City will wohl Jude Bellingham als Fernandinho-Nachfolger und der junge Engländer sorgt mit einem Jubel für Aufsehen. Die BVB-News.

Borussia Dortmund am Sonntag nach dem spektakulären Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen. Alle Entwicklungen rund um den BVB gibt es hier.

Hier gibt es die wichtigsten News der letzten Tage:

BVB, News: Kurioser Bierbecher-Jubel von Jude Bellingham

Beim 4:3 (1:2)-Sieg der Dortmunder Borussia gegen Bayer Leverkusen hat BVB-Spieler Jude Bellingham mit einem kuriosen Jubel für Aufsehen gesorgt.

In der 77. Minute bekam Borussia Dortmund in Leverkusen nach einem Foul an BVB-Kapitän Marco Reus einen Elfmeter zugesprochen. Erling Haaland trat an und verwandelte zur 4:3-Führung.

Beim anschließenden Jubel sprintete Bellingham zusammen mit Torschütze Haaland in Richtung der Leverkusen-Fans, woraufhin ihnen Bierbecher aus dem Block entgegenflogen. Einen davon fing Bellingham kurzerhand aus der Luft, trank einen Schluck und spuckte den Inhalt unmittelbar danach wieder aus.

"Perfekter Tag für mein erstes Bier... Kein Fan davon", twitterte der 18-Jährige nach dem Spiel, der auch bei seiner Auswechslung auf sich aufmerksam gemacht hatte, als er seine Zunge in Richtung Tribüne herausstreckte.

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

Wenig begeistert von der Aktion zeigte sich der Dortmunder Lizenzspielleiter Sebastian Kehl. "Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht tun soll. Das werde ich ihm auch gleich nochmal sagen", sagte Kehl bei Sky.

Überbewerten wollte Kehl die Szene aber nicht: "Die Jungs sind natürlich aufgeladen, es war eine hitzige Atmosphäre. Schön, dass überhaupt mal wieder Zuschauer da sind, aber es war sehr hitzig, es waren viele Entscheidungen auch gegen uns."

BVB, Gerücht: Manchester City plant Transfer von Jude Bellingham

Der englische Meister Manchester City hat angeblich ein Auge auf Jude Bellingham geworfen. Dies behauptet jedenfalls das Boulevardblatt Daily Star. Demnach sei der junge Mittelfeldmann für City-Coach Pep Guardiola der Wunschkandidat auf die Nachfolge von Routinier Fernandinho (36). Dessen Vertrag in den Eastlands läuft im kommenden Sommer aus.

Bellingham überzeugte zuletzt nicht nur im Dress des BVB, sondern lieferte auch bei der englischen Nationalmannschaft starke Leistungen ab. Kein Wunder also, dass auf der Insel die Gerüchteküche brodelt. Auch der FC Liverpool und Chelsea wurden zuletzt mit Bellingham in Verbindung gebracht.

Guardiola hatte bereits in der vergangenen Saison nach dem Champions-League-Viertelfinale zwischen City und dem BVB von Bellingham geschwärmt. Damals war Bellingham im Rückspiel einer der besten Dortmunder und handelte sich somit ein Sonderlob des Welttrainers ein. "17 Jahre alt. Und so eine unglaubliche fu**ing Persönlichkeit! Er ist so, so gut", sagte Guardiola: "Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 ist. Vielleicht ist er ein Lügner. Er ist dermaßen gut, ein fantastischer Spieler. Ich habe gesehen, wie er den Innenverteidigern zuruft, dass er den Ball haben will, wie er den Ball verlangt. In dem Alter ist das unglaublich."

Der 18-Jährige kam 2020 für 23 Millionen Euro Ablöse von Birmingham City und steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. In dieser Saison bringt er es auf ein Tor und drei Assists in sechs Pflichtspieleinsätzen.

BVB, News: Rekord für Erling Haaland

Erling Haaland traf gegen Bayer Leverkusen Doppelt. Der Norweger hat nun 45 Bundesliga-Tore nach nur 47 Spielen auf dem Konto und stellte damit einen Rekord auf.

Den bisherigen Bestwert hatte Uwe Seeler gehalten, der 52 Spiele für die ersten 45 Tore benötigte.

BVB: Die kommenden Spiele