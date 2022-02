Borussia Dortmund heute am Dienstag. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

BVB, News: Nationalspieler Niklas Süle kommt im Sommer vom FC Bayern

Niklas Süle wechselt im Sommer vom FC Bayern München zur Borussia. Das bestätigte der BVB am Montag in einer offiziellen Mitteilung. Der Vertrag des 26-jährigen Abwehrspielers beim FC Bayern läuft Ende Juni aus, sodass er ablösefrei gehen kann. In Dortmund unterschreibt er einen Vierjahresvertrag.

"Wir freuen uns, dass wir dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. "Niklas hat in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat", ergänzte er.

BVB, News: Scouts beobachten wohl zwei Sporting-Juwele

Scouts von Borussia Dortmund haben am Wochenende die beiden 16 Jahre alten Talente Dario Essugo und Rodrigo Ribeiro von Sporting Lissabon vor Ort beobachtet. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung A Bola.

Um sich einen Eindruck von den beiden Nachwuchsspielern zu machen, sollen die BVB-Scouts sich das Spiel der zweiten Mannschaft von Sporting gegen den FC Amora und dann auch noch das Spiel der U17 gegen Lokalrivale Belenenses angesehen haben.

Essugo kam in dieser Saison bereits einmal bei den Profis in der Champions League zum Einsatz, Ribeiro wartet dagegen noch auf seinen ersten Einsatz bei in der ersten Mannschaft.

BVB, News: Lothar Matthäus lobt Süle-Transfer

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat den BVB in seiner Kolumne bei Sky zu der Verpflichtung von Niklas Süle gratuliert. "Ein super Transfer. Einen der besten deutschen Innenverteidiger ablösefrei vom FC Bayern wegzulotsen, ist großartig für Borussia Dortmund", schrieb Matthäus.

Der jetzige TV-Experte glaubt, dass "Süle die schwache Dortmunder Defensiv-Zentrale stabilisieren und sie auf ein höheres Niveau heben wird" und möglicherweise "das Puzzleteil sein kann, das der Nummer zwei in Deutschland gefehlt hat um in der nächsten Saison ganz oben zu landen."

BVB, News: Hans-Joachim Watzke erklärt Argumente pro Niklas Süle

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat gegenüber der Bild erklärt, welche Argumente für eine Verpflichtung von Niklas Süle gesprochen haben. "Er ist ablösefrei und ein deutscher Nationalspieler im besten Alter mit großer internationaler Erfahrung", sagte Watzke, für den der Transfer deshalb ein No-Brainer gewesen sei.

Zudem lobte Watzke Michael Zorc und Sebastian Kehl, die den Süle-Transfer abwickelten.

