudem kann DAZN auch auf mobilen Geräte wie dem Smartphone oder dem Tablet empfangen werden. Natürlich ist auch die normale Browsernutzung über den Computer möglich.

Eine Übersicht über alle Geräte, für die DAZN verfügbar ist, findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Porto? Darum überträgt Sky das Einzelspiel nicht

Die Übertragungsrechte der Champions League liegen bei DAZN und Sky, aber bis einschließlich des Viertelfinals benötigen Fans zwei Abos, um alle Spiele zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Spiele auf, wobei der Pay-TV-Sender das Erstwahlrecht hat.

Da sich Sky nach der Terminierung der Spiele durch die UEFA deutlich mehr Quoten vom Duell zwischen den Bayern und Paris versprach, gingen beide Partien der Bayern an Sky. Da DAZN jedoch stets die andere Partie an dem Wochentag zusteht, ist Porto vs. Chelse nur dort in voller Länge zu sehen.

Wer zeigt Chelsea vs. Porto live im TV? Der Umweg Sky-Konferenz

Wenn Ihr schon ein Sky-Abo habt, könnt Ihr zumindest Teile des Spiels zwischen Chelsea und Porto aber dennoch sehen. Die Lösung heißt Konferenz. Dort bekommt Ihr die wichtigsten Szenen beider Spiele - also PSG vs. Bayern und Chelsea vs. Porto - in Echtzeit gezeigt. Der Nachteil: Ihr bekommt bei weitem nicht die ganzen 90 Minuten zu sehen. Dies ist für das Chelsea-Spiel auf Sky erst ab Mitternacht möglich.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Porto? Die Übertragung im Überblick

DAZN Sky FC Chelsea vs. FC Porto: Was wird gezeigt? Einzelspiel in voller Länge ausschließlich Konferenz Übertragungsbeginn 20.30 Uhr Vorberichte ab 19.30 Uhr (Sky Sport 1) Kommentator Marco Hagemann und Sebastian Kneißl Roland Evers (Konferenz)

