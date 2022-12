Brasilien: Wird Carlo Ancelotti nach WM-Aus neuer Trainer der Seleção?

Brasilien befindet sich nach dem WM-Aus auf der Suche nach einem neuen Trainer. Übernimmt Carlo Ancelotti?

WAS IST PASSIERT? Carlo Ancelotti ist eine Option für die Nachfolge von Tite als Nationaltrainer Brasiliens. Nach Informationen von GOAL und SPOX steht der Name des Italieners weit oben auf der Liste von Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues. Allerdings soll der neue Trainer bereits im Januar das Amt übernehmen, weshalb eine Anstellung von Ancelotti, der noch bis Saisonende bei Real Madrid unter Vertrag steht, schwierig sein dürfte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Brasilien war bei der WM in Katar im Viertelfinale an Kroatien gescheitert, damit endete auch die Amtszeit von Tite. Der 61-Jährige hatte den fünfmaligen Weltmeister 2016 übernommen und drei Jahre später zum Triumph bei der Copa América geführt.

Zur Weltmeisterschaft war Brasilien als einer der Topfavoriten gereist und wusste im Turnierverlauf auch zu überzeugen, ehe gegen Kroatien das Aus im Elfmeterschießen folgte. Bereits zu Jahresbeginn hatte Tite angekündigt, nach der WM aufhören zu wollen. Sein Vertrag läuft bis Ende Dezember. Nach dem Scheitern in Katar bekräftigte er dieses Vorhaben nochmals.

Ancelotti gilt als aus Sicht des brasilianischen Verbandes idealer Nachfolger, da er auch auf Klubebene bereits mit einigen Brasilianern zusammenarbeitet und ihm ein ähnliches Profil wie Tite zugeschrieben wird. Allerdings gibt es noch weitere Namen, die als potenzielle Nachfolger gehandelt werden. Der prominenteste ist Pep Guardiola, der jüngst allerdings erst seinen Vertrag bei Manchester City verlängerte. Auch Abel Ferreira, der Palmeiras zum Meistertitel in Brasilien geführt hat, und Jorge Jesus befinden sich im Kandidatenkreis.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

WIE GEHT ES WEITER? Die ersten Länderspiele 2023 finden im März statt, ein Interimstrainer etwa bis Saisonende im Sommer ist seitens des brasilianischen Verbandes dabei nicht vorgesehen.