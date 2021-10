Marco Rose teilt eine NFL-Idee von Julian Nagelsmann nicht und Rene Maric gibt Einblicke in seine Karriere. Alle News zum BVB am heutigen Freitag.

Borussia Dortmund heute - was geschieht am Freitag und was gibt es Neues?

🤩 RT wer Bock auf Bundesliga hat! pic.twitter.com/896CxkW73l — Borussia Dortmund (@BVB) October 15, 2021

Alles, was es rund um den BVB so an Entwicklungen gibt, lest Ihr hier. Zudem geben wir Euch eine Übersicht über die relevantesten Themen der Vortage.

BVB (Borussia Dortmund), News: Co-Trainer Rene Maric spricht über seine Karriere und Haaland-Scouting

Rene Maric ist erst 29, aber schon die rechte Hand von BVB-Trainer Marco Rose. Diesen unterstützte er auch schon bei Red Bull Salzburg und Borussia Mönchengladbach. "Im Studium habe ich versucht, alles Richtung Fußball zu lenken, sodass ich in dem Bereich arbeiten kann", erklärte Maric im BVB-Podcast seine Laufbahn. "Ich habe Marco getroffen, wir hatten eine Zeit lang Kontakt und ich habe mich dann seinem Trainerstab angeschlossen."

Dabei sei man in Salzburg auch auf Supertalent Erling Haaland gestoßen: "In Salzburg gibt es ein großes Netzwerk und Scouts mit einer großen Datenbank. Am Ende bekommt man eine Auswahl an Spielern, die man sich ansieht", sagte Maric. "Im Trainerteam haben wir die Entscheidung unterstützt, dass Erling ein vielversprechender Spieler ist mit enormem Potenzial."

BVB (Borussia Dortmund), News - Marco Rose widerspricht Bayern-Coach Julian Nagelsmann

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) eine ständige Verbindung der Spieler auf dem Platz zum Trainer an der Seitenlinie ausgesprochen. Eine solche Entwicklung hatte Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor einigen Wochen angestoßen, analog zum American Football, wo der Quarterback durch einen Knopf im Ohr mit dem Head Coach verbunden ist.

"Ich habe für mich den Eindruck, dass es nicht auch noch meine Stimme am Trikot des Spielers braucht", erklärte Rose am Donnerstag. Er sei der Meinung, dass "die Jungs ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen." Und weiter: "Ich halte wenig davon, Roboter aus den Spielern zu machen, die wie auf Knopfdruck reagieren."

Auch als Spieler hätte er nicht positiv auf die Trainerstimme im Ohr reagiert, mutmaßte er: "Ich würde ihm heute vermutlich sagen, er solle doch mal die Klappe halten." Schließlich dienten einige der Aussagen während des Spiels "auch einfach nur dem Stressabbau".

BVB (Borussia Dortmund), Spielplan: So laufen die nächsten Wochen des Klubs