Wird das Champions-League-Finale live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Es ist die Frage, die sich viele Menschen ohne Sky- und DAZN-Abo stellen: Wird das Champions-League-Finale am Sonntag auch im Free-TV zu sehen sein?

Nach dem Einzug ins Finale der hat der schon eine Hand am Henkelpott. Gegen den französischen Meister soll am Sonntag alles klar gemacht werden. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Beide Teams haben sich im Halbfinale mit 3:0 durchgesetzt. Gegen erzielten Marquinhos (13.), Angel di Maria (42.) und Juan Bernat (56.) die Tore für PSG, bei Bayern trafen gegen Serge Gnabry (18., 33.) und Robert Lewandowski (88.).

Ihr möchtet wissen, ob das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München live im Free-TV gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Champions League .

Champions League heute live im Free-TV sehen? Das Finale in der Übersicht

Duell Paris Saint-Germain - FC Bayern München Datum 23. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Das Champions-League-Finale live im Free-TV sehen - geht das?

Nur ein Sieg trennt den FC Bayern vom ersehnten Triumph in der Champions League. Doch mit Paris Saint-Germain wartet im Finale ein harter Gegner. Kein Wunder, dass die Fans diesem Aufeinandertreffen bereits sehnsüchtig entgegenfiebern. Aber wird die Begegnung auch im Free-TV übertragen?

Ja, das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wird heute live im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Das liegt daran, dass der Rundfunkstaatsvertrag bei Beteiligung eines deutschen Vereins eine Übertragung im Free-TV vorsieht.

Die Begegnung ist deshalb nicht nur beim Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN zu sehen, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die TV-Partner haben sich mit der UEFA darauf geeinigt, dass das Finale im ZDF übertragen wird.

Das Champions-League-Finale live im Free-TV erleben: Alle Infos zur Übertragung

Das ZDF wird die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern am Sonntag sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Beide Varianten sind für Euch kostenlos und ohne vorherige Anmeldung nutzbar.

Schon um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung. Moderator Jochen Breyer begrüßt als Experten den ehemaligen Bayern-Stürmer Sandro Wagner . Wenige Minuten vor dem Anstoß übernimmt Kommentator Bela Rethy aus dem Estadio da Luz.

Das CL-Finale live im Free-TV im ZDF sehen:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 21 Uhr Uhr

21 Uhr Uhr Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Kommentator : Bela Rethy

Zudem habt Ihr auch die Möglichkeit, das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern im LIVE-STREAM bei DAZN zu erleben. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Duell beim Streamingdienst ebenfalls kostenlos sehen. Hier gibt's alle Infos zur Testphase.

Auch mit dem Pay-TV-Anbieter Sky seid Ihr am Sonntag live dabei, wenn der FC Bayern den ersten CL-Titel seit 2013 ins Visier nimmt. Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch zunächst ein Abonnement abschließen. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Das Champions-League-Finale live im Free-TV sehen: Die Übertragung in der Übersicht

Der gegen den FC Bayern heute live ... im TV bei ... Sky / DAZN (nur Smart-TV) / ZDF im Livestream bei ... DAZN / Sky Go / Sky Ticket / ZDF im LIVE-TICKER bei ... Goal in den Highlights bei ... DAZN (ab 23 Uhr) im Re-Live bei ... DAZN (ab 0 Uhr)

Das CL-Finale live im Free-TV - Stefan Effenberg: "Es gibt keinen Favoriten"

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Stefan Effenberg geht im Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain am Sonntag von einer offenen Begegnung aus. "In diesem Spiel gibt es keinen Favoriten. Das wird ein Duell auf Augenhöhe – in allen Bereichen. Die haben schon beide enorme Qualität, wir dürfen uns auf ein richtig großes Fußballspiel freuen, mit vielen Offensivszenen", sagte der ehemalige Bayern-Profi im Interview mit Münchner Merkur und tz .

Für den Champions-League-Sieger von 2001 habe der Sieg in der Königsklasse in diesem Jahr trotz des veränderten Modus aufgrund der Corona-Pandemie den gleichen Wert wie sonst auch. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, was danach los sein wird. Wir hatten damals einen Riesenempfang, die ganze Stadt war auf den Beinen", sagte der 52-Jährige: "Allerdings spielt das für die Spieler jetzt auch überhaupt keine Rolle. Wenn du diesen Pokal hast, dann ist es das Größte, was es gibt."

Effenberg sieht gegen das Starensemble um Neymar und Kylian Mbappe vor allem die Defensivleistung als kritischen Punkt an. "Das, was Lyon hat liegen lassen, wird Paris bestrafen. Deswegen wird Bayern nicht so extrem pressen können. Und sie brauchen Jerome Boateng. Das ist für mich ein entscheidender Punkt für Sonntag. Die Abwehr muss stehen", sagte er: "Sollte Paris zu solchen Möglichkeiten kommen, werden sie die nicht liegen lassen. Die haben schon noch mal eine andere Qualität da vorne drin. Das ist eine Gefahr! Da muss Bayern aufpassen! Gegen Lyon hatten sie Glück – und Manuel Neuer. Das haben sie beides gebraucht."

