BVB, News heute: Real Madrid könnte sich Mbappe und Haaland leisten

LaLiga-Chef Javier Tebas hat Gerüchte um einen Wechsel von Erling Haaland zum spanischen Rekordmeister Real Madrid befeuert. Dortmunds Torjäger und Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain werden immer wieder mit Transfers zu den Blancos in Verbindung gebracht. Während Mbappe als absoluter Wunschspieler gilt, soll auch Haaland in der Gunst der Real-Bosse weit oben stehen.

Tebas ist dabei sicher, dass eine Verpflichtung Mbappes kein finanzielles Argument gegen eine Haaland-Verpflichtung wäre. Er sagte in der Sendung "El Partidazo" des Radiosenders COPE: "Real hat ausreichend Geld, um Mbappe und Haaland nächsten Sommer unter Vertrag zu nehmen." Der Präsident des spanischen Oberhauses ist zudem sicher, dass Real auch mit den beiden Stürmern die Gehaltsobergrenze einhalten könnte.

Während Mbappes Vertrag bei PSG 2022 ausläuft, ist Haaland noch bis 2024 an die Schwarzgelben gebunden. Allerdings soll er den Klub durch eine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer verlassen können. Seine festgeschriebene Ablöse liegt dann angeblich bei einer Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro.

BVB, News heute: Matthäus sieht Borussia Dortmund als Titelanwärter

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist Borussia Dortmund in dieser Saison ein ernstzunehmender Kandidat auf den Meistertitel in der Bundesliga. Matthäus schrieb in seiner Kolumne "So sehe ich das" für Sky: "Ich sehe Dortmund jetzt gefestigter und willensstärker und die späten Erfolge sprechen für mich dafür, dass die Einstellung und der Glaube dieser Mannschaft in dieser Saison besser sind und sie im Gegensatz zum vergangenen Jahr wieder mit FC Bayern um die Meisterschaft spielen."

Der BVB hat mit neun Punkten aus vier Partien einen ordentlichen Start in diese Spielzeit hingelegt und belegt aktuell hinter dem VfL Wolfsburg und Bayern München den dritten Tabellenplatz. Zuletzt gelang bei Bayer Leverkusen ein spektakulärer 4:3-Auswärtssieg.

Matthäus lobte, die Dortmunder hätten sich unter ihrem neuen Trainer Marco Rose zu einem "Meister der Schlussphase" entwickelt.

BVB, News heute: Deutliches Upgrade für Haaland bei FIFA 22

Am gestrigen Montag wurden die Ratings für FIFA 22 veröffentlicht. Beim BVB gab es zahlreiche deutliche Sprünge wie etwa von Erling Haaland, der mit einer Gesamtwertung von 88 nun der beste Dortmunder Spieler ist. Die Ratings der BVB-Akteure gibt es im Detail in dieser Galerie.

BVB, News heute: So reagierten Julian Brandt und Co. auf ihre neuen Ratings

Die neuen Ratings bei FIFA 22 sorgten bei den BVB-Spielern für gemischte Reaktionen, Kritik mit Augenzwinkern darf dabei nicht fehlen. Warum etwa Julian Brandts Defensivwert für Erheiterung sorgt, seht Ihr in folgendem Video: