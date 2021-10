Borussia Dortmund war im Sommer an einem Leipziger dran und Haalands Entscheidung soll wohl im Winter fallen. Die BVB-News am Samstag.

Borussia Dortmund heute am Samstag in der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier.

BVB: Entscheidung über Transfer von Erling Haaland fällt wohl im Winter

Erling Haaland hat offenbar noch keine Entscheidung über einen Abschied von Borussia Dortmund gefällt und will im Winter festlegen, ob er Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen will. Das berichtet Sport1.

Die Winterpause in der Bundesliga geht in dieser Spielzeit vom 19. Dezember bis zum 7. Januar.

Haalands Ausstiegsklausel beläuft sich auf eine Summe von 75 Millionen Euro, kann durch Bonuszahlungen allerdings wohl noch ansteigen.

Aufgegeben hat der BVB einen Verbleib des Torjägers noch nicht. "Wir werden alles versuchen, ihm eine Perspektive zu zeigen. Erling will geliebt werden, er fiebert hier mit", sagte Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl gegenüber Sky. Ein Argument für einen Verbleib soll auch eine satte Gehaltserhöhung sein.

BVB, News: Leipzigs Marcel Halstenberg bestätigt Kontakt im Sommer

Marcel Halstenberg führte im Sommer Gespräche mit Borussia Dortmund. Das erklärte der Verteidiger von RB Leipzig in einem Interview mit dem Sportbuzzer.

Halstenberg sagte: "Es gab Kontakt, aber das Ganze war vor allem wegen meiner Verletzung nicht umsetzbar."

"Ich wollte nicht unbedingt weg von RB, habe hier eine wunderbare und erfolgreiche Zeit und mich auch nicht verzockt. Wir haben uns einfach nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Und dann schauen alle Parteien, wie es weitergehen kann. Jetzt sehen alle klare Bilder", ergänzte Halstenberg.

Halstenbergs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, aktuell arbeitet der 30-Jährige nach einer Knieverletzung an seinem Comeback.

BVB, News: Erling Haaland von Borussia Dortmund für den Ballon d'Or nominiert

Seit Freitag, den 8. Oktober, wissen wir, welche 30 Spieler für den Ballon d'Or 2021 zur Wahl stehen. Mit Lionel Messi, der letzten Sommer vom FC Barcelona zu PSG wechselte, ist unter anderem der Titelverteidiger von 2019 dabei.

Der Argentinier könnte damit seinen insgesamt siebten Ballon d'Or gewinnen und hat nach dem Copa-America-Triumph mit Argentinien auch gar keine schlechten Karten. Zu den weiteren Favoriten zählen: Jorginho, der mit Chelsea Champions-League-Sieger wurde und mit Italien den EM-Titel gewann. Robert Lewandowski, der sich 2020 den von der FIFA vergebenen Weltfußballer-Award sicherte. Aber auch Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Mohamed Salah oder der fünfmalige Gewinner Cristiano Ronaldo dürfen sich Chancen ausrechnen.

Ballon d’Or Nominee: Erling Braut Haaland 🌟 pic.twitter.com/XeqbtbElN4 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 8, 2021

Mit Erling Haaland von Borussia Dortmund wurde übrigens auch ein zweiter Bundesligaprofi nominiert. Etwas überraschend zur Wahl stehen zum Beispiel auch Gerard Moreno (Villarreal), Simon Kjaer (AC Milan) oder Cesar Azpilicueta (FC Chelsea).

BVB - Giuseppe Marotta über verpassten Haaland-Transfer bei Juventus: "Eines meiner größten Bedauern"

Der ehemalige Generaldirektor von Juventus Turin, Giuseppe Marotta, hat über die verpasste Chance gesprochen, den heutigen BVB-Stürmer Erling Haaland während seines Engagements beim italienischen Rekordmeister in die Serie A zu locken.

"Eines meiner größten Bedauern ist der Haaland-Transfer", sagte der 64-Jährige, mittlerweile Vorstandsboss bei Inter Mailand, auf dem Festival dello Sport in Trentino: "Ich war Generaldirektor von Juventus und wir hatten die Möglichkeit, ihn für zwei Millionen Euro von Molde zu holen."

Dass Haaland dafür demnächst in Italien spielen könnte, ist nach Einschätzung Marottas ausgeschlossen: "Jetzt ist es unmöglich, Haaland in der Serie A zu sehen. Es gibt keine Chance für italienische Vereine, ihn im nächsten Sommer zu verpflichten."

