BVB (Borussia Dortmund) gewinnt dank Hazard mit 2:0 gegen den FC Ingolstadt: Der LIVE-TICKER zum Nachlesen

Im DFB-Pokal traf der amtierende Pokalsieger Borussia Dortmund auf den FC Ingolstadt. Hier gibt es den LIVE-TICKER von Goal zum Nachlesen.

Blitz-Joker Thorgan Hazard hat Borussia Dortmund an einem tristen Pokalabend über eine denkbar niedrige Hürde geführt. Gegen das Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt verzettelte sich der Titelverteidiger lange mit einer besseren B-Elf, zog aber beim 2:0 (0:0) dank zweier Tore des spät eingewechselten Belgiers wieder ins Achtelfinale ein.

Nicht mehr als 25.130 Zuschauer wollten das erste von drei BVB-Heimspielen innerhalb von acht Tagen sehen - wer zu Hause geblieben war, verpasste wenig. Dem 120 Sekunden zuvor aufs Feld gekommenen Hazard (72./81.) gelangen nach zwei Dortmunder Lattentreffern die entscheidenden Tore für eine Mannschaft, die ohne zehn verletzte Profis lange fruchtlos den gegnerischen Strafraum belagert hatte.

Der BVB hat seine Pflichtaufgabe gegen Ingolstadt erledigt. Hier gibt es den LIVE-TICKER zum Nachlesen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Die Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt Endstand: 2:0 Tore Hazard (72.), Hazard (81.) Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) Hitz - Meunier (71. Hazard), Hummels (K., 83. Akanji), Pongracic - Wolf (87. Knauff), Can, Witsel, Bellingham - Reinier, Tigges (71. Reus), Brandt (87. Passlack) Aufstellung Ingolstadt Buntic - Heinloth, Antonitsch, Röseler, Keller, Gaus (K.) - Preßinger - Röhl, Stendera (81. Kutschke), Linsmayer (81. Neuberger) - Kaya (71. Bilbija) Gelbe Karten Meunier (4.), Röhl (12.), Röseler (62.)

nach Abpfiff | Für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche noch einen angenehmen Restabend.

nach Abpfiff | Für den BVB geht es am kommenden Wochenende in der Bundesliga zuhause gegen den 1. FC Köln weiter, Ingolstadt misst sich mit Jahn Regensburg. Im DFB-Pokal geht es bereits morgen weiter. Unter anderem trifft Bayer Leverkusen auf den KSC und Borussia Mönchengladbach auf den FC Bayern. Schauen Sie auch dann wieder bei uns im Liveticker vorbei.

nach Abpfiff | Ein hartes Stück Arbeit. Borussia Dortmund tat sich gegen kompakt stehende Ingolstädter lange Zeit schwer und erspielte sich kaum eine Handvoll gute Chancen. Bellingham und Tigges trafen jeweils die Latte für einen ansonsten harmlosen BVB. Das änderte sich erst nach 70 Minuten, als Rose Reus und Hazard ins Spiel brachte. Letzterer brauchte keine Minute, um den Favoriten in Führung zu bringen (72.) und das Spiel knapp zehn Minuten später zu entscheiden (81.).

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Abpfiff!

90. | Pünktlich nach 90 Minuten pfeift Jöllenbeck die Partie ab.

87. | Außerdem hat der doppelte Vorlagengeber Brandt Schluss. Passlack darf noch ein paar Minuten Spielpraxis sammeln.

87. | Rose wechselt noch einmal doppelt. Knauff kommt für Wolf.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Doppelwechsel beim BVB

85. | Zwölf Torschüsse gab der BVB im zweiten Durchgang ab, zwei davon fanden den Weg ins Tor. Es ist keine Frage, dass der Sieg verdient ist. Dennoch tat sich der BVB nicht sonderlich leicht mit dem Tabellenletzten der 2. Liga.

