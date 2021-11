Nach der Länderspielpause ist Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga gefragt: Am Samstag empfängt der BVB den VfB Stuttgart (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen rund um den BVB am heutigen Freitag.

Das Gefühl von Bestätigung und Sicherheit durch eine andere Person. pic.twitter.com/2Q84ZkDueh — Borussia Dortmund (@BVB) November 18, 2021

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

BVB erwägt offenbar Leihe von Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund zieht im kommenden Sommer offenbar eine Leihe von Youssoufa Moukoko in Erwägung. Das berichtet die WAZ. Ein dauerhafter Abgang des 17-jährigen Stürmers bereits im Winter sei aber nicht geplant.

Moukoko war vor einem Jahr an seinem 16. Geburtstag zur Dortmunder Profimannschaft gestoßen und hatte in der restlichen Saison in 14 Einsätzen drei Tore erzielt.

BVB, Gerücht: 400-Millionen-Euro-Paket für Erling Haaland fällig?

Kaum ein Tag vergeht ohne neues Gerücht um die Zukunft des derzeit verletzten BVB-Torjägers Erling Haaland. Neueste Episode: Die spanische Sportzeitung AS hat eine Rechnung aufgestellt und nennt einen Betrag von 400 Millionen Euro, der hinzublättern sei, wenn ein Verein Haaland im kommenden Sommer verpflichten und mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten möchte.

Die Rechnung geht so: 100 Millionen Euro würde die Ablösesumme für den Norweger betragen. Die angebliche Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro reiche dem Bericht nach nicht aus, um Haaland zu ködern - der wolle nämlich die garantierte Aussicht auf Titelgewinne und dies bei einem Verein, bei dem er sein großes Ziel, Weltfußballer zu werden, erreichen kann.

Dazu würde Haalands Gehalt rund 50 Millionen Euro brutto und 25 Millionen Euro netto betragen, dessen Berater Mino Raiola bekäme 14 Millionen Euro, Haalands Vater Alf Inge soll weitere sieben Millionen Euro kassieren. Wie die AS schreibt, beziehe man sich bei diesen Zahlen auf Informationen aus Haalands Umfeld.

Haaland fehlt dem BVB aktuell aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger. In bislang 69 Partien für Dortmund erzielte der Stürmer 70 Tore und legte 19 Treffer auf.

Borussia Dortmund, News: Droht Ex-BVB-Spieler Sebastian Rode das Karriereende?

Bei Eintracht Frankfurt blickt man offenbar sorgenvoll auf die Zukunft von Kapitän Sebastian Rode. Wie die Bild berichtet, beschäftige man sich mit dem Gedanken, dass der 31-Jährige schon im Sommer seine Karriere beenden muss.

Der Grund seien demnach die anhaltenden Knieprobleme des ehemaligen Dortmunders. Rode musste sich in seiner Karriere bereits fünf Operationen unterziehen - zuletzt im Sommer.

Anschließend fiel Rode bis Mitte Oktober aus, hat seitdem lediglich vier Kurzeinsätze gemacht, nach denen er aber immer wieder aufgrund der anhaltenden Probleme zu Trainingspausen gezwungen worden sei. Gegen Greuther Fürth zahlten sich die Qualen aus, Rode erzielte gegen den Aufsteiger das 1:0, die SGE gewann am Ende einer turbulenten Schlussphase mit 2:1.

"Seppl ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Er hat enorme Qualität und vor allem viel Ruhe am Ball", stellte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gegenüber der Bild fest: "Wir hoffen, dass er nach und nach die Belastung steigern kann, um uns weiterzuhelfen."

Aufgrund der Verletzungsanfälligkeit Rodes holte die Eintracht im Sommer in Kristijan Jakic einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler auf Leihbasis von Dinamo Zagreb. Zuvor sollen die Frankfurter nach Bild-Informationen auch am damaligen BVB-Profi Thomas Delaney interessiert gewesen sein. Der Däne wechselte jedoch zum FC Sevilla.

Rode war im Januar 2019 nach knapp fünf Jahren beim FC Bayern und beim BVB zur Eintracht zurückgekehrt und war maßgeblich an den starken Leistungen der SGE in der Europa League und der Bundesliga beteiligt. Nachdem er zunächst nur auf Leihbasis in Frankfurt spielte, verpflichtete die Eintracht ihn im Sommer 2019 für rund vier Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

