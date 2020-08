Champions League, Finale 2020: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird das Endspiel übertragen

Nach einer langen Saison wird das Champions-League-Finale mit großer Spannung erwartet. Goal sagt, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Das Finale der ist für viele Menschen das Sportereignis des Jahres, und daran hat sich auch in einer Saison, die in mehrerer Hinsicht anders war als ihre Vorgänger, nichts geändert. Doch bei welchem Sender wird die Begegnung am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) übertragen. Goal bringt Licht ins Dunkel.

Die Champions League live sehen: So wird das Finale gezeigt / übertragen

Indem sich mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert haben, kann man leicht den Überblick verlieren, bei welchem der beiden Partner die Spiele gezeigt werden.

Im Gegensatz zu den vorherigen Runden, als die Champions League im Wechsel bei Sky und bei DAZN übertragen wurde, ist die Regelung beim Finale am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) allerdings sehr einfach. Denn: Die Begegnung wird sowohl im Pay-TV als auch im LIVE-STREAM übertragen.

Wird das Finale das Champions League live im Free-TV zu sehen sein?

Die Champions League ist bereits seit einigen Jahren in den Händen des Pay-TV, das Finale stellt jedoch eine rechtliche Ausnahme dar. Sollte ein deutscher Verein das Endspiel in Lissabon erreichen, wäre die Begegnung auch im Free-TV zu sehen.

Nach dem Rundfunkstaatsvertrag müssen Ereignisse, die "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" sind, für jeden empfangbar sein. Das Finale der Champions League ist deshalb bei deutscher Beteiligung im ZDF zu sehen.

Das Champions-League-Finale 2020 im LIVE-STREAM bei DAZN erleben

Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr das Endspiel am Sonntag aber auch im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst geht am Sonntag bereits eine halbe Stunde vor Anstoß auf Sendung, um Euch eine möglichst umfangreiche Vorberichterstattung zu liefern.

Um 20.30 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter aus dem Estadio da Luz in Lissabon und versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zur Champions League. Anschließend übernimmt Kommentator Jan Platte am Mikrofon, der von Experte Per Mertesacker unterstützt wird.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN anmeldet, könnt Ihr in und Österreich das CL-Finale sogar kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen.

Hat Euch das Programm von DAZN während des Gratismonats gefallen, müsst Ihr nichts tun, denn das Abonnement verlängert sich automatisch. Für 11,99 Euro monatlich seht Ihr dann rund um die Uhr verschiedene Live-Übertragungen, die neben Fußball auch weitere Sportarten umfassen.

Ihr könnt sogar ein wenig Geld sparen, indem Ihr gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließt - dann liegt der monatliche Preis für DAZN bei knapp zehn Euro. In einem gesonderten Artikel auf unserer Seite haben wir genau beschrieben, wie Ihr Euch bei DAZN anmelden könnt.

DAZN könnt Ihr auf allen mobilen Geräten und gängigen Smart-TV-Geräten schauen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zum Download bereitsteht. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Die Champions League heute im TV und im LIVE-STREAM bei Sky schauen

Aufgrund der Rechtesituation ist das Finale der Champions League auch beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen. Dort könnt Ihr die Spiele der Königsklasse, ebenso wie bei DAZN, sowohl auf dem TV-Gerät als auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Sky beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD könnt Ihr Euch mit interessanten Vorberichten und detaillierten taktischen Analysen auf das Finale einstimmen lassen. Um 20.55 Uhr gibt Sky ins Estadio da Luz in Lissabon.

Die jeweiligen Sender müsst Ihr aber erst freischalten. Das geht nur, indem Ihr ein Sky-Abonnement abschließt. Das Sport-Paket, mit dem Ihr die Champions League, den und die Premier League live sehen könnt, kostet für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich.

Außerdem zeigt Sky das Finale der Champions League im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket. Die beiden Online-Dienste unterscheiden sich lediglich in der Vertragslaufzeit, die gelieferten Bilder sind identisch mit denen der TV-Übertragung.

Doch welchen Streamingdienst solltet Ihr nutzen? Wenn Ihr bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr Sky Go kostenlos nutzen: Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google-Play-Store oder dem App-Store herunterladen und Euch mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss des Vertrags erhalten habt, anmelden.

Für alle, die noch kein Sky-Kunde sind, gibt es Sky Ticket, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bekommt Ihr mit dem Supersport Ticket das Finale der Champions League im LIVE-STREAM zu sehen. Enthalten sind darin auch die und 2. Liga sowie der DFB-Pokal.

Champions League: Die Highlights aus dem Finale bei DAZN erleben

Ihr könnt das Finale am Sonntag nicht live sehen und möchtet die besten Szenen nachträglich im Video genießen? Bei DAZN könnt Ihr Euch die Highlights aller Spiele anschauen. Bereits 40 Minuten, nachdem das Finale abgepfiffen wurde, könnt Ihr die Zusammenfassung über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang abrufen.

Zudem gibt es bei DAZN auch die Möglichkeit, sich das Finale nochmals in voller Länge im Re-Live anzusehen. Alle Wiederholungen sind eine Woche lang auf der Plattform verfügbar. Eine Übersicht, welche Sportereignisse in den nächsten Tagen auf DAZN übertragen werden, findet Ihr unter diesem Link.