83. | Kurz darauf hat auch Hummels Feierabend. Akanji übernimmt neben Pongracic in den Schlussminuten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Spielerwechsel beim BVB

81. | Toooooooor! BORUSSIA DORTMUND - FC Ingolstadt 2:0. Diese Einwechslung hat sich gelohnt. Wie schon beim 1:0 ist es Brandts Hereingabe von der rechten Seite, die dieses Mal Hazard am langen Pfosten findet. Der Belgier hält nur den rechten Fuß hin und setzt die Kugel ins linke untere Toreck.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Tor für den BVB!

81. | Dann hat auch Stendera Schluss. Kutschke ist für ihn im Spiel.

81. | Jetzt wechseln die Schanzer doppelt. Zunächst ersetzt Neubergerden fleißigen Linsmayer.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Doppelwechsel beim FCI

79. | Schubert bereitet auf Seiten der Ingolstädter einen weiteren Wechsel vor. Noch bleiben rund zehn Minuten und der Rückstand könnte kleiner nicht sein.

76. | Reus legt ab für Wolf, der den Ball sehenswert auf halbrechts mit in den Sechzehner nimmt. Dort wird er von Antonitsch gestoppt und bleibt am Boden liegen. Jöllenbeck zeigt an, dass kein strafbares Foul vorlag. Kein Elfmeter.

74. | Drei Ballkontakte und etwas weniger als eine Minute brauchte Hazard, um nach seiner Einwechslung zu treffen. Kann man mal machen.

72. | Tooooooooor! BORUSSIA DORTMUND - FC Ingolstadt 1:0. Hazard kurbelt über die linke Seite den Angriff an und bringt den Ball zu Reus in den Strafraum, der zu Reinier ablegt. Der Brasilianer hat die Übersicht und legt in die rechte Strafraumhälfte zu Brandt, der direkt wieder scharf an den Fünfer gibt. Dort ist Hazard zur Stelle und drückt die Kugel über die Linie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Tor für den BVB!

71. | Auch der FCI bringt frisches Personal. Für den blutenden Kaya geht es nicht weiter, Bilbija ist neu im Spiel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Spielerwechsel beim FCI

71. | Hinten rechts wechselt Rose rein belgisch. Hazard für Meunier.

71. | Doppelwechsel beim BVB. Reus ersetzt Tigges im Sturmzentrum.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Doppelwechsel beim BVB

69. | Kaya blutet an der Lippe und wird von Jöllenbeck zur Behandlung vom Feld geschickt. Ingolstadt zunächst in Unterzahl.

67. | Brandt chippt den Ball von der rechten Grundlinie hoch in den Rückraum, wo Reinier zum Kopfball kommt. erneut schafft es der Brasilianer nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Drüber.

64. | Ingolstadt mit dem nächsten Eckball. Gaus bringt die Kugel von der rechten Seite flach in die Mitte. Die falsche Entscheidung, denn Pongracic kann am kurzen Pfosten klären.

62. | Röseler legt Brandt, der sich den Ball bereits an seinem Gegenspieler vorbeigelegt hatte. Das gibts die nächste Gelbe Karte.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Gelbe Karte für Röseler (FCI)!

60. | Bellingham schickt Wolf steil in die linke Strafraumhälfte. Die Hereingabe des Blondschopfs faustet Buntic im Fünfer aus der Gefahrenzone.

58. | Noch immer sitzen Reus, Hazard und Co. auf der Bank. Es dürfte nicht mehr lang dauern, bis Rose sie zumindest zum Warmmachen schickt.

55. | Keine Entlastung beim FCI, der BVB kommt jedoch auch nicht wirklich minütlich zu Chancen. Es bleibt eine zähe Angelegenheit für den großen Favoriten.

52. | Beste Gelegenheit der kompletten Partie. Brandts Flanke von links findet Meunier an der rechten Grundlinie. Der Belgier legt per Kopf ab in den Fünfer, wo Tigges zum Flugkopfball ansetzt. Buntic lenkt die Kugel irgendwie noch an die Latte.

50. | Brandt versucht es mit einer Flanke von der rechten Seite hoch in die Box. Dort kommt Reinier am Elfmeterpunkt zum Kopfball, befördert die Kugel aber gut drei Meter über den Kasten.

