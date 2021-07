Für St. Juste gibt es kein Angebot, der Transfer von Donyell Malen wackelt angeblich und Cheftrainer Marco Rose äußert sich zur Erwartungshaltung.

DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund am Freitag. In diesem Artikel findet Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Sancho-Ersatz? Transfer von PSV-Angreifer Donyell Malen wackelt offenbar

Der Transfer von PSV Eindhovens Donyell Malen zum BVB wackelt offenbar. Das berichtet die Bild .

Demnach hakt es an der Ablösesumme und der Gehaltsforderung des Managements. Eindhoven soll "weit mehr“ als 30 Millionen Euro Ablöse fordern, der BVB aber nur bereit sein, 27 Millionen Euro zu zahlen.

In Sachen Gehalt fordere Malens Berater Mino Raiola zudem das Dreifache von Malens bisherigem Jahresverdienst (rund zwei Mio.). Die Ruhr Nachrichten berichteten zuletzt, dass der BVB mit dem Management des Stürmers in regelmäßigem Kontakt stehe.

Laut dem kicker wäre zudem auch eine taktische Umstellung auf zwei Mittelstürmer unter Marco Rose denkbar, sollte der Transfer realisiert werden. Schließlich fühlt sich Malen eher in der Spitze als auf dem Flügel zuhause.

BVB, News: Mainz-Manager Heidel dementiert BVB-Angebot für St. Juste

Christian Heidel, Geschäftsführer des Bundesligisten Mainz 05, hat dementiert, dass Ligakonkurrent Borussia Dortmund ein Angebot für Innenverteidiger Jeremiah St. Juste abgegeben hat.

"Es gibt kein Angebot des BVB“, sagte Heidel gegenüber Sport1 und widersprach damit einem Bericht der Mainzer Allgemeinen Zeitung.

Der Niederländer dürfte dennoch weit oben auf der Dortmunder Wunschliste stehen. Wie Sport1 vermeldet, hat es zumindest Gespräche zwischen Klubs gegeben. Die Mainzer sollen allerdings 15 bis 20 Millionen Euro für St. Juste fordern, während die Schwarzgelben diesen Preis herunterhandeln wollen. Aktuell ist der 24-Jährige nach bis 2023 an den Verein aus der Gutenberg-Stadt gebunden.

BVB, News: Ex-Dortmunder Achraf Hakimi erklärt PSG-Wechsel

Der ehemalige BVB-Star Achraf Hakimi hat die Gründe für seinen Wechsel von Inter Mailand zu PSG geschildert.

"Das ist eine Entscheidung, die ich alleine getroffen habe", sagte der 22-Jährige in einem AFP-Interview: "Es ist wahr, dass die Familie mitgewirkt hat, aber es ist vor allem eine sportliche Entscheidung."

Er sei "glücklich hier zu sein" und hoffe, "dass ich meinen Teamkollegen helfen und Spaß haben kann", führte er aus.

Der Marokkaner schloss sich den Parisern in dieser Transferperiode für rund 60 Mio. Euro an. Zuvor war er mit Inter Mailand Meister geworden. Für Borussia Dortmund hatte er von 2018 bis 2020 gespielt.

BVB, News - Marco Rose spricht über Ersatz für Jadon Sancho: "Einer, der ins Eins-gegen-Eins gehen kann"

Aus der Sicht von Borussia Dortmunds neuem Trainer Marco Rose muss sich der Bundesligist auf der offensiven Außenbahn noch verstärken.

"Wenn du Jadon Sancho verlierst, dann müssen wir uns umschauen nach einem Flügelspieler mit Tempo, der Eins-gegen-Eins gehen kann. Das ist sicher eine Position, auf der wir noch etwas machen wollen", sagte Rose bei einer Medienrunde.

Sancho hatte den BVB für mindestens 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen.

BVB, News: Marco Rose ist sich Erfolgsdruck bewusst

Marco Rose ist in seiner ersten Woche als Trainer des BVB aktiv. Des Erfolgsdrucks innerhalb des Vereins ist er sich bewusst. "Ich weiß auch, dass wir - wenn es dann losgeht - erfolgreich sein müssen", sagte der 44-Jährige im Rahmen einer Presserunde am Rande des Trainings.

Laut eigener Aussage sei ihm schon in den ersten Tagen bewusst geworden, dass der BVB ein "großer Verein" sei, wovon er sich aber nicht einschüchtern lasse." Ich arbeite gern mit Menschen zusammen und habe Lust auf das, was ich mache", fügte er an.

Rose war vom Rivalen Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt. Das erste Testspiel der Saison bestreitet Borussia Dortmund am 13. Juli gegen den FC Gießen.

