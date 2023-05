Carlo Ancelotti bestätigt Verbleib bei Real Madrid

Zukunft geklärt! Carlo Ancelotti wird auch in der Saison 2023/24 Trainer von Real Madrid sein - ein Brasilien-Engagement ist damit vorerst vom Tisch.

WAS IST PASSIERT? Carlo Ancelotti wird auch in der kommenden Saison Trainer von Real Madrid sein. Dies bestätigte der 63-jährige Italiener am Samstag nach einem Gespräch mit Präsident Florentino Perez auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Valencia.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben gestern gesprochen, wie wir es für gewöhnlich alle paar Wochen tun. Er hat seine Unterstützung und seine Zuneigung zum Ausdruck gebracht, die Partie bewertet", erklärte Ancelotti. "Wir haben über das Spiel am Mittwoch geredet, ebenso über die Saison und die insgesamt zwei Spielzeiten. Wir machen weiter – mit der gleichen und noch mehr Lust, die Dinge gut zu machen."

Nach der 0:4-Pleite im Halbfinal-Rückspiel der Champions League habe Ancelotti "noch mehr Hoffnung und Lust, es besser zu machen. Die Begeisterung, bei Real Madrid zu sein, ist immer maximal." Gleichzeitig bestätigte der Fußballlehrer, dass die Bosse ihm einen Verbleib bei den Königlichen garantiert hätten.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Ancelotti könne Real nach dieser Saison verlassen und die Nationalmannschaft Brasiliens übernehmen. City-Keeper Ederson sowie Real-Star Vinicius Jr. hatten sich sogar öffentlich dafür ausgesprochen.

WIE GEHT ES WEITER? "Jeder weiß sehr gut, wie meine Situation ist. Ich habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und will diesen erfüllen. Das wissen alle", so Ancelotti über seine Zukunft.