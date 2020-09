Carabao Cup im LIVE-STREAM: DAZN überträgt englischen Spitzenfußball

Die dritte Runde im Carabao Cup steht an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele von Liverpool, ManCity, Chelsea und Co. im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Zwischen dem 22. und 24. September wird die dritte Runde im ausgetragen. Mit dabei sind sämtliche Top-Klubs aus der Premier League.

In der dritten Runde des englischen Ligapokals steigen alle Vereine, die an der oder teilnehmen, in den Wettbewerb ein und komplettieren mit den Siegern der zweiten Runde das Teilnehmerfeld von 32 Vereinen.

Titelverteidiger empfängt den AFC , während der amtierende englische Meister zum Drittligisten Lincoln City reist. Darüber hinaus kommt es unter anderem zum Premier-League-Duell zwischen und Arsenal.

Die dritte Runde im Carabao Cup live: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnungen im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Carabao Cup: Die Spiele von Liverpool, Manchester City und Co. im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel Dienstag, 22. September 19 Uhr Leyton Orient - Dienstag, 22. September 21.15 Uhr Luton Town - Mittwoch, 23. September 20.45 Uhr Leicester City - Arsenal Mittwoch, 23. September 20.45 Uhr Chelsea - Barnsley Mittwoch, 23. September 20.45 Uhr Fleetwood Town - Everton Donnerstag, 24. September 20.45 Uhr Lincoln City - Liverpool Donnerstag, 24. September 20.45 Uhr Manchester City - Bournemouth

Carabao Cup im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen - so geht's!

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Leicester, Arsenal, Everton: Die Spitzenklubs der Premier League steigen in die dritte Runde des englischen Ligapokals und Ihr könnt sie alle live auf DAZN erleben.

Carabao Cup heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für den Carabao Cup und überträgt zahlreiche Pokalspiele via LIVE-STREAM. In der dritten Runde hat der Streamingdienst insgesamt sieben Spiele live und in voller Länge im Angebot:

Leyton Orient - Tottenham Hotspur | 22.9., 19 Uhr

Luton Town - Manchester United | 22.9., 21.15 Uhr

Leicester City - Arsenal | 23.9., 20.45 Uhr

Chelsea - Barnsley | 23.9., 20.45 Uhr

Fleetwood Town - Everton | 23.9., 20.45 Uhr

Lincoln City - Liverpool | 24.9., 20.45 Uhr

Manchester City - Bournemouth | 24.9., 20.45 Uhr

Carabao Cup heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN

Um den LIVE-STREAM zu einem beliebigen Spiel des Carabao Cup zum Laufen zu bringen, benötigt ihr lediglich ein DAZN-Abo. Sofern ihr noch nicht bei DAZN angemeldet seid, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service bequem ausprobieren.

Mit dem DAZN-Gratismonat könnt natürlich nicht nur den Carabao Cup im LIVE-STREAM verfolgen, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos genießen. Neben dem League Cup werden zahlreiche weitere Wettbewerbe ausgestrahlt, darunter die Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga , Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen und somit hochgerechnet knapp 24 Euro zu sparen.

Die DAZN-App steht in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download bereit:

Carabao Cup live im TV sehen - geht das?

Alternativ zur Übertragung via LIVE-STREAM habt Ihr auch die Möglichkeit, die Begegnungen von Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal und Co. auf einem TV-Gerät zu verfolgen.

Klassische TV-Sender haben den Carabao Cup zwar nicht im Programm, allerdings könnt Ihr die Pokalspiele trotzdem problemlos auf Eurem Smart-TV zum Laufen bringen.

Hierzu müsst Ihr lediglich die DAZN-App auf dem Smart-TV installieren und könnt dann den Carabao Cup bequem verfolgen. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Den Carabao Cup im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt den Carabao Cup im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Carabao Cup: Chelsea, Arsenal, Liverpool und Co. im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung im LIVE-STREAM habt Ihr auch die Möglichkeit, per LIVE-TICKER über die Spielstände im Carabao Cup auf dem Laufenden zu bleiben. Hier gelangt Ihr direkt zur Übersichtsseite.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER über das Geschehen auf den Plätzen informiert und verpasst nichts von Liverpool, Manchester City, Chelsea und Co.