48. | Beide Mannschaften kehren übrigens unverändert zurück auf den Rasen. Rose wartet also noch, gibt seiner Startelf die Chance, es besser zu machen als in Durchgang eins.

46. | Weiter gehts. Der zweite Durchgang läuft.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt im DFB-Pokal: Anpfiff der 2. Halbzeit

Halbzeit | Borussia Dortmund war die an den Spielanteilen gemessen klar überlegene Mannschaft und hatte durch Wolf und Bellingham auch zwei gute Gelegenheiten zur Führung. Insgesamt ist der BVB aber viel zu harmlos und macht es dem FC Ingolstadt leicht, die Defensive dicht zu halten. Rose muss eigentlich zum zweiten Durchgang auch personell reagieren. Auf der Bank sitzen beispielsweise Reus und Hazard.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt im DFB-Pokal: Halbzeit

45.+1. | Halbzeit. Jöllenbeck pfeift zur Pause.

45. | Eine Minute wird noch nachgespielt.

43. | Der BVB spielt ideenlos. Einzig Bellingham macht den Eindruck, mit Kreativität an die Sache heranzugehen. Mittelstürmer Tigges hängt noch komplett in der Luft.

40. | Auch von den Rängen kommt nicht wirklich viel. Die Kulisse wird den BVB heute nicht wie gewohnt nach vorne peitschen.

37. | Wieder Bellingham, der am kurzen Fünfereck von Meunier per Flanke gefüttert wird. Der Kopfball des engländers findet aber nicht den Weg in Richtung Tor, sondern wird zum Eckball abgefälscht.

35. | Witsel versucht es aus der Distanz, gerät bei seinem Schuss aus 20 Metern zentraler Position komplett in Rücklage und verfehlt den Kasten deutlich.

33. | Gaus überläuft Meunier auf dem linken Flügel und wird dann vom Belgier per Schubbser zu Fall gebracht. Freistoß Ingolstadt und Glück für den bereits gelbverwarnten Meunier, den Jöllenbeck noch einmal am Leben lässt.

30. | Bellingham ist bislang klar der beste Mann auf dem Feld. Fast an jeder Aktion der Borussia ist der junge Engländer beteiligt und macht dabei kaum Fehler.

28. | Nur Sekunden später die nächste Topchance für den BVB. Bellinghams Schuss aus 18 Metern zentraler Position ist noch etwas gefährlicher und klatscht ans rechte Lattenkreuz. Buntic hätte nicht mehr eingreifen können.

27. | Wolf hat die beste Chance der Partie für den BVB. Aus 18 Metern halblinker Position versucht er es aus mit einem Rechtsschuss. Buntic hält stark und wehrt den Ball zur Ecke ab.

25. | Es gibt den ersten Eckball für den FCI. Stendera versucht es mit einer harten Hereingabe auf den kurzen Pfosten, findet dort aber keinen Mitspieler.

23. | Die Schanzer sammeln Selbstbewusstsein, lassen bislang absolut nichts zu. Irgendwann wird der Zweitligist dann mutiger werden müssen und nach vorne spielen.

21. | Bellingahm und Reinier versuchen es in der linken Strafraumhälfte mit einer schnellen und überraschenden Kombination. Letztlich ist der steile Ball des Brasilianers aber zu scharf gespielt und geht ins Toraus.

18. | Ingolstadt macht die Räume eng, dem BVB fällt nichts ein. Das ist bisher zu wenig vom Bundesligisten.

16. | Wenig verwunderlich befindet sich der Ball vornehmlich in den Reihen der Dortmunder. Rund 84 Prozent Ballbesitz in der ersten Viertelstunde.

13. | Auch Röhl sieht Gelb. Der Mittelfeldmann kommt gegen Wolf zu spät und tritt dem Dortmunder auf den Knöchel. Fast identische Szene wie bei der Verwarnung von Meunier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Gelbe Karte für Röhl (FCI)

13. | Nächster Abschluss. Bellingham dreht auf und versucht es aus 10 Metern halblinker Position. Der Ball geht gut einen Meter oben links vorbei.

