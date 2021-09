Vor dem ersten Champions-League-Spiel dreht sich beim BVB einmal mehr viel um Haaland und Terzic war bereits begehrt. Alles zu Borussia Dortmund.

BVB, News heute: Marco Rose sieht bei Erling Haaland noch "Entwicklungspotenzial"

Trainer Marco Rose sieht bei Erling Haaland trotz dessen Topform noch Luft nach oben. "Er ist ein herausragender Spieler, das wissen wir alle. Aber er hat noch Entwicklungspotenzial im Kopfballspiel - auch wenn er zuletzt gegen Leverkusen ein schönes Kopfballtor gemacht hat", sagte der Coach von Borussia Dortmund einen Tag vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch (18.45 Uhr live auf DAZN ) bei Besiktas Istanbul.

Haaland hat an den ersten vier Bundesligaspieltagen bereits fünf Treffer markiert, für Norwegen erzielte er zuletzt gegen Gibraltar einen Dreierpack. "Er kann natürlich noch Erfahrung sammeln, er muss lernen mit Widerständen umzugehen. Er ist schon viele Schritte gegangen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, bei denen er sich noch entwickeln kann", sagte Rose.

Für das Spiel in Istanbul erwartet der BVB-Coach derweil einen heißen Tanz. "Wir wissen, dass dort eines der lautesten Stadien in Europa ist. Das stachelt uns an", sagte er. Besiktas "verteidigt sehr aggressiv, hat Qualität nach vorne. Das wird ein hartes Spiel für uns", so Rose.

Quelle: SID

BVB: Hertha BSC klopfte offenbar bereits bei Edin Terzic an

Nach den öffentlichen Rücktrittsgedanken von Trainer Pal Dardai nach der hohen Niederlage beim FC Bayern München vor der Länderspielpause hat man sich bei Hertha BSC offenbar bereits nach Alternativen umgesehen und laut einem Bericht der Sport Bild bei Borussia Dortmunds Edin Terzic angeklopft.

Demnach hatten Fredi Bobic und Co. Kontakt zum ehemaligen BVB-Interimscoach, der mit den Schwarzgelben den DFB-Pokal gewinnen konnte und mittlerweile den Posten des Technischen Direktors bekleidet.

Die Frage, ob er sich das Traineramt in Berlin derzeit grundsätzlich vorstellen könne, soll Terzic jedoch mit einem Nein beantwortet haben.

BVB - Mario Gomez: "Haaland wird nicht aufzuhalten sein" - Vergleich mit CR7

Der frühere Nationalspieler Mario Gomez sieht Borussia Dortmunds Ausnahmestürmer Erling Haaland bereits als Weltstar an. "Ist der Begriff allerdings an Titel wie die Champions League gekoppelt, dann ist es so, dass er die erst noch gewinnen muss", schränkte der ehemalige Angreifer im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland allerdings ein.

Dennoch werde Haaland "nicht aufzuhalten sein. Von der Professionalität und vom Willen her ist er von außen betrachtet mit Cristiano Ronaldo vergleichbar", sagte Gomez: "Dieses Gesamtpaket, das Haaland in so jungen Jahren zu bieten hat, wird es in der kommenden Zeit so schnell nicht noch einmal geben. Da ist er absolut einzigartig."

Quelle: SID

