Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05? Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Dortmund empfängt am 8. Bundesliga-Spieltag Mainz 05. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, 16. Oktober, zum interessanten Duell zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05. Spielbeginn der Partie des 8. Spieltags ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Endlich wieder volle Hütte bei einem Heimspiel des BVB! Die Westfalen dürfen durch die neue Corona-Schutzverordnung heute bis zu 67.028 Zuschauer im Signal Iduna Park empfangen. Die zahlreichen BVB-Fans hoffen, dass Ihr Team auch im fünften Bundesliga-Heimspiel der Saison als Sieger vom Platz gehen wird.

Vor allem dank seiner Heimstärke liegt der BVB vor dem 8. Spieltag mit 15 Punkten als Dritter nur einen Zähler hinter dem Führungsduo Bayern München und Bayer Leverkusen. Da dieses erst am morgigen Sonntag im direkten Duell aufeinandertrifft, winkt dem BVB bei einem Sieg gegen Mainz die zwischenzeitliche Tabellenführung.

Diesen Schritt könnte der BVB sicher leichter mit Erling Haaland machen. Der Torjäger fiel zuletzt wegen muskulärer Beschwerden aus, gegen Mainz könnte der Norweger aber wieder in den Kader zurückkehren. Auf jeden Fall verzichten muss BVB-Trainer Marco Rose auf Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko.

Mainz 05 fährt als Tabellenneunter zum schweren Auswärtsspiel. Das Team von Trainer Bo Svensson wartet aber seit drei Spieltagen auf einen Sieg. Ob ein solcher gerade beim BVB gelingen wird?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 wird heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Datum Samstag, 16. Oktober Anstoss 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05? So wird die Bundesliga übertragen

Im Free-TV, im Pay-TV, im kostenfreien und kostenpflichtigen LIVE-STREAM - die Bundesligaspiele werden in der Saison 2021/22 auf die unterschiedlichste Art und Weise übertragen.

Kein Wunder, dass viele Fans häufig den Überblick verlieren und sich fragen, wer welches Spiel wie genau überträgt. Das liegt auch daran, dass sich drei Anbieter die Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga gesichert haben.

Den Großteil der Spiele teilen sich Sky und DAZN auf, dazu kommen einige Übertragungen im Free-TV bei SAT.1. Bis zur nächsten Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird noch einige Zeit vergehen. Erst am 17. Spieltag zeigt SAT.1 wieder ein Spiel im Free-TV.

Damit ist klar, dass BVB vs. Mainz 05 heute nicht kostenlos im TV zu verfolgen ist. Doch welcher der beiden weiteren Anbieter ist für die Übertragung heute verantwortlich?

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05?

Ganz so unübersichtlich wie es auf den ersten Blick erscheint, ist die Übertragungssituation in der Bundesliga gar nicht. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, der Pay-TV-Sender Sky alle Partien am Samstag als Einzelspiel und der Konferenz sowie alle Spiele in den englischen Wochen.

Da heute Samstag ist, ist der Pay-TV-Sender Sky gemäß den TV-Rechten heute mit der Übertragung von BVB vs. Mainz 05 an der Reihe.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 live im TV? Übertragung bei Sky

Das Spiel des BVB gegen Mainz 05 könnt Ihr heute bei Sky gleich auf mehreren Kanälen ab 15.15 Uhr live verfolgen. Zum einen als Einzelspiel auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD), zum anderen in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). In der Konferenz werden folgende Spiele zusammengefasst:

Borussia Dortmund - Mainz 05

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Union Berlin - VfL Wolfsburg

SC Freiburg - RB Leipzig

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

Wer die Übertragung von BVB vs. Mainz 05 heute sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender mit dem Bundesligapaket. Damit könnt Ihr alle Bundesligaübertragungen auf den Sky-Sendern freischalten.

Das Abo ist allerdings kostenpflichtig. Zu welchen Konditionen Ihr es derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

🙌 Wer ist bei #BVBM05 dabei? Unten findet Ihr alle wichtigen Infos. Wer spontan morgen ins schönste Stadion der Welt möchte, findet unten auch den Link zum Ticketshop.



ℹ️ https://t.co/E0iwlRasvH

🎫 https://t.co/RjHin1dt5V pic.twitter.com/c90DtV7yFL — Borussia Dortmund (@BVB) October 15, 2021

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-STREAM? Übertragung bei Sky

Sky zeigt heute die Samstagsspiele der Bundesliga nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Internet. Dort läuft auch BVB gegen Mainz und die Konferenz im LIVE-STREAM.

Der Bezahlsender bietet dabei zwei Varianten an. Sky Go ist für alle Bestandskunden von Sky kostenlos zugänglich. Über die Sky-Go-App können sich Abonnenten dort einloggen.

Wer noch kein Sky-Abo besitzt, kann sich über ein Sky Ticket einen Zugang zum LIVE-STREAM besorgen. Hier könnt Ihr noch kurzfristig vor Anpfiff ein kostenpflichtiges Streaming-Abo abschließen. Weitere Infos zu Sky Ticket findet Ihr HIER.

Mit beiden Apps ist der Abruf der LIVE-STREAMS auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) und auch auf dem Smart-TV möglich.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05? Die Aufstellung

Steht Erling Haaland in der Startelf des BVB? Das beantworten wir Euch unter anderem an dieser Stelle, wenn etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung des BVB und die Aufstellung von Mainz 05 vorliegen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05? Die Übertragungen im Überblick