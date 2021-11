BVB, News und Gerüchte: Borussia hofft auf Haaland-Comeback gegen Bayern, BVB für Zakaria nur zweite Wahl

Borussia Dortmund ist nach der Länderspielpause am Wochenende wieder in der Bundesliga gefordert. Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um den BVB heute am Mittwoch.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

BVB, News: Hoffnung auf Haaland-Comeback gegen Bayern

Bei Borussia Dortmund gibt man die Hoffnung nicht auf, dass der seit einem Monat verletzte Erling Haaland ausgerechnet im Top-Spiel gegen den FC Bayern München am 4. Dezember sein Comeback feiert. Das berichtet die Bild.

Zuletzt hatte Haalands Vater Alf-Inge gesagt, es sei "ein Bonus, wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele bekommt". Aber ob das klappt sei "ziemlich unsicher". Diesen zurückhaltenden Prognosen will man sich bei Borussia Dortmund nicht vollständig anschließen und hofft, dass es schon Anfang des Monats mit einer Rückkehr klappt.

Ein Risiko wollen die Dortmunder bei ihrem wertvollsten Spieler allerdings auch nicht eingehen. Haaland fehlt seit rund vier Wochen wegen einer Verletzung am Hüftbeuger.

BVB, Gerücht: Dortmund für Zakaria nur zweite Wahl

Der BVB interessiert sich angeblich für Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer ist im Sommer ablösefrei zu haben und könnte bei den Schwarz-Gelben Axel Witsel ersetzen. Nach Angaben von Sky bemühen sich die Dortmunder intensiv um einen Wechsel.

Doch Zakaria hat lauf Bild andere Pläne: Er strebt vielmehr einen Transfer in die englische Premier League an und würde damit dem BVB einen Korb geben. Nur wenn es mit einem Wechsel auf die Insel nichts werden würde, könnte er sich einen Umzug nach Dortmund vorstellen.

BVB, Gerücht: Adeyemi bald Rekordtransfer?

Der BVB befindet sich in der Favoritenrolle auf einen Transfer von Karim Adeyemi. Allerdings ist auch noch RB Leipzig im Rennen um den Jung-Nationalspieler, dessen klare Absicht nach Informationen von GOAL und SPOX ein Wechsel nach Deutschland in die Bundesliga ist.

Wie Sport1 berichtet, sei der BVB bereit, für Adeyemi an finanzielle Grenzen zu gehen. Demnach wolle der BVB dem Stürmer einen Fünfjahresvertrag mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt und Salzburg eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen bieten - es wäre eine Rekordablöse für Schwarz-Gelb.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund