Ein Topklub macht sich wenig Hoffnungen auf einen Haaland-Transfer und ein Nationalspieler ist wohl auf dem Dortmunder Zettel. Die BVB-News heute.

Borussia Dortmund heute am Sonntag in der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier.

🆕 Marin #Pongracic kam am 'Deadline Day' zum #BVB - und war direkt gefordert. Im Gespräch berichtet der kroatische Nationalspieler von seinen ersten Wochen in Schwarzgelb, fußballerischen Vorbildern und einer "absoluten Glückszahl".



👓 Das Interview 👉 https://t.co/t3iki8wGeY — Borussia Dortmund (@BVB) October 9, 2021

Alle Neuigkeiten der vergangenen Tage haben wir zudem hier in separaten Artikeln aufgeführt.

BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat wohl US-Talent Reed Baker-Whiting im Blick

Angelt sich die Borussia nach Christian Pulisic und Giovanni Reyna das nächste US-Talent? Zumindest berichtet des Portal mlssoccer.com, dass der BVB ein Auge auf Reed Baker-Whiting von MLS-Klub Seattle Sounders geworfen hat.

Der 16-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld und lief in dieser Spielzeit vier Mal für Seattle auf. Der US-Amerikaner erhielt im vergangenen Mai seinen ersten Profivertrag, nachdem er mit 15 Jahren im Seniorenbereich debütierte. Dreimal spielte er bislang für die U15 der USA.

Auch Manchester City und der FC Liverpool sollen Baker-Whiting scouten. Der Unterschied zu Pulisic und Reyna: Der Youngster besitzt keinen europäischen Pass. Daher käme ein Wechsel nach Europa erst in Frage, wenn Baker-Whiting 18 Jahre alt ist.

BVB sucht Haaland-Nachfolger: Nationalspieler Karim Adeyemi im Fokus?

Borussia Dortmund arbeitet offenbar mit Hochdruck an einem Transfer von Nationalspieler Karim Adeyemi. Das berichtet die Bild.

Der 19-Jährige ist damit ein potenzieller Ersatz für Erling Haaland, der aufgrund seiner Ausstiegsklausel für kommenden Sommer bei vielen Topklubs auf dem Zettel steht.

Der BVB will aber unabhängig von Haalands Zukunft alles versuchen, um Adeyemi von Salzburg nach Dortmund zu lotsen, heißt es bei Bild weiter.

Nach Informationen von Goal und SPOX hat auch der FC Bayern längst Interesse am Angreifer. Ein vorstellbares Modell aus Sicht der Münchner wäre ein Kauf im Winter mit sofortiger Leihe nach Salzburg .

BVB, News: FC Barcelona mit wenig Hoffnung auf Transfer von Erling Haaland

Der FC Barcelona macht sich aufgrund der angespannten finanziellen Lage wenig Hoffnungen auf einen Transfer von Borussia Dortmunds Angreifer Erling Haaland.

"Bis zum nächsten Sommer werden wir sehen, wie die Situation ist und was wir uns für Neuverpflichtungen leisten können", erklärte Vizepräsident Rafa Yuste der Mundo Deportivo. "Zuerst müssen wir neue tragende Wände in ein Haus einbauen, welches wir in Trümmern vorgefunden haben. Wir konzentrieren uns zuerst darauf, dieses Haus zu stabilisieren."

Haaland sei zweifellos "einer der Besten der Welt" und daher grundsätzlich ein Ziel für die Katalanen, so Yuste weiter. Doch Transfers in der Vergangenheit sorgten für große Schulden bei den Blaugrana. "Es wurden Spieler gekauft, ohne zu wissen, ob sie bezahlt werden können", schloss er.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund