BVB, News und Gerüchte: Kohler sieht Probleme bei Hummels, ersetzt ein Gladbacher Witsel bei der Borussia?

BVB, News: Kohler spricht über Hummels und Haaland

BVB-Legende Jürgen Kohler sieht in Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels keinen Weltklasse-Spieler mehr.

"Hummels lebt von seiner Fitness. Er kann ein Spiel sehr gut lesen, braucht aber jemanden neben sich, der ihm Dinge abläuft. Er hat nicht die Geschwindigkeit und hat schon das eine oder andere Problemchen", sagte er Sport1.

Kohler weiter: "Er ist aus meiner Sicht aber kein Verteidiger mehr auf Weltklasse-Niveau. Wir sind 2014 Weltmeister geworden, weil der beste Abwehrspieler Jerome Boateng und nicht Mats Hummels war."

BVB, Gerücht: Ersetzt Gladbachs Zakaria Witsel im Winter?

Borussia Dortmund hat offenbar großes Interesse an Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Das berichtet Sky.

Der Schweizer soll beim BVB Axel Witsel, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, ersetzen. Auch ein Abschied Witsels im Winter ist möglich, nach Informationen von GOAL und SPOX hat Juventus Turin bereits Interesse signalisiert.

Ob Zakaria, der nach der Saison ebenfalls ablösefrei wäre, bereits im Winter zu haben ist, lässt der Bericht offen. Gladbach-Sportdirektor Max Eberl erklärte gegenüber Gladbach Live zuletzt lediglich, "in Zeiten von Corona nichts ausschließen" zu können.

BVB-Trainer Marco Rose würde demnach gerne wieder mit Zakaria zusammenarbeiten - spätestens ab kommendem Sommer.

BVB - Platzverweis von Dahoud: Aytekin vermisst nachträglich Gelassenheit

Im Rückblick auf den umstrittenen Platzverweis für Fußballprofi Mahmoud Dahoud hätte sich Schiedsrichter Deniz Aytekin "etwas mehr innere Gelassenheit" gewünscht. "Dann hätte ich ihn nicht vom Platz gestellt. Ich muss allerdings ganz klar sagen, dass ich dieses Abwinken einfach nicht möchte", sagte der 43-Jährige im Interview mit dem Deutschlandfunk.

Der bereits verwarnte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hatte am 25. September bei der 0:1-Niederlage der Westfalen bei Borussia Mönchengladbach wegen einer wegwerfenden Geste die Gelb-Rote Karte gesehen. Für diese Entscheidung war der Bundesliga-Unparteiische insbesondere von den Gästen stark kritisiert worden.

Aytekin hätte nach eigener Aussage keine Probleme damit, seine Entscheidungen auf dem Spielfeld per Mikrofon zu erklären: "Je mehr Transparenz, desto weniger Theater." In Sportarten, wo dies schon praktiziert werde - wie im Rugby und im Football - hätten Schiedsrichter generell ein besseres Standing, so der FIFA-Referee.

Quelle: SID

