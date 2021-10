BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Haaland vor Rückkehr gegen Mainz 05, Moukoko fehlt vorerst

Borussia Dortmund am Dienstag: Während Erling Haaland bald wieder spielen könnte, muss der BVB wohl auf Youngster Moukoko verzichten. Alle News heute.

Borussia Dortmund heute am Dienstag während der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier. Zudem geben wir Euch eine Übersicht über die wichtigsten News der Vortage.

BVB (Borussia Dortmund), News: Haaland gegen Mainz wieder dabei?

Borussia Dortmund versucht dieser Tage offenbar alles, um Erling Haaland schnellstmöglich fit zubekommen. Wie die Bild berichtet, soll der 21-Jährige nach seinen Oberschenkelproblemen gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) wieder im Kader stehen.

In den vergangenen acht Tagen hatte der Norweger mit BVB-Physiotherapeut Thorben Voeste in Marbella eine Reha absolviert. Dort sei seine Schwellung, die aus einem großen Bluterguss resultiert war, abgeklungen. Übungen mit dem Ball seien dem Bericht zufolge wieder möglich.

Am Dienstag werde er Teamarzt Markus Braun einen Besuch abstatten, um sich eine Freigabe für das Mannschaftstraining zu holen. Spätestens zum Abschlusstraining am Freitag soll Haaland wieder sein volles Pensum abrufen können.

Erst dann wäre gesichert, dass der Torjäger gegen Mainz zumindest wieder im Dortmunder Aufgebot steht. Haaland hatte dem BVB zuletzt in drei Pflichtspielen gefehlt.

Neben Haaland könnte auch Mats Hummels zurückkehren. Laut der Bild soll er nach seinen Patellasehnen-Beschwerden spätestens am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Bei Manuel Akanji (Adduktoren) wird es hingegen "ein Wettlauf gegen die Zeit".

BVB (Borussia Dortmund), News: Youssoufa Moukoko fällt vorerst aus

Borussia Dortmund muss beim Bundesligaspiel am kommenden Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr) offenbar auf Youssoufa Moukoko verzichten.

Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge zog sich der 16-jährige Stürmer bei der deutschen U21 einen Faserriss zu. Er war bereits am Mittwoch vor den Spielen gegen Israel und Ungarn abgereist und nach Dortmund zurückgekehrt. Der DFB kommunizierte zunächst eine "leichte Muskelverletzung".

Ebenfalls unter einem Faserriss leidet aktuell Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Die angeschlagenen Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung), Giovanni Reyna (Faserriss) und Manuel Akanji (Adduktorenverletzung) könnten für das Mainz-Spiel noch rechtzeitig fit werden.

BVB (Borussia Dortmund), News: Ex-Nationalspieler Englands warnt Bellingham

Der ehemalige Nationalspieler Englands, Glen Johnson, hat Jude Bellingham vor einem Wechsel zu einem prominenten Duo der Premier League ausdrücklich gewarnt.

"Wenn er zum FC Chelsea oder Manchester City gehen und nicht auf Anhieb abliefern würde, würde der Druck auf ihn unmittelbar enorm werden und er müsste seinen Platz für jemanden anderes räumen", erklärte er im Gespräch mit Betting Odds.

Johnson sprach an den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auch eine Empfehlung aus. Der 18-Jährige solle sich dem FC Liverpool anschließen, für den der einstige Außenverteidiger 200 seiner über 350 Spiele im englischen Oberhaus absolviert hatte.

Demnach wäre ein Wechsel zu den Reds die optimale Lösung für seine Entwicklung. Beim Team von Trainer Jürgen Klopp würde Bellingham mehr Spielzeit als bei anderen Top-Klubs bekommen.

"Auch wenn Liverpool Superstars im Kader hat, haben sie einen kleineren Kader. Und sie haben keine Superstars, die auf der Bank sitzen und vor Wut, die Türen eintreten. Daher ist es einfacher, den Kader bei Laune zu halten", führte Johnson aus.

Dass Bellingham Dortmund trotz anhaltender Gerüchte im Sommer überhaupt verlassen wird, ist zumindest fraglich. Der Vertrag des Youngsters läuft noch bis 2025.

BVB (Borussia Dortmund), Spielplan: So laufen die nächsten Wochen des Klubs

Datum Wettbewerb Begegnung 16.10.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 8. Spieltag Borussia Dortmund - Mainz 05 (live auf Sky Ticket) 19.10.2021 | 21.00 Uhr Champions League | 3. Spieltag Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 23.10.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 9. Spieltag Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 26.10.2021 | 20 Uhr DFB-Pokal | 2. Runde Borussia Dortmund - FC Ingolstadt