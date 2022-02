Borussia Dortmund heute am Montag - nach der 2:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Marco Rose gegen Leverkusen von Dortmund-Fan angepöbelt

Nach der bitteren Pleite am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen ernteten die BVB-Stars auf dem Weg zur Südtribüne ein gellendes Pfeifkonzert.

Kein Wunder: Die Chancen auf die Meisterschaft schwinden immer weiter. Dass das auch an den Fans nicht spurlos vorüber geht, musste Rose nun am eigenen Leib erfahren. Beim Stand von 1:5 stürmte ein Anhänger nach unten an die Bande und beleidigte Rose und die Spieler auf der Bank. Er musste von seinen Freunden zurückgehalten werden - sogar Ordner schritten ein.

Der BVB-Coach bekam das mit, drehte sich um und rief dem verärgerten Fan ebenfalls etwas zu. Anschließend sagte Rose, dass er grundsätzlich verstehe, wenn Fans ihren Unmut äußern: "Die Leute kommen ins Stadion, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen und dann legen wir uns die Eier regelmäßig selbst rein. Wir entwickeln zu wenig Torgefahr, spielen unsere Angriffe zu wenig klar zu Ende, wir haben grundsätzlich zu wenig Zugriff.“

Dennoch habe Rose kein Verständnis dafür, wenn Kommentare von Anhängern unter die Gürtellinie gehen: "Das hat dazu geführt, dass ich mich umgedreht habe. Wenn Kinder hören, was da gesagt wurde, wird es schwierig. Das sage ich besser nicht.“

BVB, News: Thomas Meunier vergleicht Erling Haaland und Kylian Mbappe

Thomas Meunier kennt Erling Haaland und Kylian Mbappe aus nächster Nähe. Für den BVB-Verteidiger hat der Franzose einen Vorteil.

Der belgische Nationalspieler Thomas Meunier hat in einem Interview mit der L'Equipe die beiden Starstürmer Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) miteinander verglichen. Der Dortmunder Rechtsverteidiger bescheinigte beiden Angreifern außergewöhnliche Fähigkeiten, in puncto Technik aber sieht er Weltmeister Mbappe vorn. "Was das angeht, ist er für mich besser", so Meunier.

Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kann sich ein Urteil erlauben, spielt, beziehungsweise spielte, er doch bereits gemeinsam mit den beiden vermeintlich talentiertesten Stürmern der Welt. Seit 2020 ist er Haalands Mannschaftskamerad bei Borussia Dortmund, davor kickte er gemeinsam mit Mbappe bei PSG.

BVB, News: Michael Zorc spricht über Haaland-Ersatz

Im Winter-Transferfenster hat sich der BVB zurückgehalten. Den Abgängen von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) und Tobias Raschl (Greuther Fürth) stand kein einziger Neuzugang gegenüber.

Michael Zorc, Sportdirektor in Dortmund, erklärte dies am Rande der 2:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am DAZN-Mikrofon so: "Wir mögen es gerne, Planungen für die ganze Saison zu machen. Bei uns waren in der Hinrunde einige Spieler häufiger verletzt und haben uns nicht zur Verfügung gestanden. Giovanni Reyna ist zum Beispiel wie ein gefühlter Neuzugang für uns. Wir hoffen, dass einzelne Spieler stabiler bleiben - gesundheitsmäßig und leistungsmäßig. Und dann sind wir insgesamt gut aufgestellt."

Dazu kamen, so Zorc weiter, die Auswirkungen der Pandemie: "Corona kostet Geld. und da muss man sich sehr wohl überlegen, ob und wie man das Geld investiert."

Auch deswegen verzichteten die BVB-Verantwortlichen darauf, ein Back-Up für Erling Haaland zu verpflichten. Dieser hätte sowieso einen schweren Stand gehabt, gab Zorc zu bedenken: "Erling ist ein Spieler, wenn er fit ist, der jede Minute spielen will, der sauer ist, wenn er in der 85. Minute ausgewechselt wird, auch wenn er schon drei Tore gemacht hat. Insofern ist es nicht ganz einfach, da den richtigen Ersatz zu haben."

"Wir haben uns ja ganz bewusst vor der Saison für Donyell Malen entschieden, der sowohl als Außen als auch im Zentrum spielen kann", verwies Zorc zudem auf die Idee der Kaderplaner, dass ein Ersatz für Haaland, wenn dieser fit ist, "auch andere Aufgaben" wahrnehmen können soll.

BVB, News - Michael Zorc über Haaland-Transfer: "Würde nicht sagen: Alles okay"

Auch ein möglicher Wechsel von Haaland im kommenden Sommer ist weiter Thema beim BVB. Zorc sagte dazu, er glaube nicht, dass ein Transfer von der Haaland-Seite "befeuert wird. Wichtig ist, dass wir uns an die Fakten halten und wir wissen, in welchem Dialog und Austausch wir mit der Seite sind. Es ist bekannt, dass er im Sommer wechseln kann, wenn gewisse Parameter erfüllt werden. Wir sind im Dialog. Ich würde nicht sagen: Alles okay. Aber wir sind auf dem Weg."

Das TV-Interview Haalands, das für viel Wirbel gesorgt hat, sei laut Zorc abgehakt: "Wir haben einmal jetzt einen kleinen Dissenz gehabt in der Kommunikation."

BVB, News - Thomas Meunier: "Von Bling-Bling sind wir weit entfernt"

Thomas Meunier hat den BVB in einem L'Equipe-Interview in höchsten Tönen gelobt. "Ein super professioneller Verein, Top10 in Europa, der um die Bundesliga kämpft. Es ist auch eine neue Umgebung, eine Kultur, die Belgien nahesteht. Die Mentalität ist super, von Bling-Bling sind wir weit entfernt."

"Wenn Sie einen falschen Schritt machen, werden Sie daran erinnert, dass Sie sich in einer Arbeiterstadt befinden. Dabei betrachten wir den Menschen nicht als Verbraucher. Also gehe ich ein bisschen in meine alten Tage zurück. Beruf, Disziplin usw. Als ich bei Virton in der belgischen dritten Division war, war es ein bisschen der gleiche Stil", so Meunier weiter.

Nur eines vermisst der Außenverteidiger aktuell beim BVB: Die Fans. "Ich habe hauptsächlich für die Fußballkultur unterschrieben, ich musste diese wahnsinnige Leidenschaft wieder erleben. Ich hatte 67.000 Zuschauer, das war der Höhepunkt, aber ohne die Ultras, die noch nicht ins Stadion gekommen sind, ist es nicht die gleiche Atmosphäre."

