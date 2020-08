Champions-League-Finale live: PSG vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Im Finale der Champions League kommt es zum Duell zwischen PSG und dem FC Bayern. Wer sich den Henkelpott holt, erfahrt Ihr hier im LIVE-TICKER.

Es ist soweit, die Entscheidung fällt heute Abend: PSG und der treffen im Finale der UEFA aufeinander. Anpfiff der Partie im Lissaboner Estadio da Luz ist heute um 21 Uhr. Hier könnt Ihr die komplette Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Wer das Duell lieber live im TV oder LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung von PSG vs. FC Bayern. Auch im Free-TV wird das Spiel übrigens übertragen.

- FC Bayern München Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung PSG noch nicht offiziell Aufstellung FCB noch nicht offiziell Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Wie schon vor sieben Jahren hat Bayern die Chance, das Triple aus deutscher Meisterschaft, dem und der Champions League zu gewinnen. Auch PSG geht hochdekoriert in das Aufeinandertreffen im Estadio da Luz: Nach der französischen Meisterschaft, der Coupe de France und der Coupe de la Ligue könnte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel den vierten Titel folgen lassen.

Vor Beginn | Für PSG ist es die erste, für Bayern schon die elfte Teilnahme an einem Finale der Champions League, wenn man den Europapokal der Landesmeister hinzurechnet. Insgesamt konnte der deutsche Rekordmeister bereits fünfmal den Henkelpott in den Nachthimmel strecken. Zuletzt gewann Bayern 2013 im deutschen Finale gegen mit 2:1.

Vor Beginn | Lange hatte es durch die Corona-Pandemie ausgesehen, als würde die Champions League in dieser Saison keinen Sieger finden. Die französische wurde bereits Ende April abgebrochen, die konnte erst nach mehreren Monaten Unterbrechung fortgesetzt werden. Mit dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München kommt eine in vielerlei Hinsicht besondere Spielzeit nun aber doch zu einem versöhnlichen Ende.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern München.

Champions-League-Finale im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

PSG 8 Duelle FC BAYERN MÜNCHEN 5 Siege 3 0 Remis 0 3 Niederlagen 5 12 Tore 11

Champions-League-Finale im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie PSG vs. FC Bayern München heute

Paris Saint-Germain und der FC Bayern München trafen zuvor 8-mal aufeinander, und immer in der CL-Gruppenphase. PSG gewann 5 Spiele, die Bayern 3 – darunter das letzte Duell im Dezember 2017 (3-1 H).

Paris Saint-Germain steht erstmals im Finale der CL bzw. des Landesmeistercups und ist das 41. unterschiedliche Team im Endspiel. Die letzten 6 Final-Debütanten verloren allesamt – zuletzt Dortmund nicht 1997 gegen (3-1).

Der FC Bayern steht zum 11. Mal im Finale der CL bzw. des Landesmeisterwettbewerbs (wie Milan) – das toppt nur (16-mal). 5-mal gewann der FCB den Henkelpott, das überbieten nur Real Madrid (13), Milan (7) und Liverpool (6).

Für Paris ist es erst das 3. Finale in einem großen europäischen Wettbewerb: Im Europapokal der Pokalsieger gab es 1996 einen 1-0-Erfolg über und 1997 eine 0-1-Niederlage gegen Barcelona.

Der FC Bayern erzielte 42 Tore in den 10 Spielen dieser CL-Saison, nur Barcelona traf in der Spielzeit 1999/2000 öfter (45-mal), allerdings in damals 16 Partien.

Paris Saint-Germain ist das 5. unterschiedliche französische Team im Finale der CL bzw. des Landesmeistercups und das erste seit Monaco 2004. Der einzige französische Sieger ist (1-0 gegen Milan im Finale 1993).

Der FC Bayern könnte als erstes Team 11 CL-Spiele in Folge gewinnen (inkl. Landesmeisterwettbewerb). 10 Siege in Serie gelangen zuvor nur den Bayern selbst (April bis November 2013) und Real Madrid (April 2014 bis Februar 2015).