11. | Meuniers Flanke von der rechten Seite findet Wolf am langen Pfosten. Der ehemalige Frankfurter köpft per Aufsetzer aus spitzem Winkel aufs Tor, wo Buntic keine Probleme hat.

9. | Nur rund 22.000 haben heute den Weg in den Signal Iduna Park gefunden - und das obwohl deutlich mehr erlaubt gewesen wäre.

7. | Der BVB drückt, ohne wirklich großen Druck aufzubauen. Die Mannschaft versucht, früh anzulaufen, ist aber noch nicht konsequent genug.

5. | Meunier kommt gegen Preißinger zu spät und tritt dem Ingolstädter auf den Knöchel. Dafür gibts es früh die erst Gelbe Karte der Partie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Gelbe Karte für Meunier (BVB)

3. | Bellingham ist auf dem rechten Flügel das erste Mal zur Grundlinie durchgedrungen und bringt den Ball nach innen. Dort findet er aber keinen Abnehmer

1. | Los gehts. Der Ball rollt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt: Anpfiff im DFB-Pokal!

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann. Leitender Unparteiischer ist Matthias Jöllenbeck, ihm assistieren Christof Günsch und Jonas Weickenmeier. Als Vierter Offizieller ist zudem Thomas Gorniak eingeteilt. Einen VAR gibt es in der 2. DFB-Pokalrunde nicht.

vor Beginn | Dortmund qualifizierte sich durch einen 3:0-Erfolg bei Wehen Wiesbaden für die 2. Runde des DFB-Pokals. Toptorjäger Haaland erzielte alle drei Treffer, fehlt heute aber verletzt. Ingolstadt setzte sich im eigenen Stadion mit 2:1 gegen Erzgebirge Aue durch. Die Mannsachaft, der man am vergangenen Spieltag der 2. Liga mit 0:1 unterlag.

vor Beginn | Der BVB ist der haushohe Favorit im Pokalduell mit dem Tabellenletzten der 2. Liga. Schwarz-Gelb rangiert in der Bundesliga auf dem 2. Platz, nur einen Punkt hinter den Bayern. Die Schanzer liegen mit nur einem Sieg aus elf Spielen bereits fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer.

vor Beginn | Bei Ingolstadt sind es vier Änderungen im Vergleich zum 0:1 in Aue: Röseler, Preißinger, Röhl und Kaya spielen für Cavadias, Bilibija, Eckert Ayensa und Kutschke.

vor Beginn | Fünf Änderungen nimmt Marco Rose gegenüber dem 3:1 in Bielefeld an seiner Startelf vor: Hitz, Meunier, Witsel, Reinier und Tigges spielen für Kobel, Akanji, Hazard, Reus und den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Malen.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Röseler, Keller, Gaus - Stendera, Preißinger, Linsmayer, Röhl - Kaya.

vor Beginn | So geht der BVB ins Duell mit dem FC Ingolstadt: Hitz - Meunier, Pongracic, Hummels - Wolf, Can, Witsel, Bellingham - Brandt, Tigges, Reinier.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

So geht der BVB (Borussia Dortmund) heute ins Spiel:

Hitz - Meunier, Hummels (K.), Pongracic - Wolf, Can, Witsel, Bellingham - Reinier, Tigges, Brandt

Das ist die Aufstellung vom FC Ingolstadt:

Buntic - Heinloth, Antonitsch, Röseler, Keller, Gaus (K.) - Preßinger - Röhl, Stendera, Linsmayer - Kaya

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie

Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt trafen bisher in vier Pflichtspielen im Profifußball aufeinander, in der Bundesliga 2015/16 und 2016/17. Der BVB holte dabei drei Siege und ein Remis und traf in allen vier Duellen, während die Schanzer in drei der vier Spiele torlos blieben.

