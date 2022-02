Borussia Dortmund heute am Mittwoch. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Manuel Akanji angeblich im Fokus von Manchester United

Nach Sport1-Informationen soll BVB-Innenverteidiger Manuel Akanji ins Visier von Manchester United geraten sein. Demnach soll unter anderem Interims-Coach Ralf Rangnick, der ab Sommer als Berater bei den Red Devils tätig sein wird, am 26-jährigen Schweizer stark interessiert sein.

Zuvor hatte die WAZ von einer möglichen Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro berichtet, welche die Westfalen für Akanji einnehmen könnten. Dem Bericht zufolge sollen mehrere englische Top-Klubs an dem Innenverteidiger interessiert sein. Zudem träumt Akanji schon seit einigen Jahren von der Premier League und würde bei United obendrein auf seinen ehemaligen Kumpel Jadon Sancho treffen.

Akanji will laut Medienberichten seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und könnte den BVB deshalb im kommenden Sommer verlassen.

BVB, News - Salzburg-Trainer Jaissle zu Adeyemi: "Kann gut sein, dass er sich im Sommer verändert"

(SID) Trainer Matthias Jaissle vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg hat sich offenbar auf einen Abgang von Nationalspieler Karim Adeyemi eingestellt. "Es kann gut sein, dass er sich im Sommer verändert", sagte Jaissle der Sport Bild: "Ich finde es wichtig, dass man als Trainer einen engen Draht zu seinen Spielern hat. Ich habe auch mit Karim einen offenen Austausch. Seine Entscheidungen sollten mich bei der Verkündung also nicht überraschen."

Der 20 Jahre alte Stürmer wird vor allem bei Borussia Dortmund gehandelt, der Unmut hält sich bei Jaissle aber in Grenzen. "Noch ist er ja nicht weg. Generell arbeite ich natürlich gerne länger mit meinen Jungs und hoffe das auch immer, bis es eine andere Entscheidung gibt", sagte der frühere Profi der TSG Hoffenheim: "Aber unser Weg in Salzburg ist eben der, dass die Spieler den nächsten Karriereschritt machen können, wenn sie sich gut entwickelt haben."

BVB, News: Michael Rummenigge rät Youssoufa Moukoko zu Wechsel

Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund, Michael Rummenigge, ist der Meinung, dass Youssoufa Moukoko den BVB verlassen sollte. Der 17-Jährige war in der laufenden Saison nur selten zum Einsatz gekommen.

"Er muss sich im Sommer eine Frage beantworten: Was brauche ich jetzt für meine Entwicklung? Bekomme ich in Dortmund genügend Einsatzzeit, um vorwärts zu kommen, oder macht womöglich eine Leihe zu einem Verein Sinn, bei dem ich gesetzt bin", schrieb der Bruder des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, bei den Ruhr Nachrichten.

BVB, News: Hansi Flick freut sich über Niklas Süles Transfer vom FC Bayern zu Dortmund

Bundestrainer Hansi Flick freut sich über Niklas Süles Wechsel vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. "Ich freue mich sehr für die Bundesliga und natürlich ganz besonders für Niklas", sagte Flick bei Sport1. "Die Qualität, die er hat, tut der Liga enorm gut. Für die Nationalmannschaft ist dieser Wechsel auch mit Blick auf die kommende WM in Katar ein gutes Zeichen, weil Niklas in Deutschland bleibt und seine Klasse hier weiter zeigen kann."

Der Wechsel werde "der Bundesliga guttun, weil auch er den Konkurrenzkampf in der Liga wieder anheizt". Nachdem Vertragsgespräche mit dem FC Bayern gescheitert waren, unterschrieb der 26-jährige Innenverteidiger beim BVB. Im Sommer wechselt er ablösefrei von München nach Dortmund.

BVB, News - Marco Rose über Haaland-Poker: "Alle sind ehrlich zueinander"

Im Interview mit der Sport Bild äußerte sich Marco Rose zum Transfer-Poker um Erling Haaland: "Ich habe jeden Tag Kontakt zu Erling und auch ein Gefühl für diesen Spieler und diesen Menschen. Ich weiß, wie lange sein Vertrag läuft. Ich weiß, was wie wann entschieden werden muss."

Der 45-jährige Coach führte weiter aus, es liege "intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander" und man müsse "nicht jeden Tag mit ihm darüber reden. Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, und der Verein wird sich gut darauf vorbereiten. Dass wir uns alle wünschen, dass er bleibt, ist doch klar."

Der Vertrag von Top-Torjäger Erling Haaland läuft 2024 aus, angeblich kann der Norweger die Borussia aber im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Rose nimmt Haaland in der aktuellen Situation in Schutz. "Alles prasselt auf ihn ein, und es kommt zu Momenten, in denen das Fass einfach voll ist. Das ist doch ganz normal, das ist menschlich", sagte er.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien