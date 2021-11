Kann Borussia Dortmund den Patzer der Bayern in Augsburg (1:2) nutzen? Heute empfängt der BVB den VfB Stuttgart (15.30 Uhr auf Sky Ticket). Hier gibt es alle Informationen rund um den BVB am Samstag.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

BVB, News: Zagadou nicht im Kader für Spiel gegen Stuttgart

Dan-Axel Zagadou wird nicht im Kader für das Bundesliga-Spiel des BVB gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr LIVE im TICKER) stehen. Marco Rose erklärte das Fehlen des Innenverteidigers mit der Champions-League-Partie in Lissabon am Mittwoch.

"Bei Daxo haben wir uns auch was einfallen lassen. Wir wissen ja alle, dass Mats am Mittwoch gesperrt sein wird in Lissabon. Bedeutet, dass Daxo dort für uns schon eine wichtige Rolle spielen könnte, weil er gut trainiert und weil wir seine Qualitäten schätzen", führte der Dortmunder Trainer in der Pressekonferenz am Freitag aus.

Eine erfreuliche Nachricht gab es dann doch am gestrigen Abend: @DaxoLevrai ist endlich wieder zurück auf dem Spielfeld! 🙌



Dass der gerade von einer langwierigen Verletzung zurückgekehrte Zagadou nicht beim Stuttgart-Spiel dabei ist, bedeute nicht, dass er keine Spielpraxis erhalte, so Rose: "Daxo steigt gerade in den Bus nach Halle und wird morgen Einsatzzeit bei der U23 bekommen."

Borussia Dortmund (BVB), News: Haaland gegen Bayern doch wieder dabei?

Für Superstar Erling Haaland besteht entgegen anderslautender Meldungen der letzten Wochen offenbar doch noch eine Chance, noch in 2021 für den BVB auflaufen zu können. Trainer Marco Rose äußerte sich entsprechend.

"Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr noch auf dem Platz steht", sagte der Dortmunder Coach, ließ aber offen, wann ein Comeback des Angreifers im Rahmen des Möglichen scheint. Der Norweger hatte sich am Hüftbeuger verletzt und wird beim BVB seit Wochen schmerzlich vermisst.

Borussia Dortmund empfängt am 4. Dezember den FC Bayern München zum Bundesliga-Spitzenspiel, die Fans hoffen vor allem für diese Partie auf eine baldige Genesung Haalands. Dessen Vater hatte allerdings zuletzt noch angedeutet, dass der 21-Jährige wohl erst 2022 wieder auf dem Feld stehen könne.

BVB, News: Ferdinand empfiehlt Manchester United Bellingham-Transfer

Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand hat betont, dass Manchester United einen Transfer von BVB-Profi Jude Bellingham in Betracht ziehen sollte.

"Wenn man zu den Spitzenklubs gehört, gibt es einige Talente, die man verpflichten sollte, sofern die finanziellen Bedingungen es zulassen. Er gehört zu denjenigen, die du nicht verpassen willst", sagte der 43-Jährige in seiner YouTube-Show "Rio Ferdinand presents FIVE."

Vor allem Bellinghams Vielseitigkeit sei laut Ferdinand das entscheidende Attribut, das ihn von vielen anderen Mittelfeldspielern abhebt: "In den Jugendmannschaften Englands hat er manchmal als Sechser gespielt und manchmal auf der Acht. Dann gab es auch Zeiten, als er sich vermehrt auf die Offensive konzentriert hat. Er hat die Fähigkeiten, all diese Rollen zu bekleiden - so gut ist er."

"Es gibt heutzutage nicht viele Mittelfeldspieler, die sowohl angreifen als auch verteidigen können und dadurch das Spiel auf beiden Seiten beeinflussen", so Ferdinand weiter.

Trotz seines jungen Alters von 18 Jahren gehört Bellingham mittlerweile schon zu den Leistungsträgern beim BVB und kam seit seinem seinem Wechsel im Sommer 2020 in 64 Pflichtspielen zum Einsatz (sieben Tore, elf Assists). Für die Three Lions absolvierte er zehn Länderspiele.

BVB vs. VfB Stuttgart heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Samstagnachmittag (20. November 2021) ist der VfB Stuttgart zu Gast im Signal-Iduna-Park bei Borussia Dortmund. Die Bundesliga-Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen.

Den Stuttgartern steht heute eine vermutlich schwere Aufgabe bevor. Als 15. der Tabelle trifft man auf das Team, das nur vier Punkte hinter den Bayern auf Platz zwei steht. Zuletzt konnte Stuttgart den FC Zürich in einem Testspiel zwar mit 1:0 besiegen, in der Bundesliga setzte es allerdings drei Niederlagen in den letzten drei Spielen. Aber auch die Dortmunder unterlagen zuletzt sowohl Leipzig in der Bundesliga als auch Ajax Amsterdam in der Gruppenphase der Champions League. Wir dürfen also gespannt sein und können uns auf ein hoffentlich attraktives Spiel freuen.

Ihr wollt Dortmund vs. Stuttgart LIVE verfolgen? Ihr wollt wissen, wo ihr das Match im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt? Hier findet ihr alle Infos!