In 19 CL-Partien im Dress von Paris Saint-Germain kommt Neymar auf 23 Torbeteiligungen (14 Tore, 9 Assists). Neymar gelang 2015 für Barcelona gegen Juventus ein Finaltor. Er könnte nun erst der 3. Spieler werden, der für 2 verschiedene Vereine im Finale trifft nach Cristiano Ronaldo (für Man United & Real) sowie Mario Mandzukic (für Bayern und Juventus).

Robert Lewandowski traf in allen 9 CL-Einsätzen 2019/20 – in der Königsklasse hatte einzig Cristiano Ronaldo eine längere Torserie (11 Spiele in Folge von Juni 2017 bis April 2018).

Bayerns Hansi Flick ist erst der 6. Trainer, der sowohl als Spieler als auch als Trainer für einen Verein im Finale um den Henkelpott zum Einsatz kommt (nach Miguel Muñoz für Real Madrid, Vicente del Bosque für Real Madrid, Carlo Ancelotti für Milan, Pep Guardiola für Barcelona und Zinedine Zidane für Real Madrid). Nach Flicks Niederlage 1987 gegen Porto (1-2) könnte er der erste der 6 werden, der beide Finals verliert.

PSG-Trainer Thomas Tuchel verlor in seiner Trainerkarriere 9 Spiele gegen Bayern – mehr als gegen jedes andere Team.

Bayerns Robert Lewandowski steht bei 15 CL-Saisontoren und jagt Cristiano Ronaldos Rekord aus der Saison 2013/14 (17 Treffer). Er und Serge Gnabry könnten jeweils der 5. Spieler werden, der in der Gruppenphase, im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale trifft – zuvor gelang das Diego Milito 2009/10 für Inter, Lionel Messi 2010/11 für Barcelona, Cristiano Ronaldo 2013/14 für Real Madrid und Sadio Mané 2017/18 für Liverpool.

Das Champions-League-Finale im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie PSG vs. FC Bayern München - Duell der Giganten: FCB kämpft im "Wahnsinnsfinale" um das Triple

Im Traumfinale von Lissabon will der FC Bayern seine Mission Triple krönen. Gegen die Stars von Paris St. Germain gilt vor allem in der Defensive besondere Vorsicht.

In weißen Buchstaben schrieben mehrere Flugzeuge ihre Botschaften in den wolkenlosen Himmel über München: "Mission Lis6on", "Mission Red", "Pack Mas". Auch der Olympiaturm erstrahlt an diesem Wochenende nach Einbruch der Dunkelheit in Bayern-Rot. Der deutsche Rekordmeister darf sich vor dem finalen Showdown der Königsklasse zumindest über die symbolische Unterstützung seiner Fans in der Heimat freuen, in Lissabon wird das Spiel des Jahres coronabedingt ja vor leeren Rängen stattfinden.

Am Sonntagabend (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) müssen die Münchner eine letzte, besonders hohe Hürde vor der Krönung ihrer "Missao Tripla" noch überwinden: das offensivstarke Millionen-Ensemble von Paris St. Germain mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel - und den beiden teuersten Spielern der Welt: Neymar und Kylian Mbappe.

Trainer Hansi Flick wirkte auch am Tag vor dem großen Highlight wie die Ruhe in Person. "Man kann sich die Krone aufsetzen, vielleicht reicht es für uns und da wären wir natürlich alle froh", sagte der 55-Jährige betont gelassen. Sein Team habe sich was vorgenommen, "wir haben einen Plan", ergänzte Flick.

"Paris ist eine verdammt gute Mannschaft", warnte "Kaiser" Franz Beckenbauer, zugleich prophezeite er seinem FC Bayern vor dem Duell der Giganten im "Stadion des Lichts": "Es wird das schwierigste Spiel in dieser Champions-League-Saison." Und es könnte für die siegeshungrigen Münchner nach einer bislang grandiosen und wegen Corona so außergewöhnlichen Saison mit dem zweiten Triple nach 2013 enden. Oder mit dem ersten für die mit Unsummen aus finanzierten Franzosen.

Die Bayern sind jedenfalls gewarnt. In der Vorbereitung auf das "Wahnsinnsfinale", wie die spanische Sportzeitung Marca titelte, wird der Fokus nicht zuletzt auf das offensive Dreigestirn Neymar-Mbappe-Angel di Maria gelegt. Die drei Angreifer, aber auch ihre Mitspieler wie der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer, bringen Beckenbauer ins Schwärmen. "Mein lieber Mann, die spielen einen sehr guten Fußball. Sie gefallen mir. Sie haben keine Schwachstellen", sagte er bei Sport1.

Beckenbauer sieht im harmonischen Ensemble von Tuchel "keinen Spieler, der im Vergleich zu den ganz starken wie Neymar und Mbappe wirklich abfällt", PSG habe eine "ausgeglichene und komplette Super-Mannschaft". Flick stimmte zu, will aber dennoch an seinem offensiven Erfolgsrezept festhalten. "Wir haben unsere Philosophie in den letzten zehn Monaten durchgesetzt, das war unsere Erfolgsgarantie und da werden wir nicht groß was ändern", sagte er.

Auch gegen PSG wird wohl die eingespielte Startelf beginnen, bei Rechtsverteidiger Benjamin Pavard habe Flick "noch nicht vollstes Vertrauen", ihn "von Anfang an zu bringen". Die Bayern wollen wieder auf ihre Offensivstärke setzen: 42 Treffer haben sie in bislang zehn Champions-League-Spielen erzielt. Lewandowski (15 Tore) kann die Saisonbestmarke von Cristiano Ronaldo (17) einstellen - und sich zwei Tage nach seinem 32. Geburtstag erstmals mit dem Henkelpott beschenken.

Allerdings: Auch die Abwehr von PSG mit Rechtsverteidiger Kehrer hat offenkundig Weltklasse-Format. Nur fünf Gegentore ließ PSG in zehn Königsklassen-Partien zu, auch ein Verdienst von Neymar oder Mbappe, die sich zuletzt mannschaftsdienlicher zeigten. Eine Entwicklung, die sich Tuchel anrechnen darf. "Er macht einen sensationellen Job. Ich habe ihn mal besucht, die Mannschaft funktioniert sehr, sehr gut", sagte Flick über den Konkurrenten im Endspiel, dem zweiten deutschen Trainer-Duell um den Henkelpott nach 2013.

Auch die Bayern sind sich freilich ihrer Stärken bewusst. "Es greift alles ineinander, die Frische, die Spielfreude und wie man miteinander umgeht. Das spricht eine sehr gute Sprache", sagte Beckenbauer über die Mannschaft von Flick. Tatsächlich haben die Münchner einen außergewöhnlichen Lauf: im Jahr 2020 noch ungeschlagen, 20 Pflichtspielsiege in Serie, nur ein Unentschieden bei 28 Siegen in den 29 Spielen seit der letzten Niederlage - und jetzt das elfte Endspiel im Landesmeister-Wettbewerb.

Es könnte der erste große Triumph der jungen Generation der Münchner sein: Der Jahrgang 95 um Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Serge Gnabry wird auch in der Nationalelf das Grundgerüst bilden, hinzu kommen die 96er Kingsley Coman, Benjamin Pavard und künftig Leroy Sane und Alexander Nübel. "Jetzt wollen wir das Ding auch holen", sagte Kimmich voller Motivation, "wir wollen es im ersten Anlauf schaffen."

Die Zukunft ist rosig. Auch die Gegenwart könnte es am Sonntag schon sein.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von PSG und dem FC Bayern:

Paris: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Verratti, Herrera - di Maria, Mbappe, Neymar

Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Verratti, Herrera - di Maria, Mbappe, Neymar München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Perisic (Coman) - Lewandowski

Quelle: SID

Champions-League-Finale im LIVE-TICKER: Das Endspiel zwischen PSG und Bayern im Überblick