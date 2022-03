Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Amazon Prime Video oder DAZN?

Spannung in der Champions League: Die Rückspiele des Achtelfinals stehen an! FC Bayern München vs. RB Salzburg, FC Liverpool vs. Inter Mailand, Manchester City vs. Sporting Lissabon und Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) finden am Dienstag und Mittwoch statt, Anpfiff ist heute um 21 Uhr!

In der Champions League tummelt sich die Creme de la Creme des europäischen Vereinsfußballs - das bekommen wir auch heute wieder zu sehen. Egal ob Ihr am Dienstag oder am Mittwoch einschalten wollt - ihr werdet es nicht bereuen!

Zwar spielt mit dem FC Chelsea der Titelverteidiger erst in der nächsten Woche, dafür sind mit dem FC Bayern München, dem FC Liverpool und Real Madrid am Dienstag und Mittwoch dieser Woche schon die CL-Sieger der letzten sechs Jahre auf dem Platz.

FC Bayern München, Liverpool, Inter, Real Madrid, Inter Mailand, ManCity... Die Mannschaften, die heute zum Einsatz kommen, können sich sehen lassen! GOAL erklärt, ob Amazon oder DAZN heute die Champions League überträgt.

Champions League 2021/2022 heute live: Die Königsklasse im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League heute live im TV? So sieht die Übertragung in der K.o.-Phase durch DAZN und Prime Video aus!

Kingsley Coman ist in der Champions League der Mann für die wichtigen Tore beim FC Bayern München: Unvergessen bleibt das 1:0 gegen PSG im Finale der Champions League 2020, auch im Hinspiel gegen RB Salzburg hat er seine Qualität unter Beweis gestellt.

Dank des 1:1 hat der FC Bayern als letztes deutsches Team noch die Chance, in das Viertelfinale der Königsklasse in dieser Saison einzuziehen. Aber wie wird das Rückspiel im CL-Achtelfinale heute live übertragen? Und wie werden alle anderen Spiele gezeigt.

Champions League heute LIVE im TV auf DAZN oder Amazon Prime? So wird die CL am Mittwoch gezeigt

Es ist bereits im Titel des Artikels zu lesen: Zwei unterschiedliche Anbieter kommen in Frage, wenn es darum geht, die CL zu übertragen. Daran hat sich auch in der K.o.-Runde nichts geändert: DAZN und Amazon Prime Video zeigen in der Spielzeit 2021/2022 die Champions League live und in voller Länge.

Beide Anbieter, also sowohl DAZN als auch Prime Video, konnten sich vor der Saison Übertragungsrechte der Champions League sichern, Prime Video ist somit der Nachfolger von Sky. Sport1, MagentaSport, Eurosport, Das Erste etc. können in diesem Jahr also nichts aus der Königsklasse übertragen!

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt heute die Champions League LIVE im TV oder LIVE-STREAM?

Zwei Anbieter kommen heute also in Frage, vier Spiele finden am Dienstag und Mittwoch statt. Zeigen dann sowohl DAZN als auch Prime Video jeweils zwei Spiele LIVE? Falsch geschätzt: DAZN darf gleich drei der vier Spiele in dieser Woche live übertragen!

Liverpool - Inter, Real - PSG und Manchester City - Sporting sind allesamt am Dienstag und am Mittwoch auf DAZN zu sehen! Nur das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg wird auf Prime Video übertragen, der Rest wird durch den beliebten schwarz-weißen Streamingdienst LIVE gezeigt.

Champions League heute LIVE auf DAZN! So wird die Königsklasse am Dienstag übertragen

FC Liverpool vs. Inter Mailand Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderatorin : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Die Übertragung der Hinspiele: So gingen die bisherigen Achtelfinal-Spiele aus!

