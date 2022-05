BVB, News und Gerüchte heute: Drei Dortmund-Stars droht unter Edin Terzic wohl das Aus, Brandt rechtfertigt Aussagen

Drei Kandidaten stehen unter dem neuen BVB-Coach wohl auf einer potenziellen Streichliste, Brandt relativiert seine Aussagen. Die BVB-News.

BVB, Gerücht: Drei Stars droht unter Edin Terzic wohl das Aus

Drei Spielern von Borussia Dortmund droht unter dem neuen Trainer Edin Terzic offenbar das Aus. Laut einem Bericht der Bild handelt es sich dabei um Thorgan Hazard, Emre Can und Raphael Guerreiro.

Der 29-jährige Hazard hat noch einen Vertrag bis 2024, kam aber schon in der ersten Amtszeit von Terzic auf lediglich acht Startelf-Einsätze. Das Boulevardblatt nennt zudem den Transfer von Karim Adeyemi, die bevorstehende Rückkehr von Giovanni Reyna sowie die Beförderung von Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens als Gründe. Außerdem verpflichteten die Schwarz-Gelben jüngst Jayden Braaf von Manchester City. Eine mögliche Ablöse für den Belgier, der 2019 für 25,5 Millionen Euro aus Gladbach kam, könnte demnach bei rund 20 Millionen Euro liegen.

Auch Emre Can (Vertrag bis 2024) könnte den BVB wohl im Sommer verlassen. Sollte ein Angebot von 15 bis 20 Millionen Euro reinkommen, sei Dortmund bereit, ihn ziehen zu lassen. Grund dafür sollen die Neuverpflichtungen auf seinen Positionen sowie das hohe Gehalt von rund zehn Millionen Euro sein.

Ähnliches gilt für Raphael Guerreiro, der in der abgelaufenen Saison kaum überzeugte. Der Vertrag des Portugiesen läuft nur noch bis 2023. Angeblich ist der FC Barcelona interessiert an ihm. Die Schmerzgrenze der Borussia soll bei 25 Millionen Euro liegen. Als möglicher Nachfolger wird David Raum (TSG Hoffenheim) genannt.

BVB, News: Brandt erklärt Aussagen nach Shitstorm

Julian Brandt hat seine Aussagen, die bei den Fans alles andere als gut ankamen, rechtfertigt. Im Podcast kicker meets DAZN hatte er unter anderem gesagt, dass er die Fans mit seiner Spielweise spalten würde. "Ich hatte viele Trainer, die ich defensiv maximal gebrochen haben", sagte der 26-Jährige: "Es war geil: Jeder Trainer war der Überzeugung, er schafft es, das bei mir zu ändern. Dementsprechend waren viele gebrochen nach den Saisons, dass sie es nicht richtig gepackt haben." Hier geht es zu allen Aussagen.

"Wie es aussieht stößt das ganze Thema ein wenig bei Euch auf und ich wollte mich einmal kurz einmischen", kommentierte Brandt anschließend unter diesem Beitrag: "Der Podcast wurde grundsätzlich ein wenig mit Augenzwinkern geführt und es war sicherlich nicht alles Ernst gemeint, was wir dort bequatscht haben."

Im Nachhinein sei es naiv von ihm gewesen, zu glauben, dass man das raushören könne. "Auch in diesem Thema werde ich mich wohl noch verbessern müssen", gab der Mittelfeldspieler zu. "Wir arbeiten hart und mit viel Freude an meinen Stärken, aber vor allem auch an meinen Schwächen", versprach Brandt schlussendlich.