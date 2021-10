Wechselt BVB-Stürmerstar Erling Haaland doch zum FC Bayern? Ein Ex-Dortmunder beendete unterdessen endgültig seine Karriere. Alle News am Samstag.

Borussia Dortmund heute vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05. Alle Neuigeiten rund um den BVB gibt es hier.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage hier in separaten Artikeln aufbereitet:

BVB, News heute: Ajax wollte Bellingham verpflichten

Bevor Jude Bellingham zu Borussia Dortmund gewechselt war, arbeitete Ajax Amsterdam intensiv an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Das verriet Geschäftsführer Edwin van der Sar im Interview mit Tuttosport . "Ich habe ihn immer gemocht. So sehr, dass wir, als er für Birmingham spielte, mit seinen Eltern sprachen, um ihn zu Ajax zu bringen", erklärte die Keeper-Legende.

Demnach hätten die Gespräche ein Jahr vor Bellinghams Wechsel zum BVB stattgefunden. Der heute 18-Jährige entschied sich aber für einen Verbleib bei Birmingham City.

"Am Ende blieben der Junge und seine Familie in diesem Moment lieber zu Hause in England und er verschob die Auslandserfahrung auf das folgende Jahr", sagte van der Sar.

Bellingham beschloss erst ein Jahr später, seinen Jugendklub zu verlassen und unterschrieb bei der Borussia einen Fünfjahresvertrag bis 2025 . Die Ablösesumme betrug 23 Millionen Euro.

Beim BVB gehört der englische Nationalspieler inzwischen zu den unangefochtenen Stammspielern. In 57 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore und bereitete neun Treffer vor.

BVB, News heute: Bayern rechnen angeblich möglichen Haaland-Transfer durch

BVB-Stürmerstar Erling Haaland stehen im Weltfußball alle Türen offen, eine führt wohl auch nach München. Laut dem Podcast "Bayern Insider" der Bild -Zeitung hat der FC Bayern bereits einen Transfer des Norwegers durchgerechnet. Demnach könnte der 21 Jahre alte Haaland mittelfristig den zwölf Jahre älteren Robert Lewandowski ersetzen.

Die Berechnungen der Bayern gehen von einem Monstertransfer aus. Die Ablöse wird in Reihen des Rekordmeisters auf 75 bis 80 Millionen Euro geschätzt, wobei nach wie vor nicht sicher ist, ob Haaland tatsächlich über eine Ausstiegsklausel verfügt. Zudem geht der Klub von einem Handgeld von etwa 40 Millionen Euro für Haalands Berater Mino Raiola aus. Macht also etwa 120 Millionen Euro allein für den Transfer, plus Gehalt.

Um dies zu finanzieren, wäre ein Verkauf von Lewandowski, dem das öffentliche FCB-Interesse an Haaland gar nicht gefallen haben soll , demnach unumgänglich. Dieser soll im Verkaufsfall 60 Millionen Euro Ablöse einbringen, zudem würden die 20 Millionen Euro Jahresgehalt an Belastung wegfallen.

BVB, News heute: Nuri Sahin verkündet Karriereende

Der ehemalige Bundesliga-Profi Nuri Sahin hat seine aktive Karriere beendet. Das gab der 33-Jährige am Freitag bekannt. Sahin war zuletzt als Spielertrainer beim türkischen Erstligisten Antalyaspor tätig.

"Ich werde nicht zum aktiven Fußball zurückkehren", bestätigte Sahin in der spanischen AS . Stattdessen hat er einen neuen Fünfjahresvertrag bei Antalyaspor unterschrieben.

Sahin hatte den Cheftrainerposten erst in der vergangenen Woche übernommen und Ersun Yanal abgelöst. Als Spieler stand er seit Sommer 2020 bei Antalyaspor unter Vertrag - und hätte durchaus weiter zweigleisig fahren können, wie Präsident Aziz Cetin betonte: "Wird er weiterhin Fußball spielen, während er als Trainer arbeitet? Das hängt von seiner Präferenz ab."

Als reiner Cheftrainer wird Sahin am Samstag gegen Sivasspor an der Seitenlinie stehen. In der Tabelle steht Antalyaspor nach acht Spieltagen mit nur zwei Siegen auf Rang 15.

Der in Lüdenscheid geborene Sahin hatte bei Borussia Dortmund seine größten Erfolge gefeiert, wo er 2011 den deutschen Meistertitel und 2017 den DFB-Pokal gewann. In der Bundesliga war er zudem für Werder Bremen aktiv, darüber hinaus spielte er für Real Madrid, den FC Liverpool und Feyenoord.

2005 wurde er zum damals jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte, seinen Rekord brach schließlich BVB-Talent Youssoufa Moukoko.

BVB heute: Alle Infos zur Übertragung des Mainz-Spiels

Um 15.30 Uhr erfolgt der Anpfiff des Bundesligaspiels des BVB gegen Mainz 05. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung.