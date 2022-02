Borussia Dortmund heute am Sonntag - das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen steht an. Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Kapitän Marco Reus kann sich Karriereende in Dortmund vorstellen

BVB-Kapitän Marco Reus kann sich ein Karriereende in Dortmund durchaus vorstellen. Das verriet der 32-Jährige im Gespräch mit der Bild.

"Von mir aus ja. Der BVB ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere gern hier beenden", betonte Reus.

Der Vertrag des Offensivmannes bei den Westfalen läuft noch bis 2023. Mit Blick auf eine Verlängerung sagte Reus: "Wir haben noch keine Gespräche geführt. Aber wie gesagt: Ich habe meinen Verrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rund lief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?"

Er fühle sich "derzeit sehr gut und habe richtig Spaß daran, diese Truppe anzuführen."

BVB, News: Marco Reus rät Erling Haaland zu Verbleib

Auch zu Teamkollege Erling Haaland und dessen offener Zukunftsfrage äußerte sich Reus: "Ich würde sagen: 'Bleib bei uns, hier hast du alles, was du benötigst, um dich weiterzuentwickeln.'"

In Dortmund könne Haaland schließlich "Champions League spielen, Tore schießen, sich maximal gewertschätzt fühlen", ergänzte Reus. Am Ende müsse der Norweger entscheiden, "was sich am besten für ihn anfühlt."

BVB, News: Erling Haaland deutet baldiges Comeback an

Borussia Dortmunds Topstar Erling Haaland macht seinen Fans Hoffnung auf ein baldiges Comeback in der Bundesliga.

"Könnt ihr das hören?", schrieb der Torjäger auf seinem Instagram-Kanal: "Das ist der Klang meiner baldigen Rückkehr." Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen kommt allerdings ein Einsatz des Torjägers wohl noch zu früh.

Der Norweger zeigte sich im Post jubelnd auf dem Trainingsgelände, ein Arm war in die Luft gestreckt, und ein Arm deutete auf sein Ohr. Haaland fehlt der Mannschaft von Trainer Marco Rose seit dem 3:2-Erfolg über die TSG Hoffenheim am 22. Januar mit muskulären Problemen.





Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund (BVB) und Bayer Leverkusen.

GOAL verrät, wer die Begegnung live zeigt / überträgt.

