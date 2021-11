BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Samstagnachmittag (20. November 2021) ist der VfB Stuttgart zu Gast im Signal-Iduna-Park bei Borussia Dortmund. Die Bundesliga-Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen.

Den Stuttgartern steht heute eine vermutlich schwere Aufgabe bevor. Als 15. der Tabelle trifft man auf das Team, das nur vier Punkte hinter den Bayern auf Platz zwei steht. Zuletzt konnte Stuttgart den FC Zürich in einem Testspiel zwar mit 1:0 besiegen, in der Bundesliga setzte es allerdings drei Niederlagen in den letzten drei Spielen. Aber auch die Dortmunder unterlagen zuletzt sowohl Leipzig in der Bundesliga als auch Ajax Amsterdam in der Gruppenphase der Champions League. Wir dürfen also gespannt sein und können uns auf ein hoffentlich attraktives Spiel freuen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 20. November - 15:30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung im TV

Die Übertragungslage im deutschen Fußball ist mittlerweile relativ kompliziert geworden und teilt sich auf verschiedene Anbieter auf. Wir bringen für Euch etwas Licht ins Dunkel. Die Bundesliga wird von zwei Anbietern gezeigt, dem Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky.

DAZN übernimmt dabei alle Spiele am Freitag und Sonntag, alle restlichen Bundesliga-Partien werden bei Sky gezeigt. Daraus lässt sich also leicht folgern, dass die heutige Partie zwischen Dortmund und Stuttgart nur bei Sky zu sehen ist.

Wie der Begriff Pay-TV aber schon verrät, könnt Ihr bei Sky nicht umsonst zusehen. Um Zugriff auf die Pay-TV-Kanäle des Senders zu bekommen, müsst Ihr bezahlen. Dabei stehen Euch verschiedene Pakete zur Auswahl, die Euch unterschiedliche Inhalte freischalten. Wenn Ihr die Bundesliga live verfolgen wollt, dann braucht Ihr das Fußball-Bundesliga-Paket. Um z.B. die Premier League oder den DFB-Pokal sehen zu können, müsst Ihr dann ein anderes Paket dazubuchen. Wie genau die Preise dafür aussehen und was es sonst noch bei Sky zu sehen gibt, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Habt Ihr einen gültigen Sky-Zugang, könnt Ihr ab 15:30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 2 das Einzelspiel BVB vs. Stuttgart live verfolgen oder aber die Konferenz-Schaltung mit den anderen Bundesliga-Partien des Tages sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM sehen wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Dafür gibt es sogar zwei verschiedene Möglichkeiten.

Borussia Dortmund (BVB) vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch eine LIVE-STREAM-Variante an. Diese nennt sich Sky Go. Dort könnt Ihr Euch direkt mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden und die Inhalte dann per LIVE-STREAM verfolgen. Neben einem gültigen Sky-Konto braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Den Link zu Sky Go findet ihr übrigens hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Dieses ermöglicht Euch Zugriff auf alle Sport-Highlights bei Sky wie die Bundesliga, Premier League oder Formel 1, ohne einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen.

Mit dem Sky Ticket könnt Ihr Euch 30 Tage lang Zugang zu den LIVE-STREAMS erkaufen. Wollt Ihr die Bundesliga sehen, dann braucht Ihr das Supersport-Ticket. Für 29,99€ könnt Ihr dann also einen Monat lang per LIVE-STREAM mit dabei sein. Entscheidet Ihr Euch sogar für ein Jahresabo, zahlt Ihr nur 24,99€ pro Monat. Noch mehr Infos und den Link zum Anmelden findet Ihr übrigens hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Einen LIVE-TICKER haben wir für Euch natürlich ebenfalls im Angebot. Dieser ist selbstverständlich kostenlos und informiert Euch direkt, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Borussia Dortmund (BVB) vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.