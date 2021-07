BVB, News und Gerüchte: Brighton schnappt Rose Mwepu weg, 175 Millionen Euro für Haaland?

Streckt Chelsea-Coach Thomas Tuchel seine Fühler nach Erling Haaland aus? Im Raum steht eine Mega-Summe. Alle News zum BVB heute.

Borussia Dortmund heute am Samstag. Alle neuen Entwicklungen und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Was es in den vergangenen Tagen an Neuigkeiten gab, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

BVB, News heute: Tuchel-Klub Chelsea bietet angeblich Mega-Summe für Haaland

In das Rennen um Topstürmer Erling Haaland kommt neue Bewegung. Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, will der FC Chelsea den Norweger verpflichten - und zwar noch in diesem Sommer. Demnach soll der Klub um Trainer Thomas Tuchel bereit sein, 175 Millionen Euro für den Norweger auf den Tisch zu legen.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung sagte Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf die Berichte: "Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison." Im kommenden Jahr greift bei Haaland eine Ausstiegsklausel, die bei etwa 75 Millionen Euro liegen soll - also nicht einmal halb so hoch wäre. Allerdings musste der BVB in Jadon Sancho (zu Manchester United) bereits einen absoluten Leistungsträger in diesem Transferfenster ziehen lassen.

BVB, News heute: Rose-Zögling Mwepu nicht nach Dortmund

Mittelfeldspieler Enock Mwepu, der als Wunschspieler des neuen BVB-Trainers Marco Rose galt, wechselt nicht nach Dortmund. Der 23-Jährige schließt sich dem englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an, Mwepus Ex-Klub Red Bull Salzburg kassiert eine Ablösesumme wohl jeneseits von 20 Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen hielten sich Gerüchte, Mwepu könnte zum BVB wechseln, da der Sambier und Rose in Salzburg gut zusammengearbeitet hatten. Auf der Sechserposition besteht bei den Schwarz-Gelben aber kaum Bedarf.

💻 Who's looking forward to seeing this man playing in an Albion shirt?



👋 @EnockMwepu45#BHAFC 🔵⚪ pic.twitter.com/bWMl67G9iP — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 8, 2021

BVB: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22