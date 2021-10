Nach einem Jahr Pause ist der Ballon d'Or zurück. Goal hat in diesem Artikel alle Informationen zum prestigeträchtigen Award für das Jahr 2021.

Wer gewinnt den Ballon d'Or 2021? Nachdem der prestigeträchtige Award für den besten Fußballer der Welt im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht vergeben wurde, darf sich in diesem Jahr wieder ein Spieler über die Auszeichnung freuen.

Vergeben wird der Ballon d'Or 2021 in einigen Wochen bei einer Zeremonie in Paris. Und am Freitag, den 8. Oktober, gab die französische Sportzeitung France Football die 30 Nominierten bekannt.

Der Ballon d'Or 2021: Welche Spieler sind nominiert? Und wann findet die Verleihung statt? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Antworten auf diese Fragen!

Ballon d'Or 2021: Das sind die 30 Nominierten

Seit Freitag, den 8. Oktober, wissen wir, welche 30 Spieler für den Ballon d'Or 2021 zur Wahl stehen. Mit Lionel Messi, der letzten Sommer vom FC Barcelona zu PSG wechselte, ist unter anderem der Titelverteidiger von 2019 dabei.

🇧🇪 Kevin De Bruyne
🇧🇷 Neymar
🇵🇹 Rúben Dias
🇦🇷 Lautaro Martínez
🇩🇰 Simon Kjaer



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇧🇷 Neymar

🇵🇹 Rúben Dias

🇦🇷 Lautaro Martínez



Der Argentinier könnte damit seinen insgesamt siebten Ballon d'Or gewinnen und hat nach dem Copa-America-Triumph mit Argentinien auch gar keine schlechten Karten. Zu den weiteren Favoriten zählen: Jorginho, der mit Chelsea Champions-League-Sieger wurde und mit Italien den EM-Titel gewann. Robert Lewandowski, der sich 2020 den von der FIFA vergebenen Weltfußballer-Award sicherte. Aber auch Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Mohamed Salah oder der fünfmalige Gewinner Cristiano Ronaldo dürfen sich Chancen ausrechnen.

Mit Erling Haaland von Borussia Dortmund wurde übrigens auch ein zweiter Bundesligaprofi nominiert. Etwas überraschend zur Wahl stehen zum Beispiel auch Gerard Moreno (Villarreal), Simon Kjaer (AC Milan) oder Cesar Azpilicueta (FC Chelsea).

Ballon d'Or 2021: Die Nominierten im Überblick

NAME VEREIN NATIONALITÄT CESAR AZPILICUETA FC Chelsea Spanien NICOLO BARELLA Inter Mailand Italien KARIM BENZEMA Real Madrid Frankreich LEONARDO BONUCCI Juventus Turin Italien KEVIN DE BRUYNE Manchester City Belgien GIORGIO CHIELLINI Juventus Turin Italien CRISTIANO RONALDO Juventus Turin / Manchester United Portugal RUBEN DIAS Manchester City Portugal GIANLUIGI DONNARUMMA AC Mailand / Paris Saint-Germain Italien BRUNO FERNANDES Manchester United Portugal PHIL FODEN Manchester City England ERLING HAALAND Borussia Dortmund Norwegen JORGINHO FC Chelsea Italien HARRY KANE Tottenham Hotspur England N'GOLO KANTE FC Chelsea Frankreich SIMON KJAER AC Mailand Dänemark ROBERT LEWANDOWSKI FC Bayern München Polen ROMELU LUKAKU Inter Mailand / FC Chelsea Belgien RIYAD MAHREZ Manchester City Algerien LAUTARO MARTINEZ Inter Mailand Argentinien KYLIAN MBAPPE Paris Saint-Germain Frankreich LIONEL MESSI FC Barcelona / Paris Saint-Germain Argentinien LUKA MODRIC Real Madrid Kroatien GERARD MORENO FC Villarreal Spanien MASON MOUNT FC Chelsea England NEYMAR Paris Saint-Germain Brasilien PEDRI FC Barcelona Spanien MOHAMED SALAH FC Liverpool Ägypten RAHEEM STERLING Manchester City England LUIS SUAREZ Atletico Madrid Uruguay

Ballon d'Or 2021: Warum wurde der Preis 2020 nicht vergeben?

Da der Fußball im Jahr 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie wochenlang stillstand, entschied sich France Football dazu, den Ballon d'Or nicht zu vergeben.

Daher ist der Titelverteidiger bei dieser Ausgabe der Gewinner von 2019. Seinerzeit heimste Lionel Messi den Preis ein, es war der insgesamt sechste Ballon d'Or für den Argentinier. Messi ist seitdem alleiniger Rekordpreisträger vor Cristiano Ronaldo, der den Award bisher fünfmal mit nach Hause nehmen durfte.

Die FIFA vergab den Titel des Weltfußballers 2020 bekanntlich trotz der Coronavirus-Pandemie. Bayern-Star Robert Lewandowski, der in der Saison 2019/20 mit den Münchenern das Sextuple (unter anderem Champions League, Meisterschaft und Klub-WM) gewann, darf sich daher seither offiziell als derzeit bester Spieler der Welt bezeichnen.

Ballon d'Or 2021, Termin: Wann und wo findet die Verleihung statt?

Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir wissen, wer den Ballon d'Or 2021 gewinnt. Am 29. November findet in Paris die große Gala statt, im Rahmen derer der Preis verliehen wird.

Bei dieser Gala wird dann auch verkündet, wer sich die Kopa Trophy als bester U21-Spieler der Welt sichert. Zudem erfahren wir, an wen die Yachine Trophy für den besten Torhüter des abgelaufenen Jahres geht, hier ist unter anderem Manuel Neuer unter den zehn nominierten Keepern.