RB Salzburg oder FC Salzburg: Welcher Vereinsname ist richtig?

Der größte Fußballklub aus Salzburg ist eine österreichische Erfolgsstory - zumindest in sportlicher Hinsicht. Dabei stellt sich immer wieder eine Frage - was ist der richtige Vereinsname?

Gerade aus deutscher Sicht hat Salzburg an Bedeutung gewonnen: Während viele Fans die Spieler- und Personalwechsel zwischen RB Leipzig und seinem österreichischen Partner kritisch beäugen, hat der FC Bayern München in Zukunft besonders viel mit Matthias Jaissle und Co. zu tun.

Bei der kuriosen Auslosung für das Achtelfinale der Champions League am 13 . Dezember wurde dem FC Bayern nämlich Salzburg zugelost - zumindest im zweiten und damit entscheidenden Durchgang. Am 16. Februar 2022 ist es endlich soweit, dann muss der FCB ins Nachbarland.

FC Salzburg, RB Salzburg, FC Red Bull Salzburg - man hört und liest immer wieder unterschiedliche Begriffe. Welcher denn jetzt der richtige ist oder ob es sogar mehrere unterschiedliche korrekte Begrifflichkeiten gibt, klären wir in diesem Artikel.

RB Salzburg oder FC Salzburg: Welcher Vereinsname ist der richtige?

Den Einsatz von Red Bull im globalen Sportgeschäft, gerade im Fußball, sehen viele Anhänger:innen sehr kritisch - gerade mit Blick auf die Rolle von Investoren im Fußball. Aber auch der mehr als umstrittene Firmenchef und Mäzen ist alles andere als gute Werbung für den Konzern - was die Sportler:innen der Abteilungen aber nicht zu stören scheint.

Red Bull im Fußball: Sportlich ein Erfolg

Seit 2005 gehört Red Bull der größte Verein aus Salzburg, seit 2008 der größte aus Leipzig - und auch in Wettbewerben wie der MLS hat der Energydrink-Hersteller schon Franchises - meistens mit großem Erfolg.

RB Leipzig war bereits vier Mal für die Champions League qualifiziert - einmal ging es sogar bis ins Halbfinale! Nun ist auch der Salzburger Schwesterklub auf höchstem europäischem Niveau angelangt, erstmals in der Geschichte des Vereins spielt man im Achtelfinale!

FC Salzburg oder RB Salzburg: Wie heißt der österreichische Meister wirklich?

Viele Fans haben aber nicht nur kritische Anmerkungen an das Konzept Red Bull, sondern auch eine Frage rund um die Namensgebung: Wie heißt der Verein richtig? Schließlich liest man den Namen immer wieder in anderer Ausführung.

Die einfache Antwort auf die Frage: Es gibt nicht den einen Namen! Der offizielle Vereinsname darf nämlich in manchen Wettbewerben nicht benutzt werden und wechselt daher von Spiel zu Spiel.

FC Red Bull Salzburg? Das ist der richtige Name des Champions-League-Teilnehmers

Der eingetragene Vereinsname ist "FC Red Bull Salzburg" - hier hat man also alles: Das FC, das Red Bull und den Stadtnamen. In der österreichischen Liga mag das zwar noch erlaubt sein, bei der UEFA findet man sowas aber überhaupt nicht in Ordnung.

Partnerschaften oder Werbedeals begrüßt die UEFA nämlich ungern - sofern es nicht ins eigene Konto einspielt. Daher darf das Red Bull nicht im Vereinsnamen stehen, weshalb Salzburg international zum "FC Salzburg" wird!

Red Bull Arena? RB Leipzig? Auch hier muss(te) der Name geändert werden

Gleiches gilt auch für das Stadion: Während im Liga Betrieb die "Red Bull Arena" in Wals-Siezenheim zum Einsatz kommt, wird es bei Spielen der Europa League, der Champions League oder bei Länderspielen einfach nur zum "Stadion Salzburg".

Ganz unbekannt ist aber auch auf dem deutschen Markt das Ganze vor und zurück mit den Vereinsnamen nicht: RB Leipzig, ebenfalls generös durch Red Bull unterstützt, heißt auch nicht "Red Bull Leipzig": Zum Spott vieler Fans hat sich der Verein in RasenBallsport Leipzig umbenannt, um offiziell keine Werbung für Red Bull im Vereinsnamen stehen zu haben, aber trotzdem die charakteristische Abkürzung RB ausüben zu können.

FC oder RB Salzburg: So sieht man den österreichischen Meister in der Champions League im TV und LIVE-STREAM!