PSG vs. Real Madrid 1:0 Prime Video Sporting Lissabon vs. Manchester City 0:5 DAZN RB Salzburg vs. FC Bayern München 1:1 DAZN Inter Mailand vs. FC Liverpool 0:2 DAZN FC Chelsea vs. OSC Lille 2:0 Prime Video FC Villarreal vs. Juventus Turin 1:1 DAZN Atletico Madrid vs. Manchester United 1:1 DAZN Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 2:2 DAZN

Die Rückspiele im Achtelfinale live auf DAZN und Prime Video: So wird die Champions League heute übertragen

FC Bayern München vs. FC Salzburg 8.3., 21 Uhr Prime Video FC Liverpool vs. Inter Mailand 8.3., 21 Uhr DAZN Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester City vs. Sporting Lissabon 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester United vs. Atletico Madrid 15.3., 21 Uhr Prime Video Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 15.3., 21 Uhr DAZN Juventus Turin vs. FC Villarreal 16.3., 21 Uhr DAZN OSC Lille vs. FC Chelsea 16.3., 21 Uhr DAZN

K.o.-Phase der Champions League heute im TV und LIVE-STREAM: So übertragen DAZN und Prime Video die CL!

Vier Spiele am Dienstag und Mittwoch stehen an, wir haben oben bereits zusammengefasst, wo wann welches Spiel übertragen wird. In den nächsten Abschnitten erklären wir, wie die beiden Anbieter die Spiele übertragen. Ihr wisst das bereits, möchtet Euch aber fortbilden? Dann empfehlen wir diesen Artikel, in dem erklärt wird ob Salzburg denn jetzt RB oder FC heißt.

DAZN zeigt die Champions League LIVE im TV! So wird das Bayern-Spiel heute im Fernsehen gezeigt

DAZN ist ein beliebter und mittlerweile auch bekannter Streamingdienst - dabei beschränkt sich das Angebot nicht auf das Streaming. Seit dem August 2021, also seit einem halben Jahr, gibt es nämlich ein Update: Mit DAZN 1 und DAZN 2 gibt es zwei lineare Fernsehsender. Jeden Tag ist hier von 8 Uhr bis Mitternacht ausgewähltes Programm zu sehen!

Liverpool - Inter und Real - PSG sind beispielsweise LIVE auf DAZN 1 zu sehen, auf DAZN 2 ist zudem die Konferenz zu sehen. Doch keine Sorge: Auch wenn ihr die neuen Fernsehsender nicht empfangen könnt, ist der LIVE-STREAM im Internet natürlich noch eine Option.

Das "Netflix des Sports": So überträgt DAZN tausende Events pro Jahr

Die beiden TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 lassen sich nämlich nur dazubuchen, solltet ihr ein Sky oder Vodafone als TV-Anbieter besitzen. Das ist bei euch nicht der Fall? Wie gesagt, der LIVE-STREAM ist weiterhin eine Möglichkeit, sei es per kostenloser App (Handy, Tablet, Smart-TV, Spielekonsole...) oder über die Website (PC, Laptop).

Vor wenigen Wochen gab es zwar eine ordentliche Preiserhöhung, das Portfolio kann sich aber weiter sehen lassen! Fußball (Bundesliga, Champions League, Länderspiele, Ligue 1, Serie A, LaLiga...), American Football, Basketball, Wintersport, Leichtathletik, Darts, Olympische Spiele, Motorsport, Kampfsport, E-Sports... jeder kann sich hier seinen Lieblingssport aussuchen. Ein weiterer netter Bonus: Beim Abonnement und der Bezahlung habt ihr noch selber mehrere Möglichkeiten zur Auswahl:

Champions League, Super Bowl, NBA, Bundesliga: Das sind die günstigen Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Champions League live: So wird FCB vs. RBS live auf Prime Video übertragen

Auch Prime Video ist ein Streamingdienst, im Gegensatz zu DAZN habt ihr hier aber keine Möglichkeit, das Programm im linearen TV zu sehen. Stattdessen seid ihr auf den LIVE-STREAM angewiesen, welchen ihr unter anderem auch auf den Smart-TV einrichten könnt.

Prime Video ist leider kostenpflichtig, der Streamingdienst gehört zum Versandhändler Amazon. Dabei habt ihr hier viele kombinierte Vorteile: So benötigt ihr ein Prime-Abonnement, um auf die Streamingplattform zuzugreifen, zeitgleich habt ihr damit Vorteile bei twitch.tv und Bestellungen auf amazon.de.

DAZN, Prime Video und die kostenlosen Apps fürs Handy: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Champions League

Die K.o.-Phase 2022 LIVE auf DAZN: So wird die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM übertragen - so geht's!