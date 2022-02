BVB heute, News und Gerüchte: Rückschlag bei Erling Haaland, Guerreiro äußert sich zur Reus-Kritik

Borussia Dortmund heute am Freitag (11. Februar). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB, News: Haaland-Einsatz gegen Union wohl noch nicht möglich

Erling Haaland wird bei Borussia Dortmunds Auswärtsspiel am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wohl noch nicht wieder auf dem Rasen stehen können. Nach seinem Muskelfaserriss im Adduktoren-Bereich nahm der 21-Jährige am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil.

Stattdessen planen Haaland und der BVB nun offenbar mit einem Comeback gegen die Glasgow Rangers in der Europa League am kommenden Donnerstag.

Mats Hummels und Emre Can konnten nach ihrem Wiedereinstieg ins Training Anfang der Woche am Donnerstag erneut mittrainieren. Beide kommen für einen Einsatz in Berlin in Frage.

BVB, News: Guerreiro äußert sich zur Kritik von Reus über BVB-Defensive

Raphael Guerreiro hat Abwehrprobleme bei Borussia Dortmund zugegeben. "Wir haben beim gemeinsamen Verteidigen in der Tat Probleme", sagte er bei Sport1. Zuletzt hatte sich bereits Kapitän Marco Reus ähnlich geäußert. Dortmund kassierte in 21 Bundesligaspielen schon 36 Gegentore. Nur vier andere Vereine haben mehr Gegentreffer auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:5 gegen Bayer Leverkusen.

"Die Länderspielpause haben wir genutzt, um genau diesen Aspekt intensiv zu trainieren. Und dann geben wir so ein Bild ab", erklärte Guerreiro. "Wir wollen offensiv nach vorne spielen und lassen dem Gegner dabei oft zu viele Räume. Wir kassieren zu viele Gegentore, gehen nicht konsequent genug in die Zweikämpfe. Das fängt vorne an und hört hinten auf. Da nehme ich mich natürlich nicht aus. Das wichtigste ist, dass wir immer noch Zweiter sind in der Tabelle. Wenn wir unsere Abwehrprobleme endlich konstant in den Griff bekommen, dann ist viel mehr möglich für uns. Das ist ein Prozess, und er dauert noch an."

BVB, News: Wörns kritisiert Abwehr und Lobt Süle-Transfer

Christian Wörns hat das Abwehrverhalten von Borussia Dortmund kritisiert. Gleichzeitig lobte der frühere Nationalspieler seinen Ex-Verein für die Verpflichtung von Niklas Süle vom FC Bayern.

"36 Gegentore nach 21 Spieltagen sind definitiv zu viele. Dafür ist aber das Abwehrverhalten der ganzen Mannschaft verantwortlich, das häufig nicht konsequent genug ist. Wenn man bedenkt, wie viel Ballbesitz die Dortmunder haben, ist diese Quote nicht gut", sagte Wörns bei Sport1.

Gleichzeitig lobte Wörns die Verpflichtung von Süle zur kommenden Saison. Diese sei ein "cleverer Schachzug" der BVB-Verantwortlichen gewesen.

"Durch seine Klasse und Erfahrung ist er mit Sicherheit ein Gewinn für den BVB. Dadurch wird das Niveau noch mal angehoben. So entsteht mehr Reibung und Konkurrenzkampf im Team, was dazu führt, dass jeder bis zu seiner Leistungsgrenze gehen muss", sagte Wörns.

Und weiter: "Er ist Nationalspieler, hat mit Bayern alles gewonnen und ist ablösefrei. Deswegen ist es ein sehr guter Transfer. Niklas bringt unheimlich viel Physis mit und wird dem BVB helfen. Er muss aber auch noch eine Schippe drauflegen, griffiger und aggressiver in seiner Spielweise werden."