Ingolstadt-Trainer André Schubert hat beide seine Pflichtspielduelle gegen den BVB verloren, beide mit Borussia Mönchengladbach im Jahr 2016. Gegen kein Team trat er als Profitrainer öfter an und hat dabei immer verloren (auch zwei gegen den Halleschen FC und den FC Barcelona).

Borussia Dortmund ist in 11 seiner letzten 12 Heimspiele im DFB-Pokal weitergekommen, zu Hause ausgeschieden ist der BVB in diesem Zeitraum nur im Achtelfinale 2018/19 gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen (3-3 nach 120 Minuten, 2-4 i.E.).

Der FC Ingolstadt 04 hat noch nie ein DFB-Pokalspiel gegen einen Bundesligisten gewonnen. Bisher gab es fünf solcher Duelle, das letzte 2016 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde (0-0 nach 120 Minuten, 1-4 i.E.).

Borussia Dortmund hat in den letzten 10 Saisons immer das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht. Ein früheres Aus gab es letztmals 2010/11, in der zweiten Runde gegen die Offenbacher Kickers (0-0 nach 120 Minuten, 2-4 i.E.).

Aber: In Saisons als amtierender Pokalsieger hat es Borussia Dortmund nie weiter als bis ins Viertelfinale geschafft. 2017/18 gab es das Achtelfinal-Aus gegen Bayern München, 2012/13 das Viertelfinal-Aus gegen Bayern München, 1989/90 das Zweitrunden-Aus gegen Eintracht Braunschweig und 1965/66 gar schon das Aus in der Qualifikation.

Der BVB gewann seine letzten 28 Pokalspiele gegen unterklassige Teams. Das letzte Mal, dass der BVB im Pokal gegen ein unterklassiges Team ausschied, war 2010/11 in der zweiten Runde bei den Offenbacher Kickers (3. Liga).

Nach drei Erstrundenniederlagen in Serie 2018 bis 2020 hat der FC Ingolstadt mit dem 2-1 gegen Erzgebirge Aue in diesem Jahr nach knapp vier Jahren wieder ein Pokalspiel gewonnen. Als die Schanzer 2017 letztmals in der ersten Runde siegten, überstanden sie auch die zweite Runde (3-1 bei der SpVgg Greuther Fürth).

Marin Pongracic spielte von 2013 bis 2016 in der Jugend des FC Ingolstadt 04, für die erste Mannschaft kam er in keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Sein Weg führte über 1860 München, Salzburg und den VfL Wolfsburg zum BVB.

Erling Haaland hat in seinen sechs DFB-Pokalspielen sieben Tore erzielt, davon alleine fünf Treffer in seinen letzten zwei Pokal-Einsätzen: ein Doppelpack im Finale der vergangenen Saison gegen RB Leipzig und ein Dreierpack in der ersten Runde dieser Saison gegen Wehen Wiesbaden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt heute ... ... im TV Sport1, Sky ... im LIVE-STREAM Sky Ticket, Sky Go, Sport1, OneFootball ... LIVE-TICKER Goal, OneFootball

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Titelverteidiger Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt am Dienstag (20.00 Uhr/Sport 1 und Sky) möglicherweise auf Donyell Malen verzichten. "Er hat einen leichten Magen-Darm-Infekt und konnte nicht trainieren", sagte Trainer Marco Rose am Montag.

Ohnehin sei angesichts der englischen Wochen und der Personalsorgen der gesamte Kader gefordert. "Es wird zum Fakt, dass man jeden Spieler braucht. Dennoch hoffen wir, dass die Situation sich irgendwann wieder entspannt, damit wir dann vielleicht mal über das Thema Belastungssteuerung sprechen können", betonte er: "Das ging bisher gar nicht."

Rose will "unbedingt eine Runde weiterkommen". Ingolstadt habe allerdings nichts zu verlieren und die Chance, "das Spiel des Lebens zu machen". Der BVB wolle "so auftreten, wie sich das gehört. Wenn wir anfangen rumzukrümeln, ein offenes Spiel zulassen, dann können wir Probleme bekommen." Im Tor wird Marwin Hitz anstelle des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel stehen.

Quelle: SID

